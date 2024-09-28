«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.3 комментария
Взрыв на автозаправке в Дагестане унес жизни 13 человек
В результате взрыва на заправке Plus в пригороде Махачкалы погибло более десяти человек, более 20 человек пострадали. По одной из версий, причиной возгорания стал взрыв газового баллона или утечка топлива. Власти Дагестана объявили 28 сентября в республике днем траура (фото: МЧС РФ/РИА Новости)
На тушение пожара ушло несколько часов (фото: Муса Салгереев/ТАСС)
Спасатели находили тела погибших в ходе разбора завалов АЗС (фото: Муса Салгереев/ТАСС)
За год в Дагестане было выявлено свыше 4,5 тысячи нарушений норм промышленной безопасности на АЗС (фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС)
Республиканский Роспотребнадзор сообщил, что на расстоянии 300–500 м от места взрыва в воздухе зафиксированы превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода, диоксида азота и дигидросульфида (фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС)
Несколько пострадавших находились под завалами на территории АЗС (фото: МЧС РФ/РИА Новости)
(фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС)