Le Figaro: Запад заговорил о возможном поражении Украины

Tекст: Денис Тельманов

Издание указывает, что после провального контрнаступления Киева в прошлом году украинские военные вынуждены отступать на оборонительные позиции, тогда как российская армия оказывает постоянное давление, стремясь прорвать линии противника, передает ТАСС.



Как отмечает газета, смертоносность боев, обусловленная хорошей просматриваемостью поля боя и точностью огня, делает любое наступление трудоемким и способным обернуться большими потерями. В этой ситуации, замедляющей ход конфликта, положение Киева становится все более шатким.

Le Figaro указывает на недавние слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего, что Киев проиграет без помощи Вашингтона, и главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи, выступившего с аналогичным заявлением.

В разговоре с французскими официальными лицами украинские представители обещают начать контрнаступление в 2025 году, если Париж «поможет Киеву продержаться в текущем году». «Украинцы говорят нам: помогите нам выстоять в 2024 году, и в 2025 мы сможем снова начать наступление», – приводит газета слова французского чиновника, ведущего диалог с украинской стороной.

По данным Le Figaro, Киев заинтересован в поставках наземных систем «земля-воздух» среднего радиуса действия Mamba (SAMP/T). «Украинцам нужны не столько сами системы, сколько ракеты», – цитирует газета тот же источник. При этом издание указывает, что несмотря на давление со стороны французского правительства, компания MBDA, которая производит используемые с этой системой ракеты Aster 30, не сможет поставить больше снарядов в краткосрочной перспективе. К тому же, продолжает Le Figaro, армия Франции нуждается в них для своих собственных целей.

Ранее командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль признал, что украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в 7-10 раз. По его словам, украинская армия держит оборону из последних сил.