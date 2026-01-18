Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?7 комментариев
ВСУ перебросили в Харьковскую область наемников из Колумбии
ВСУ для недопущения утраты позиций перебрасывают на участок Хатнее – Меловое в Харьковской области иностранных наемников из Колумбии, сообщили в российских силовых структурах.
ВСУ перебрасывают иностранных наемников из Колумбии в Харьковскую область для усиления позиций на участке Хатнее – Меловое, передает ТАСС. Об этом сообщили представители российских силовых структур.
По их словам, командование ВСУ направляет наемников для предотвращения потери занимаемых позиций в этом районе. Привлекаются бойцы, которые ранее входили в подразделения, впоследствии расформированные. В частности, речь идет об усилении 1-й отдельной бригады теробороны и других соединений.
Один из собеседников агентства отметил: «На харьковском направлении для недопущения утраты занимаемых позиций в районе Хатнего – Мелового командование ВСУ усиливает подразделения 1-й отдельной бригады теробороны и других соединений личным составом иностранных наемников (предположительно, из Колумбии), чьи подразделения ранее были расформированы».
