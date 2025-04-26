В Берлине правые провели демонстрацию против помощи Украине

В Берлине прошла демонстрация против поставок вооружений на Украину

Tекст: Денис Тельманов

Марш был организован инициативной группой «Вместе за Германию», передает ТАСС. Участники шествия, по данным полиции, насчитывали около 500 человек и несли национальные и мирные флаги, скандируя лозунги против передачи оружия на Украину. Организаторы также призвали к ужесточению миграционной политики, свободе слова и введению пограничного контроля.

Демонстрация неоднократно прерывалась контрпротестами, в которых участвовало примерно столько же человек. В ходе акции несколько участников были задержаны за выкрикивание запрещенных лозунгов и нацистские приветствия. В результате по итогам всех мероприятий полиция задержала 31 человека за нарушение общественного порядка, сопротивление сотрудникам и оскорбления.

В других городах Германии, таких как Веймар, Дортмунд, Куксхафен, Карлсруэ и Кобленц также прошли аналогичные протесты и контрпротесты. В Веймаре участие в акции приняли порядка 1,1 тыс. человек, а в Ройтлингене зафиксированы столкновения левых активистов с полицией, которой пришлось использовать спецсредства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде немецких городов прошли пасхальные марши с требованиями разоружения и прекращения поставок вооружений Киеву, а также акцентом на необходимости мирных переговоров, а комитет Верховной Рады одобрил законопроект, разрешающий Нацгвардии применять огнестрельное оружие против митингующих без предупреждения.