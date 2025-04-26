Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.0 комментариев
Число пострадавших при взрыве в Иране достигло 700 человек
В результате мощного взрыва на причале порта Бендер-Аббас на юге Ирана число пострадавших превысило 700 человек, сообщает иранское агентство Tasnim.
Число пострадавших в результате мощного взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана выросло до семисот человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim и медицинские службы страны.
По информации иранских СМИ, ударная волна была настолько сильной, что ее услышали на острове Кешм, который находится примерно в 20 километрах от порта. В результате ЧП были выбиты окна в зданиях в радиусе нескольких километров. Министерство внутренних дел Ирана поручило провести проверку обстоятельств происшествия.
Российское посольство в Иране подтвердило, что граждане России не пострадали во время инцидента с взрывом в порту Бендер-Аббаса.
Напомним, в субботу днем в южном иранском порту Бендер-Аббас произошел сильный взрыв.
До этого сообщалось о 516 пострадавших и четырех погибших.