Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Автострахование стало самым популярным сегментом у мошенников
ВСС: Автострахование стало лидером по числу мошеннических схем в России
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов заявил, что максимальная доля мошенничества на российском рынке приходится на сегмент автострахования, включая полисы ОСАГО и каско.
На российском рынке мошенничество встречается практически во всех сегментах, однако наибольшее число преступных схем зафиксировано в автостраховании. На втором месте по популярности у злоумышленников оказались страхование имущества, жизни, здоровья и ответственности, сообщает ВСС.
По словам Ефремова, в сферах автострахования и страхования имущества физических лиц чаще всего выявляются факты оформления полисов задним числом, завышения стоимости, а также страхования несуществующих транспортных средств. Кроме того, мошенники фальсифицируют повреждения и подделывают документы о ДТП.
В сегменте страхования жизни и здоровья злоумышленники также прибегают к получению услуг задним числом, предоставляют поддельные документы и обращаются в компании с ложными диагнозами. Эксперт подчеркнул необходимость выявления признаков обмана во всех без исключения видах страхования.
Для борьбы с преступниками страховщики активно используют городские системы фото- и видеофиксации, а также базы данных с информацией об автомобилях, авариях и повреждениях деталей. Анализ таких сведений позволяет отслеживать неоднократное участие одних и тех же лиц в ДТП. В союзе посоветовали автовладельцам устанавливать видеорегистраторы, чтобы избежать подстав на дорогах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году эксперты МВД рассказали о махинациях со страховыми полисами.
В 2025 году в ведомстве заявили о росте числа мошенничеств в сфере ОСАГО.