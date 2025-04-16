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Фон дер Ляйен заявила, что «Запада, каким его знали, больше не существует»
Фон дер Ляйен заявила о прекращении существования Запада в привычном понимании
После прихода к власти в США новой администрации Запад в прежнем виде перестал существовать, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Запада, каким мы его знали, больше не существует», – приводит слова фон дер Ляйен РИА «Новости» со ссылкой на Zeit.
Фон дер Ляйен рассказала, что ей приходится вести множество переговоров с мировыми лидерами, которые стремятся расширить торговлю с Европой. Она подчеркнула, что речь идет не только об экономических связях, но и об установлении «общих правил и предсказуемости».
Европа, по ее словам, известна своей предсказуемостью и надежностью, что сейчас воспринимается как особенно ценное качество. Фон дер Ляйен указала, что «это очень радует, но, с другой стороны, конечно, есть и огромная ответственность».
Тем не менее, глава Еврокомиссии также выразила свое убеждение в важности трансатлантического партнерства. Она сказала, что верит в сохранение дружеских отношений между Европой и США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали самую масштабную в современной истории тарифную войну. Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласились с необходимостью отправиться в Пекин, чтобы лично встретиться с Си Цзиньпином и обсудить введенные пошлины.