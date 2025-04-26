Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают наступление на позиции противника, сообщает Telegram-канал Минобороны России. В районах населенных пунктов Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики, а также Малиновка Запорожской области, российские военные нанесли поражение нескольким украинским бригадам. По данным ведомства, потери украинской стороны составили до двухсот военнослужащих, пять боевых бронированных машин, двенадцать автомобилей и артиллерийское орудие, также был уничтожен склад горючего.

Группировка войск «Днепр» атаковала формирования ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. По информации Минобороны, противник потерял до восьмидесяти пяти военнослужащих, одну бронированную машину и три артиллерийских орудия, в том числе гаубицу М777 производства США. В результате ударов уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и склад боеприпасов.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских войск в 164 районах. Средства ПВО России уничтожили восемь управляемых авиационных бомб JDAM, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 236 беспилотников самолетного типа.

С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 53 821 беспилотник, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 048 танков и других бронемашин, 1 553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 152 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 34 615 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвинулись примерно на километр в глубину обороны Вооруженных сил Украины у населенного пункта Новое в ДНР и подошли к Катериновке, ранее войска России захватили позиции украинских сил на реке Жеребец, а также российские подразделения начали штурм Григоровки в ДНР.