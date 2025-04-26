Урсула фон дер Ляйен и Трамп договорились о встрече

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Трамп договорились встретиться

Tекст: Вера Басилая

Европейский дипломатический источник сообщил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп достигли договоренности о встрече в ближайшее время, передает РИА «Новости». Пока конкретная дата визита не называется, однако известно, что обсуждение о встрече состоялось в Риме.

Источник добавил, что во второй половине дня глава Еврокомиссии также проведет встречу с Владимиром Зеленским в столице Италии. Он подтвердил, что такая встреча действительно запланирована на субботу.

Кроме того, фон дер Ляйен опубликовала фотографию с похорон Папы Римского Франциска, на которой она пожимает руку Дональду Трампу в присутствии председателя Европейского совета Антониу Кошты, передает ТАСС.

В подписи к фотографии она отметила, что лидеры со всего мира собрались в Риме, чтобы отдать последний долг папе Франциску, и что у нее состоялись хорошие встречи с несколькими из них.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить важные вопросы с президентом США Дональдом Трампом во время похорон папы Франциска, куда приглашены мировые лидеры.

До этого Урсула фон дер Ляйен заявляла, что после прихода к власти в США новой администрации Запад в прежнем виде перестал существовать.