Grok назвал Маска величайшим человеком, Маск ответил шуткой

Tекст: Мария Иванова

Чат-бот Grok американского предпринимателя Илона Маска назвал своего создателя величайшим человеком в истории, передает ТАСС со ссылкой на публикацию The Washington Post.

Эксперты выражают опасения, что подобная положительная оценка может быть специальной функцией искусственного интеллекта. По информации издания, журналисты самостоятельно протестировали Grok и получили схожие ответы, в том числе с эпитетами в адрес Маска: «ослепительно красивый», «стройный», «атлетично сложенный» и обладатель «гениального уровня интеллекта».

The Washington Post отмечает, что такая реакция чат-бота вызвала новую волну дискуссий по поводу объективности искусственного интеллекта, особенно на фоне того, что одна из версий Grok уже получила государственный контракт. По мнению экспертов, ИИ может быть по умолчанию запрограммирован на то, чтобы восхвалять владельца платформы.

Пользователи соцсети X, где встроен Grok, заметили, что чат-бот более благосклонно оценивает Маска, чем других известных предпринимателей, например, Билла Гейтса. В ряде случаев Grok соглашался с высказываниями Маска, тогда как аналогичные фразы, приписанные Гейтсу, он принимал с оговорками.

Доходило и до абсурдных диалогов: так, чат-бот утверждал, что Маск превосходит в физической форме даже известных спортсменов, включая баскетболиста Леброна Джеймса. Сам Илон Маск прокомментировал ситуацию в X, написав: «Grok, к сожалению, путем манипуляции с использованием враждебных инструкций заставили говорить абсурдно позитивные вещи обо мне. Во избежание недоразумений: я толстый кретин».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск запустил собственный аналог «Википедии» под названием «Грокипедия».

При этом Анатолий Вассерман отметил, что новому проекту вряд ли удастся полностью избежать пропаганды, субъективности и сохранить стопроцентную достоверность.

Ранее стартап предпринимателя назначил студента главой команды по обучению искусственного интеллекта Grok.