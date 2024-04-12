Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.37 комментариев
C Капустина Яра успешно запущена МБР подвижного комплекса
Минобороны сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты с подвижного грунтового комплекса
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в пятницу состоялся успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса, сообщило Минобороны России.
Полученные результаты подтвердили высокую надежность российских ракет, задачи пуска выполнены в полном объеме, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Пуск был осуществлен в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов и подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев рассказал об испытаниях новой высокоточной ракеты.