Участники пасхальных маршей в Германии осудили поставки оружия Киеву

В пасхальных маршах в Германии участники потребовали от властей прекратить поставки оружия на Украину

Tекст: Мария Иванова

Традиционные пасхальные марши мира стартовали в ряде городов Германии, включая Берлин, сообщает ТАСС. Организаторами выступили профсоюзы, религиозные и леворадикальные организации. Всего на Пасху планируется провести более 90 акций – это демонстрации, митинги и велопробеги, посвящённые вопросам разоружения и актуальным конфликтам, в том числе на Украине и Ближнем Востоке.

В Берлине на марш, проходящий под лозунгом «Да – миру», по предварительной информации полиции, вышли около одной тысячи восьмисот человек. Основной акцент в выступлениях участников делается на требовании к новому правительству Германии изменить внешнеполитический курс. Организаторы уверены, что страна должна быть способна к миру, а не к войне.

Кристиан Голла из организации Netzwerk Friedenskooperative, выступая перед журналистами, подчеркнул: «Пасхальные марши в этом году обращены в особенности к новому правительству и требуют от него, чтобы Германия была способна к миру, а не к войне». Он отметил, что путь к миру на Украине, по мнению участников движения, лежит не через поставки большего количества оружия, а через переговоры.

Пасхальные марши как форма антивоенного протеста впервые появились в Британии в 1950-х годах и были направлены против распространения атомного оружия. В Германии подобные акции начали проводить в 1960-х годах, и за эти десятилетия они становились способом выразить протест против войн во Вьетнаме, Персидском заливе, бомбардировок Югославии силами НАТО. С распадом социалистического блока массовость таких мероприятий в Европе заметно снизилась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Берлине произошли столкновения между полицией и антифашистами, которые завершились применением слезоточивого газа и ранением трех человек,.

Ранее во Флоренции активисты провели флешмоб у Колизея в знак протеста против поставок оружия на Украину.