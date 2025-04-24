Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Медведев заявил об иммунитете Путина от зарубежной юрисдикции
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил для журнала «Правоведение» Санкт-Петербургского государственного университета, что действующий президент России Владимир Путин обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования иностранными судами.
По его словам, глава суверенного государства обладает абсолютным иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции, передает РИА «Новости».
Медведев также подчеркнул, что Россия не является стороной Римского статута 1998 года, на базе которого был создан Международный уголовный суд. Следовательно, действия и решения МУС не создают для России никаких обязательств.
В статье Медведев подчеркнул утрату независимости Международного уголовного суда и обвинил структуру в зависимости от коллективного Запада.
Медведев отметил, что МУС прошел путь от востребованной организации до «полной бесполезности на грани абсурда». Он подчеркнул, что действия суда способствовали росту глобальных рисков и разделению международного сообщества.
Политик напомнил, что суд в Гааге еще до ордера на арест российских руководителей выполнял сомнительные поручения своих «тайных кукловодов». В частности, он связал деятельность МУС с поддержкой западной «правовой войны» против России после событий 2014 года на Украине.
Медведев также обратил внимание на спорность включения термина «агрессия» в перечень подсудных суду преступлений.
Ранее в Кремле подчеркнули, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.