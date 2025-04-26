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    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    17 комментариев
    26 апреля 2025, 20:11 • Новости дня

    Число пострадавших при взрыве в Иране достигло 700 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате мощного взрыва на причале порта Бендер-Аббас на юге Ирана число пострадавших превысило 700 человек, сообщает иранское агентство Tasnim.

    Число пострадавших в результате мощного взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана выросло до семисот человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim и медицинские службы страны.

    По информации иранских СМИ, ударная волна была настолько сильной, что ее услышали на острове Кешм, который находится примерно в 20 километрах от порта. В результате ЧП были выбиты окна в зданиях в радиусе нескольких километров. Министерство внутренних дел Ирана поручило провести проверку обстоятельств происшествия.

    Российское посольство в Иране подтвердило, что граждане России не пострадали во время инцидента с взрывом в порту Бендер-Аббаса.

    Напомним, в субботу днем в южном иранском порту Бендер-Аббас произошел сильный взрыв.

    До этого сообщалось о 516 пострадавших и четырех погибших.

    26 апреля 2025, 15:15 • Новости дня
    Число пострадавших при взрыве в порту Шахид-Раджаи достигло 516

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана привел к травмам у 516 человек, при этом сведений о погибших пока не поступало.

    Число пострадавших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана увеличилось до 516 человек, передает ТАСС. Инцидент произошел на побережье Персидского залива, подробности о причинах взрыва пока не сообщаются.

    Представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст сообщил: «Общее число пострадавших достигло 516». Информации о погибших на данный момент не поступало, отмечают в экстренных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас произошел сильный взрыв, подробности инцидента и причины происшествия на тот момент были неизвестны, позже причиной взрыва стало возгорание резервуара с топливом, а число пострадавших при взрыве достигло 406 человек.

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    24 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    Стало известно о планах создать новые газовые коридоры между Россией и Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Иран готовы продолжать совместную работу по созданию новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран, сообщили в российском кабмине.

    Вице-премьер России Александр Новак на переговорах с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом отметил готовность Москвы содействовать развитию торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС и Ирана, передает ТАСС.

    В сообщении российского кабмина подчеркивается, что обе стороны выразили готовность к дальнейшей реализации совместных инфраструктурных проектов. Кроме того, Новак и Пакнежад высоко оценили успешное взаимодействие между странами в рамках сделки ОПЕК+ и на площадке Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

    «Александр Новак отметил, что Россия готова оказать содействие расширению торгово-экономических связей между ЕАЭС и Ираном. Также стороны выразили готовность продолжать работу над совместными проектами создания новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран», – говорится в сообщении.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий долгосрочные рамки сотрудничества между Москвой и Тегераном в сферах обороны, энергетики и финансов.

    Сообщалось, что Москва и Тегеран заключили соглашение о создании совместной ассоциации судоходных компаний и портов.

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    26 апреля 2025, 14:35 • Видео
    Индия против Пакистана: новая война?

    Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    25 апреля 2025, 13:55 • Новости дня
    Цивилев заявил о старте поставок российского газа в Иран в 2025 году

    Цивилев: Поставки российского газа в Иран через Азербайджан стартуют в 2025 году

    Tекст: Ирма Каплан

    Первые поставки газа из России в Иран по существующему маршруту через Азербайджан планируют начать в 2025 году после завершения переговоров по цене, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

    Начало поставок российского газа в Иран в объеме до 1,8 млрд кубометров в год запланировано на 2025 год. По словам министра энергетики России Сергея Цивилева, что газ будет поставляться по существующей инфраструктуре через Азербайджан, ведутся переговоры о цене, передает ТАСС.

    «В этом году будет реализовываться первая часть этого проекта, основанная на существующей инфраструктуре, и поставки газа в Иран будут в объеме до 1,8 млрд кубометров... Цену согласовывают сейчас компании друг с другом... Мы в коммерческие отношения между компаниями не влезаем», – сказал Цивилев на 18-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Ираном.

    Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад уточнил, что сделку стараются согласовать как можно скорее.

    Кроме того, стороны обсудили на заседании продление работы российских компаний на нефтегазовых месторождениях Ирана и транзит российских нефтепродуктов.

    «Договорились, как можем поставлять российский газ через территорию Ирана, и обсудили другие возможные пути транзита российских нефтепродуктов через территорию нашей страны», – сказал Пакнежад.

    По итогам заседания межправкомиссии Цивилев отметил, что товарооборот между Россией и Ираном в 2024 году увеличился на 16,2% и достиг 4,8 млрд долларов. Российская и иранская стороны считают, что потенциал роста взаимной торговли гораздо выше этих цифр.

    Министр Пакнежад считает, что реализация совместных соглашений позволит «повысить уровень товарооборота от 4 до 6 млрд долларов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран готовы продолжать совместную работу по созданию новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран, сообщили в российском кабмине. Ранее в апреле посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил о готовности инфраструктуры для транзита российского газа через Иран, включая новый и старый газопроводы.

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    26 апреля 2025, 14:18 • Новости дня
    Число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас достигло 406 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При взрыве в южном иранском порту Бендер-Аббас количество пострадавших выросло до 406, что значительно превышает ранее сообщавшиеся данные.

    Число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас на юге Ирана достигло 406 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars. Ранее агентство Mehr информировало о 281 пострадавшем. В сообщении уточняется: «Четыреста шесть человек пострадали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас зарегистрировали сильный взрыв, подробности инцидента и причины происшествия были неизвестны, позже причиной взрыва стало возгорание резервуара с топливом, а число пострадавших достигло 115 человек.

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    26 апреля 2025, 12:57 • Новости дня
    Названа причина взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана

    Tasnim: Взрыв в порту на юге Ирана произошел из-за возгорания резервуара с топливом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной взрыва в иранском порту Бендер-Аббас стало возгорание резервуара с топливом, сообщило агентство Tasnim.

    По данным Tasnim, в районе происшествия срочно были развернуты группы быстрого реагирования, передает РИА «Новости».

    Как сообщил заместитель главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаил Маккизаде, инцидент произошел вблизи причала, а на месте продолжают работать пожарные, пытаясь локализовать возгорание.

    Агентство Fars сообщило, что около 50 человек пострадали при взрыве в порту Бендер-Аббас.

    Напомним, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас прогремел сильный взрыв.

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    26 апреля 2025, 15:53 • Новости дня
    Названо число погибших при взрыве в порту Ирана

    Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас унес жизни четырех человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас, по данным местных спасательных служб, привел к гибели как минимум четырех человек.

    Глава службы спасения Ирана Бабак Махмуди сообщил о гибели минимум четырех человек в результате взрыва в порту Бендер-Аббас, передает РИА «Новости». Он уточнил в эфире иранского телевидения: «У нас есть статистика, но нам подтвердили (гибель) четырех человек».

    Напомним, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас в Иране произошел сильный взрыв, сообщалось о 516 пострадавших.

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    25 апреля 2025, 10:10 • Новости дня
    В Иране арестовали сотрудников ТВ за оскорбление исламских святынь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Иране четыре сотрудника Первого канала государственного телевидения арестованы после выхода в эфир передачи с оскорблениями в адрес исламского халифа Абу Бакра.

    Четыре сотрудника Первого канала иранского государственного телевидения IRIB были арестованы за программу с высказываниями, оскорбляющими святыни мусульман-суннитов, сообщает агентство «Анадолу». Судебные органы Ирана уточнили, что речь идет о выпуске программы «Лицо семьи», вышедшем 23 апреля, где прозвучали оскорбительные слова в адрес исламского халифа Хазрата Абу Бакра.

    По данным прокуратуры Тегерана, по факту случившегося начато расследование. В ответственности за раскольнический контент обвиняют четырех сотрудников, причастных к выходу в эфир спорного материала.

    После инцидента руководство IRIB уволило двух руководителей канала и передало дела восьми сотрудников в судебные органы. Представители компании также обратились в органы безопасности с просьбой оперативно выяснить причины происшествия.

    Национальная вещательная компания IRIB уже заявляла о дисциплинарных мерах после другого скандала – трансляции на канале IRIB Nesim программы, где высмеивали чиновников Саудовской Аравии. Содержание последней спорной передачи вызвало широкий общественный резонанс, особенно среди представителей власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана задержали исполнителей атаки на военный объект в Исфахане, а также отказались арестовывать военных по делу о сбитом самолете с Украины, на фоне таких событий в Тегеране студентка разделась на улице в знак протеста против хиджаба.

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    25 апреля 2025, 14:23 • Новости дня
    Трамп не исключил военное участие США в возможном конфликте Израиля и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не предпринимал действий, чтобы остановить Израиль от нанесения ударов по Ирану, а также допустил участие Соединенных Штатов в возможном конфликте между этими странами.

    В интервью журналу Time он подчеркнул: «Я их не останавливал. Но я не делал так, чтобы им было удобно, потому что я думаю, что мы можем заключить сделку без нападения».

    Глава Белого дома также допустил возможность участия Соединенных Штатов в случае возникновения военного конфликта между Израилем и Ираном, передает ТАСС.

    Кроме того, президент США выразил готовность встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и верховным лидером Исламской республики Али Хаменеи.

    На прошлой неделе в Риме завершился второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США, где ключевым требованием Тегерана остается полное снятие антииранских санкций с гарантиями против их повторного введения.

    Ранее Трамп предупреждал, что Иран должен договориться с Вашингтоном по ядерной программе, иначе с ним может «произойти что-то плохое».

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    26 апреля 2025, 12:22 • Новости дня
    Взрыв прогремел в порту Бендер-Аббас на юге Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В субботу днем в южном порту Бендер-Аббас зарегистрирован сильный взрыв, подробности инцидента и причины происшествия пока неизвестны.

    В порту Бендер-Аббас на юге Ирана в субботу днем произошел мощный взрыв, передает РИА «Новости». По данным иранского агентства Tasnim, сообщение о происшествии поступило от главы отдела по чрезвычайным ситуациям провинции Хормозган. Представитель ведомства заявил: «Несколько минут назад произошел мощный взрыв в порту Бендер-Аббас. Пока причины взрыва неизвестны». тельная информация ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране загорелись резервуары на крупном нефтяном терминале, также в стране предотвратили диверсию на значимом ядерном объекте, а ранее число жертв взрыва на шахте в Иране достигло 50 человек.

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    26 апреля 2025, 13:41 • Новости дня
    Число пострадавших при взрыве в Иране достигло 115 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество раненых после взрыва в иранском порту на побережье Персидского залива достигло 115 человек, экстренные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим.

    Число пострадавших в результате взрыва в иранском порту на побережье Персидского залива достигло 115 человек, передает ТАСС. Об этом сообщил представитель иранской службы скорой помощи Бабок Йектапараст.

    Он заявил: «Все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в регионе работают в полную силу. Кроме того, экстренные службы в городах Джахром и Лар (провинция Фарс) находятся в полной готовности. Число пострадавших, доставленных в больницы, составило 115».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас произошел сильный взрыв, подробности которого изначально были неизвестны, а причиной инцидента стало возгорание резервуара с топливом.

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    26 апреля 2025, 11:34 • Новости дня
    В Маскате стартовал третий раунд переговоров Ирана и США

    IRIB: В Маскате стартовал третий раунд переговоров Ирана и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Омана Маскате начался очередной этап диалога между Тегераном и Вашингтоном, сообщило иранское государственное телевидение IRIB.

    Как сообщает IRIB, представители Ирана и США начали новый раунд непрямых переговоров в Маскате в субботу, передает РИА «Новости». Согласно информации иранского государственного телевидения, это уже третий этап диалога, который проходит на территории Омана. Переговоры проходят в формате, предполагающем отсутствие прямых контактов между делегациями двух стран.

    На прошлой неделе в Риме прошел второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США, где Тегеран настаивал на полном снятии антииранских санкций. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщал о существенном сближении позиций Тегерана и Вашингтона.

    Ранее стало известно, что иранские власти включили специальную «группу экспертов по снятию санкций» в состав делегации, отправившейся на непрямые переговоры с Соединенными Штатами в Оман.

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    26 апреля 2025, 10:57 • Новости дня
    Иран отправил «группу экспертов по санкциям» на переговоры с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти включили специальную «группу экспертов по снятию санкций» в состав делегации, отправившейся на непрямые переговоры с Соединенными Штатами в Оман.

    Пресс-служба правительства Ирана опубликовала кадры отъезда переговорщиков и подчеркнула, что участие группы экспертов по отмене санкций предусмотрено именно на этот раунд переговоров, передает ТАСС.

    В официальном сообщении отмечается: «Важно, чтобы в этом раунде переговоров США продемонстрировали стремление к снятию санкций».

    На прошлой неделе в Риме прошел второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США, где Тегеран настаивал на полном снятии антииранских санкций. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил о существенном сближении позиций Тегерана и Вашингтона.

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    26 апреля 2025, 16:53 • Новости дня
    Завершился третий раунд переговоров США и Ирана в Омане

    ISNA: Завершился третий раунд переговоров США и Ирана в Омане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе прошел в Маскате, сообщило иранское госагентство ISNA.

    Обсуждение касалось перспективы снятия части санкций с Тегерана при условии соблюдения определенных требований по ядерной деятельности, передает РИА «Новости». В сообщении уточняется, что встреча завершилась «несколько минут назад».

    На прошлой неделе в Риме прошел второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США, где Тегеран настаивал на полном снятии антииранских санкций. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщал о существенном сближении позиций Тегерана и Вашингтона.

    Ранее стало известно, что иранские власти включили специальную «группу экспертов по снятию санкций» в состав делегации, отправившейся на непрямые переговоры с Соединенными Штатами в Оман.

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    26 апреля 2025, 17:39 • Новости дня
    Стало известно об отсутствии россиян среди пострадавших при взрыве в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство подтвердило, что граждане России не пострадали во время инцидента с взрывом в иранском порту Бендер-Аббаса.

    Посольство России в Тегеране официально заявило, что среди пострадавших в результате взрыва в порту Бендер-Аббаса на юге Ирана граждан России нет, передает РИА «Новости».

    Все загранучреждения России в полной безопасности и работают штатно, добавили в диппредставительстве, передает ТАСС. Посольство также выразило соболезнования Ирану в связи с инцидентом.

    Напомним, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас в Иране произошел сильный взрыв, сообщалось о 516 пострадавших, погибли четверо.

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    26 апреля 2025, 10:54 • Новости дня
    Делегация Ирана прибыла в Маскат для переговоров с США

    Стало известно о начале третьего раунда переговоров США и Ирана в Омане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранская делегация во главе с Аббасом Арагчи отправилась на переговоры с представителями США в Маскат, где также состоятся технические консультации.

    Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи прибыла в Маскат для переговоров с представителями США, передает ТАСС. В столице Омана пройдет третий раунд непрямых встреч, на которых оманские власти выступают посредниками в попытке урегулировать ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

    Политическая часть переговоров запланирована на субботу и будет сопровождаться техническими консультациями между экспертами двух стран. Американскую делегацию на переговорах возглавит спецпосланник президента Стивен Уиткофф, а делегацию экспертов – директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.

    С иранской стороны в экспертных консультациях примут участие заместители министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади. По данным иранского телевидения, обсуждения начнутся около 11:30 по московскому времени. Перед началом основного раунда Арагчи проведет встречу с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что не предпринимал действий по сдерживанию Израиля от ударов по Ирану и допустил участие Соединенных Штатов в возможном конфликте между этими странами, Израиль ранее заявлял, что не будет атаковать иранские ядерные объекты без поддержки США, а официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи выразил уверенность в том, что Россия продолжит играть значимую роль в разрешении иранского ядерного вопроса.

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      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

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      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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