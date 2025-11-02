Военный из ФРГ отметил языковые проблемы на учениях НАТО в Литве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военнослужащий бундесвера Флориан рассказал изданию Welt, что его подразделение столкнулось с языковыми трудностями на учениях НАТО в Литве. «Наш язык для радиопереговоров – английский, но не все хорошо говорят по-английски... Недавно я запросил навесной огонь, а бельгийская сторона не поняла сразу… В случае войны это могло бы стать проблемой», – цитирует военного РИА «Новости».

Немецкий военный отметил, что при радиообмене информация часто передается на смеси фламандского, французского и английского языков, что еще больше затрудняет быстрое понимание. По его словам, приходится очень внимательно прислушиваться, чтобы избежать ошибок в коммуникации, особенно при координации артиллерийских ударов, где критически важна точность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министры обороны Литвы и Германии подписали в Вильнюсе план действий о развертывании немецкой бригады в Литве к 2027 году. Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и подразделениями поддержки к концу 2027 года.

Литва также собирается взять кредит объемом от 5 до 8,76 млрд евро для военных расходов. Кредиты могут быть использованы для закупки оружия, строительства «Балтийского оборонительного рубежа» и помощи Украине.

Власти Литвы планируют эвакуировать половину жителей в пределах 40 км от границ России и Белоруссии под видом оборонительных мер.