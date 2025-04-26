Число пострадавших при взрыве в Иране достигло 700 человек

Tекст: Вера Басилая

Число пострадавших в результате мощного взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана выросло до семисот человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim и медицинские службы страны.

По информации иранских СМИ, ударная волна была настолько сильной, что ее услышали на острове Кешм, который находится примерно в 20 километрах от порта. В результате ЧП были выбиты окна в зданиях в радиусе нескольких километров. Министерство внутренних дел Ирана поручило провести проверку обстоятельств происшествия.

Российское посольство в Иране подтвердило, что граждане России не пострадали во время инцидента с взрывом в порту Бендер-Аббаса.

Напомним, в субботу днем в южном иранском порту Бендер-Аббас произошел сильный взрыв.

До этого сообщалось о 516 пострадавших и четырех погибших.

