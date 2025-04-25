Медведев заявил о «новой маске» нацизма в мире

Tекст: Дмитрий Зубарев

Медведев заявил, что Россия сегодня вновь находится на передовой против нацизма, но теперь он «надел новую маску», передает ТАСС.

Зампредседателя Совбеза отметил: «Сегодня наша страна снова на передовой против того же нацизма, но который надел новую маску. Солдаты и офицеры специальной военной операции, те, кто трудится в тылу, кто помогает фронту, продолжают дело своих великих предшественников». По его словам, благодаря российским героям история «безжалостно наказывает тех, кто не усвоил ее уроков».

Медведев также подчеркнул, что россияне непобедимы, пока помнят о Победе в Великой Отечественной войне, и напомнил знаменитую фразу Георгия Жукова о том, что народ, испытавший большие испытания, черпает в них силы. Медведев заявил, что победа останется за Россией, как и в прошлом.

Отдельно Медведев обратил внимание на то, что память о подвиге советского народа чтут не только в России, но и в других странах, и все больше людей выражают благодарность создателям Победы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Буркина-Фасо принял приглашение посетить Москву на празднование Дня Победы, президент России Владимир Путин пригласил президента Абхазии на 80-летие Победы в Москву, а президент Кубы подтвердил участие в торжествах 9 мая в российской столице.