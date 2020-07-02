Региональные депутаты от оппозиции оценили ход голосования по поправкам

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Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества

Грузовые вагоны впервые пустили по Крымскому мостуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
«Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны», – заявил глава региона Сергей Аксенов. Так он прокомментировал важнейшее событие – запуск грузового железнодорожного сообщения через Крымский мост. Что дадут грузовые поезда Крыму, туристам и всей остальной России? Подробности...
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Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

Россияне проявили заботу не только о своей безопасности, но и о своем будущемФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции. Уже очевидно, что явка превзошла ожидания, а подавляющее большинство участников голосования сказали «да» обновлению Основного закона. Политологи объяснили, почему это произошло. Подробности...
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Владивосток родился благодаря авантюризму русских первопроходцев

«Манджур» – первое судно на берегу ВладивостокаФото: общественное достояние
2 июля 1860 года в бухте Золотой Рог бросил якорь транспорт российской Сибирской флотилии «Манджур» с тридцатью солдатами и стройматериалами на борту. Эта дата считается днем основания Владивостока, одного из самых перспективных городов России. Но данному событию предшествовала захватывающая эпопея – Амурской области и Приморского края в составе России могло бы и не быть. Подробности...
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Внедрившийся в Сомали «суперхищник» остается в тени

Битва с пиратами – только прикрытие большой геополитической игрыФото: "Капитан Филлипс",
Michael De Luca Productions
Беднейшее государство Африки – Сомали – вновь попало в центр внимания, а все из-за того, что в его обворовывании начали обвинять Иран. Речь идет о браконьерстве в территориальных водах. Однако на самом деле больше всего грабит и использует Сомали совсем другая страна, мечтающая о геополитическом реванше. И это даже не Китай. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Студенты, пока они в среде, или же вот такие не нужные никому, неприкаянные, вечные студенты, которые уверены, что в их бедах виновата не та страна и «несменяемая» власть (ему же так рассказывали пять лет все профессора), по большому счету идеальное топливо протеста. Подробности...
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Триумф Путина

Алексей Чеснаков, директор центра политической конъюнктуры
Некоторых комментаторов корежит от слова «триумф». Напрасно. Результат голосования – несомненный триумф. Личный триумф Путина. Подробности...
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Очень трудно спорить с зеркалом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Все минимально вменяемые люди, даже если им сильно не нравится происходящее и они лично не любят российскую власть, отдают себе отчет, что полученные в ходе голосования цифры отражают истинное положение дел в стране. Подробности...
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              Региональные депутаты от оппозиции оценили ход голосования по поправкам

              2 июля 2020, 19:15

              Текст: Наталья Макарова

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              «На многих участках были организованы концерты. Народ ведь соскучился по праздникам после коронавирусных ограничений. Явка была довольно высокой, хотя и ниже, чем на президентских выборах – пандемия все-таки сыграла свою роль», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат из Удмуртии Алексей Конорюков, комментируя ход голосования по поправкам в Конституцию в его республике.

              «Я вчера весь день проездил в своем округе – это три больших муниципальных района. Побывал на многих участках – никаких нарушений, провокаций и жалоб», – рассказал глава фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Алексей Конорюков. По его словам, на многих участках были организованы концерты.

              «Все равно же народ соскучился по праздникам после пандемии. Во дворах палатки развертывали, с урнами обходила дома участковая комиссия. Сколько я слышал, людей призывали просто прийти и проголосовать, никакого давления «за» или «против» не было», – подчеркнул собеседник. 

              Конорюков отметил, что явка оказалась  довольно высокой, хотя и ниже, чем на президентских  выборах – порядка 56%. «Пандемия все-таки сыграла свою роль – так можно объяснить это «отставание». При этом, продление голосования на неделю обезопасило людей – на участках не было столпотворения», – признал коммунист.

              Собеседник сообщил, что  при общих результатах – около 69 %  «за» поправки и чуть более 30 процентов – «против», в сельских районах  это соотношение было порядка 80 к 20 процентам, при явке под 80%. «Молодцы и комиссия, и граждане», – так оценил этот результат глава  фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии.

              Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков рассказал о том, как лично объезжал участки в областном центре и видел много голосующей молодежи. «Несмотря на огромную и серьезную пиар-кампанию, не все жители региона были в курсе того, что приближается голосование по поправкам к Конституции, – посетовал депутат. – Но в итоге явка превысила мои ожидания. В целом, наша область показала высокую явку – более 53%».

              По словам Минакова, ЛДПР отправила своих наблюдателей на участки не только Пскова и Великих Лук, но и в большинство районов. «Региональное отделение отработало в полную силу. Мы сделали все, что могли», – сказал он газете ВЗГЛЯД. Депутат сообщил о зафиксированных незначительных нарушениях процедуры голосования, о которых в ЛДПР узнавали, кстати, в том числе из социальных сетей. «Явных и серьезных арушений выявлено не было», – отметил глава фракции. 

              «Голосование прошло с хорошей явкой. Результат легитимный, – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель фракции ЛДПР в Госсобрании Республики Саха (Якутия) Гавриил Парахин. – Обычно, если есть нарушения, то они всплывают. Как руководитель партии, который выставлял наблюдателей на участках, вижу, что никаких нарушений не было. Я проголосовал в первый же день. Все проходило спокойно и было организовано грамотно в плане безопасности».

              В Якутии 58,3% участников голосования поддержали поправки к Конституции. За принятие поправок в Основной закон проголосовали 58,34%, против – 40,65%. По словам Парахина, результаты показывают, что не все отнеслись положительно к изменениям в Конституцию. «На Дальнем Востоке много регионов, которые проголосовали не за поправки, но зато с хорошей явкой. Наше население любит ходить на выборы и излагать свою позицию», – считает глава фракции ЛДПР.

              Лидер отделения «Справедливой России» в Севастополе Евгений Дубовик назвал правильным решение ЦИКа «растянуть» голосование на неделю. В итоге каждый избиратель мог выбрать удобный для себя день. Также хорошо, что были введены формы выездного и дистанционного голосования, отметил справедливоросс. «Около 84,6% избирателей в Севастополе высказались за изменение Основного закона страны. Против – чуть более 14,6%», – напомнил Дубовик в комментарии газете ВЗГЛЯД.

              «Явка по Севастополю в среднем составила около 62%. Я официально не был наблюдателем, но мы заключили договор с Общественной палатой об оказании помощи в процессе голосования. Я не видел каких-либо нарушений или провокаций. Также я не согласен с высказываниями, что людей подкупили призами, чтобы они шли на избирательные участки. Каждый, кто хотел выказать свою точку зрения, сделал это. А викторина – это уже отдельная история», – отметил Дубовик.

              Правда, бюллетени двух переносных ящиков для голосования в Севастополе все же были признаны недействительными. Как уточнили в ЦИК, в первом случае бюллетеней в ящике превысили заявленное в акте число участников голосования. Во втором случае, как оказалось, бюллетень был выдан гражданину, ранее уже проголосовавшему в помещении избиркома. «В ходе пересчета признаны недействительными бюллетени для голосования в связи с нарушениями, не позволяющими с достоверностью определить волеизъявление избирателей», – уточнила глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя этот эпизод на брифинге в Центризбиркоме.

              Ранее Памфилова назвала голосование по Конституции легитимным.

              В четверг ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92%, против высказались 21,27%. 

              Эксперты расценили итоги голосования как тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, «попавших в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

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