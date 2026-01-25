В День студенчества стартовал шестой сезон проекта «Твой Ход»

Tекст: Ольга Иванова

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил участников с началом нового сезона и Днём студенчества, особо подчеркнув вклад студентов и молодых учёных в развитие страны. Он заявил: «Единое студенческое сообщество – это мощнейшая созидательная сила. Неслучайно запуск 6 сезона Всероссийского проекта »Твой Ход« проходит в День студенчества под девизом »Единое студенчество России – энергия будущего«».

Проект «Твой Ход» является частью нацпроекта «Молодёжь и дети», реализуемого при поддержке Росмолодёжи, Минобрнауки России и Президентской платформы «Россия – страна возможностей». По словам Чернышенко, участие в проекте позволяет молодым людям получать гранты, предложения от работодателей, а также находить единомышленников и строить собственную траекторию успеха. В прошлом году в проекте участвовали более 400 тыс. студентов, а за пять сезонов реализовано свыше 1 тыс. социальных инициатив.

В новом сезоне принять участие смогут студенты вузов и колледжей, участники СВО, а также молодёжь из Абхазии, Южной Осетии, Беларуси и славянских вузов в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурсная программа включает пять треков: «Делаю», «Определяю», «Открываю», «Вдохновляю» и «Твой Ход, староста!». Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров сообщил, что проект уже объединил свыше 2,5 млн участников и более 700 образовательных организаций.

Клуб «ВосХод» получил обновлённый формат, став площадкой для обмена опытом между победителями прошлых сезонов – теперь здесь можно масштабировать собственные проекты, получать поддержку и наставничество. Замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова отметила, что проект «Твой Ход» помогает студентам реализовать смелые идеи, меняющие жизнь городов и сообществ, а в этом сезоне откроет ещё больше возможностей для самореализации.

Помимо основных конкурсных треков, участникам доступна программа «Жить и создавать в России», а также спецпроекты «Твой Ход х Дебаттл» и «Твой Ход х Импровизация». Подать заявку на участие можно на официальной платформе проекта. Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин подчеркнул, что «Твой Ход» формирует у молодёжи чувство патриотизма и ответственности, а старт нового сезона стал символом веры студентов в возможности для самореализации и полезных инициатив по всей стране.