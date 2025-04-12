Молдавского блогера Кэлина задержали после поездки в Москву

В аэропорту Кишинева задержали блогера Кэлина после визита в Москву

Tекст: Вера Басилая

Молдавского оппозиционного блогера Габриела Кэлина задержали в аэропорту Кишинева после поездки в Москву, где он принимал участие в мероприятии автономной некоммерческой организации «Евразия». В своем телеграм-канале блогер прокомментировал видео задержания словами: «Задержали», передает ТАСС.

Председатель Координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович также сообщил о своем задержании в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы. Он пояснил, что сотрудники Агентства ЕС по безопасности внешних границ (FRONTEX) проводят досмотр молдавских граждан, которые вернулись из России.

Петрович также отметил, что молдавский офицер передает документы на проверку представителям FRONTEX, что вызывает возмущение из-за вмешательства иностранных граждан в вопросы национальной безопасности. Петрович был в Москве для участия в форуме «Память Победителей», посвященном 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, правоохранители не объяснили причин обыска, но известно, что в последнее время пересечения границы с Россией стали более сложными.

Ранее российское посольство в Кишиневе обратилось к властям Молдавии с призывом отказаться от необоснованных обвинений и вернуться к конструктивному обсуждению двусторонних вопросов.

До этого депутат молдавского парламента и лидер партии «Возрождение» Александр Нестеровский получил российское гражданство на фоне политического преследования в Молдавии.