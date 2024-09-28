Взрыв на автозаправке в Дагестане унес жизни 13 человек

Республиканский Роспотребнадзор сообщил, что на расстоянии 300–500 м от места взрыва в воздухе зафиксированы превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода, диоксида азота и дигидросульфида (фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС)

За год в Дагестане было выявлено свыше 4,5 тысячи нарушений норм промышленной безопасности на АЗС (фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС)

В результате взрыва на заправке Plus в пригороде Махачкалы погибло более десяти человек, более 20 человек пострадали. По одной из версий, причиной возгорания стал взрыв газового баллона или утечка топлива. Власти Дагестана объявили 28 сентября в республике днем траура (фото: МЧС РФ/РИА Новости)

Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины» Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине. Как отмечают эксперты, мирная инициатива стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики. Насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев? Подробности Перейти в раздел

«Боюсь заплакать, но расскажу». Как эвакуируются и остаются жители курского приграничья В Курской области продолжают вытеснять врага из приграничных районов и – одновременно – обустраивать их жителей, вынужденно покинувших свои деревни и села. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД познакомился с теми, кто спасает людей, оказавшихся в отрыве от родных домов, и отправился к границе с Украиной, чтобы услышать тех, кто не хочет уезжать в эвакуацию, обязательную для 15-километровой зоны. Подробности Перейти в раздел

Зеленский дал американцам очень простой выбор Цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось вообще ничего исторического. Виноват в этом только сам Зеленский, предложивший принимающей стороне простой выбор между статус-кво и ядерной войной. Но пока риск войны сохраняется. Подробности Перейти в раздел

Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности Перейти в раздел

Способен ли Иран предать Россию Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

Итоги визита Зеленского в США: не дали Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

Новая ядерная доктрина России Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать? Перейти в раздел