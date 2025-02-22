События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.6 комментариев
В Берлине полиции пришлось применить газ против антифашистов
В центре Берлина полиция применила газ из-за столкновений с антифашистами
Столкновения между полицией и антифашистами в Берлине завершились применением слезоточивого газа, пострадали три человека.
В Берлине произошли столкновения между полицией и антифашистами, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в центре города, когда ультралевые активисты попытались помешать маршу ультраправых.
Первоначально обе демонстрации проходили мирно, но ситуация накалилась, когда антифашисты попытались заблокировать движение ультраправых. В ответ полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.
В результате применения газа пострадали как минимум три активиста. После этого инцидента столкновения прекратились, и ситуация стабилизировалась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, антифашисты в Риге зачистили город от «коричневой чумы», устранив нацистскую символику. Газета также сообщала, что в немецком Хемнице произошли столкновения между фашистами и антифашистами, что является проблемой не только Германии, но и всего Евросоюза.