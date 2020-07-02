Эксперт: Голосование по поправкам превратилось в референдум по доверию Путину

По сути голосование по поправкам в Конституцию превратилось в референдум о доверии Владимиру Путину, на котором был получен очень высокий результат. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя итоги всероссийского голосования по изменениям в Основной закон России.

«Сравнить нынешнее голосование с 1993 годом можно, хотя это и разные процедуры. Во-первых, в этот раз голосование проходило в разных формах на протяжении недели. Во-вторых, оно состоялось летом и не было совмещено с федеральными выборами. Поэтому тот факт, что явка оказалась все равно значительно выше, чем в декабре 1993 года, это впечатляет», – говорит президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Уровень поддержки поправок получился выше и по проценту, и по региональной «представленности». Если в 1993 году 17 субъектов Федерации проголосовали против Конституции, то в этот раз незначительное превышение голосов «против» над голосами «за» отмечено только в Ненецком автономном округе. Причем, очевидно, что это связано с местной протестной повесткой, с темой объединения регионов», – полагает политолог.

Политолог также отметил, что суммарно в голосовании 25 июня – 1 июля участвовало больше половины всего списочного состава избирателей. «Явка составила почти 68% от всех имеющих право голоса россиян. Это второй случай во всей новейшей истории России – в 2018 году, на президентских выборах, явка тоже была рекордной и достигла 67,5%. Что касается итогов голосования, то можно сказать: оно превратилось в референдум по доверию Владимиру Путину, на котором был получен очень высокий результат», – подчеркнул Минченко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг ЦИК обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%.

Явка составила 67,97%, следует из уточненных данных ЦИКа. Для сравнения: число принявших участие в голосовании за Конституцию в 1993 году достигало лишь 54,8%: за проголосовали тогда 58,43%, против - 41,57%.

Эксперты в четверг расценили результаты голосования как тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

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