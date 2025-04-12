Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.13 комментариев
Молдавского блогера Кэлина задержали после поездки в Москву
В аэропорту Кишинева задержали блогера Кэлина после визита в Москву
Оппозиционного молдавского блогера Габриела Кэлина задержали в аэропорту Кишинева после участия в мероприятии в Москве, организованном «Евразией».
Молдавского оппозиционного блогера Габриела Кэлина задержали в аэропорту Кишинева после поездки в Москву, где он принимал участие в мероприятии автономной некоммерческой организации «Евразия». В своем телеграм-канале блогер прокомментировал видео задержания словами: «Задержали», передает ТАСС.
Председатель Координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович также сообщил о своем задержании в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы. Он пояснил, что сотрудники Агентства ЕС по безопасности внешних границ (FRONTEX) проводят досмотр молдавских граждан, которые вернулись из России.
Петрович также отметил, что молдавский офицер передает документы на проверку представителям FRONTEX, что вызывает возмущение из-за вмешательства иностранных граждан в вопросы национальной безопасности. Петрович был в Москве для участия в форуме «Память Победителей», посвященном 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, правоохранители не объяснили причин обыска, но известно, что в последнее время пересечения границы с Россией стали более сложными.
Ранее российское посольство в Кишиневе обратилось к властям Молдавии с призывом отказаться от необоснованных обвинений и вернуться к конструктивному обсуждению двусторонних вопросов.
До этого депутат молдавского парламента и лидер партии «Возрождение» Александр Нестеровский получил российское гражданство на фоне политического преследования в Молдавии.