В Национальном центре «Россия» отметили День единого студенчества – 2026

Tекст: Ольга Иванова

В Москве 25 января в Национальном центре «Россия» прошло масштабное празднование Дня единого студенчества России. Организаторами выступили Министерство науки и высшего образования РФ, Российское общество «Знание», Росмолодёжь и проект «Твой Ход». На мероприятии собрались около 600 студентов из разных регионов страны.

Торжественный старт празднику дали Ольга Петрова, замминистра науки и высшего образования, и Лейла Зотова, заместитель руководителя «Росмолодёжи». Ольга Петрова подчеркнула: «День российского студенчества – праздник, который действительно объединяет и, что особенно важно, объединяет не одно поколение. Мы часто повторяем фразу о том, что бывших студентов не бывает, и именно это ощущение общности связывает всех нас». Она также отметила, что такие проекты, как «Твой Ход», помогают современной молодёжи реализовать себя и стать настоящими патриотами России.

В рамках программы прошли мотивационные встречи, лекции, мастер-классы и выступления артистов, среди которых были Торнике Квитатиани и Арсений Попов. Одной из первых прошла встреча с Артёмом Метелевым, председателем Комитета Госдумы по молодежной политике. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила о важной роли студенчества в цифровой дипломатии и формировании имиджа России за рубежом.

Студенты получили возможность обсудить истории успеха предпринимателей и узнать о современных технологических трендах, цифровой безопасности и секретах публичных выступлений. Своим опытом с молодежью поделились Алексей Локонцев, Амир Сараков, Вячеслав Дубынин и Сергей Тугушев. Также был дан официальный старт шестому сезону проекта «Твой Ход», который входит в линейку Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Помимо Москвы, мероприятия, приуроченные ко Дню единого студенчества, прошли по всей стране. В Чувашии состоялась тематическая викторина, а в Махачкале – интеллектуальные баталии в парке «Россия – моя история». Организаторы отмечают, что такие проекты способствуют созданию единого студенческого сообщества и развитию молодежных инициатив в России.