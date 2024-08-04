Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Дрон-камикадзе ВСУ ударил по заправке в Донецке
Украинские военные ночью атаковали заправочную станцию в Кировском районе Донецка с применением дрона-камикадзе, передает источник с места собыий.
Как сообщил источник РИА «Новости», ВСУ атаковали АЗС по улице Кирова, при этом дрон попал непосредственно в одну из заправочных колонок, после чего возник пожар. Он добавил, что на месте происшествия обнаружены батарейки, лопасти и обшивка самого дрона.
«Услышала жужжание, и потом сразу прямое попадание, а в это время я успела забежать (в помещение). Здесь уничтожена колонка», – рассказала сотрудница поврежденной АЗС.
Ранее ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка.