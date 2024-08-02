  • Новость часаПесков раскрыл детали переговоров по обмену заключенными России и США
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    В России после огуречного начался томатный бум
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    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    11 комментариев
    2 августа 2024, 13:26 • Новости дня

    ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка

    ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ атаковали с беспилотника рынок в микрорайоне Абакумова на западе Донецка. Пострадали шесть человек, сообщила одна из сотрудниц рынка Анастасия.

    По ее словам, беспилотник почти никто не слышал, он скинул боеприпас: шесть человек ранило, двоих – сильно, передает ТАСС.

    «А так – никто даже не заметил, когда он подлетел. Часто летают дроны. Они сюда как домой к себе ходят. Честно, что за дрон, мы не видели, но была граната. Они именно гранату кинули, потому что когда идут вот эти камикадзе, намного сильнее взрывы получаются. А здесь стояла толпа, они просто в толпу кинули», – сказала Анастасия. Она добавила, что обстрелы и атаки с помощью дронов ВСУ совершают каждый день.

    Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, атака с беспилотника по рынку на западе Донецка является терактом киевского режима против мирных жителей.

    По ее словам, из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения, и на этот терроризм против мирных жителей и дает деньги и технику Вашингтон, который также из года в год делает заявления о «правах человека и борьбе с терроризмом».

    Напомним, утром 21 января ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку на западе Донецка. В результате погибли 27 человек, 25 получили ранения. 22 января объявлено днем траура по погибшим. В Кремле произошедшее назвали чудовищным актом терроризма.

    31 июля 2024, 03:28 • Новости дня
    МИД рассказал о «серьезном предостережении» Белоусова Остину

    Рябков сообщил о направленном Белоусовым главе Пентагона Остину «серьезном предостережении»

    МИД рассказал о «серьезном предостережении» Белоусова Остину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил очень серьезное предостережение шефу Пентагона Ллойду Остину, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Комментируя «недавний контакт министров обороны», Рябков отметил, что все контакты с США «на уровне выше среднего по государственным и дипломатическим меркам» совершаются в «сугубо утилитарных целях», передает ТАСС.

    В частности, Вашингтону «было направлено очень серьезное предостережение». Речь шла о «возможных новых провокациях со стороны Киева». Подчеркивается, что они «немыслимы без прямого содействия Вашингтона».

    Как пояснил Рябков, предупреждение направили, чтобы не допустить «дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми».

    Напомним, New York Times сообщала, что Белоусов и Остин 12 июля в телефонном разговоре обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против России. По данным газеты, Пентагон позднее «связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись».

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    31 июля 2024, 02:27 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали условие переговоров с Россией

    Советник главы офиса Зеленского заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой с опорой на международное право

    В офисе Зеленского назвали условие переговоров с Россией
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украина готова вести переговоры с Россией, но при условии, что они пройдут с опорой на «концепцию международного права», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    Подоляк пояснил, что Киев выражает готовность к переговорам, чтобы «правильно себя позиционировать». По его словам, «Украина готова к переговорам – это главный пункт», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Однако, как подчеркнул Подоляк, «пункт номер два – на каких условиях, на каких основаниях будут проходить переговоры». Он сказал, что Украина «четко» заявляет о намерении «вести переговоры на условиях, которые опираются на международное право как концепцию». При этом главным в данной «концепции» Киев считает «территориальную целостность и субъектность», суверенитет государства.

    Напомним, на прошлой неделе Подоляк высказался против заключения мирного соглашения с Россией и назвал подписание такого соглашения «сделкой с дьяволом».

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    31 июля 2024, 01:58 • Новости дня
    Украинские войска атаковали Курскую и Брянскую области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины атаковали Курскую и Брянскую области, сообщили руководители регионов Алексей Смирнов и Александр Богомаз.

    Смирнов сообщил в Telegram, что в Курском районе после атаки ВСУ начался пожар на одном из объектов.

    В Брянской области силами ПВО сбит украинский беспилотник, сообщил в Telegram Богомаз.

    Напомним, обстрелу со стороны вооруженных сил Украины подвергся город Шебекино в Белгородской области.

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    1 августа 2024, 08:14 • Новости дня
    В США предупредили о последствиях из-за «безрассудных поставок» F-16 Киеву

    Правозащитник Хелали: Поставка истребителей F-16 Киеву является безрассудством

    В США предупредили о последствиях из-за «безрассудных поставок» F-16 Киеву
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Поставка истребителей F-16 Киеву закрепляет вовлеченность США в конфликт на Украине, является безрассудным и провокационным шагом «на пути к ядерной конфронтации с Россией», заявил американский правозащитник, член Компартии США Кристофер Хелали.

    «Передача Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО истребителей F-16 Украине является опасным и безрассудным шагом на пути к ядерной конфронтации с Российской Федерацией», – приводит ТАСС слова Хелали.

    Он напомнил, что Россия неоднократно давала понять, что поставки истребителей F-16 на Украину являются для нее «красной чертой». Хелали подчеркнул, что в Вашингтоне и НАТО должны понимать, что разработанные и производимые в США истребители F-16 еще больше закрепляют вовлеченность в войну на Украине.

    Правозащитник назвал провокационным и безрассудным поставку, что значительно приближает к конфронтации между США, НАТО и Российской Федерацией, что обернется катастрофой.

    Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО. В Киеве заявили, что украинской стороне выгоден «туман войны» в вопросе поставок этих истребителей.

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    1 августа 2024, 13:38 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ

    ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ и боеприпасами

    ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ
    @ Кадр из видео

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены три пусковые установки американского ЗРК Patriot, пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Средствами ПВО за сутки сбиты американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 61 беспилотник, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28795 беспилотников, 559 ЗРК, 16 734 танка и других бронемашин, 1395 боевых машин РСЗО, 12 666 орудий полевой артиллерии и минометов, 24250 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в четверг представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что в Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных.

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    31 июля 2024, 04:27 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новые взрывы произошли в Киеве, также взрывы прогремели в Киевской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Броварах и Борисполе, а также в Житомирской области Украины и подконтрольном украинским войскам Херсоне, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога действовала на всей территории Украины, сейчас она продолжает звучать в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что по Украине нанесен «массированный удар», для этого были задействованы ракетоносцы Ту-95МС, истребитель МиГ-31 и 45 «Гераней».

    Напомним, уже сообщалось о взрывах в Киеве, в городе Белая Церковь (Киевская область), в районе города Полтавы (Полтавская область), в районе города Вознесенска (Николаевская область), в Павлограде (Днепропетровская область), а также о нескольких сериях взрывов в Харькове.

    Коментарии (4)
    1 августа 2024, 09:59 • Новости дня
    Сопротивление: Большинство наемников на Украине из стран бывшего СССР

    Лебедев: Большинство наемников на Украине из стран бывшего СССР

    Сопротивление: Большинство наемников на Украине из стран бывшего СССР
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наемники, участвовавшие в украинском конфликте, ценятся в западных частных военных компаниях больше. В настоящее время на Украине в основном наемники из бывших советских республик и стран Варшавского договора, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, большинство наемников из бывших советских республик и стран Варшавского договора, которые едут на Украину набраться опыта, передает ТАСС.

    «Те, кто воевал против русских, дороже ценятся в западных ЧВК. Кто из армейских едет по контракту на Украину, быстро продвигается по званию», – сказал Лебедев.

    Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что иностранцы массово покидают ВСУ и негативно высказываются об условиях службы.

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    1 августа 2024, 08:57 • Новости дня
    На Украине заподозрили у Зеленского раздвоение личности

    Депутат Рады Дубинский: Зеленский делает полярные высказывания о переговорах с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский делает противоположные заявления, обсуждая вероятные переговоры с Россией, отметил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Депутат предположил, что существует «два Зеленских», один из которых говорит о невозможности прекращения огня и переговоров, а второй обещает план завершения боевых действий в ноябре и допускает возможность договориться с Москвой, передает канал «360».

    Ранее Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками.

    Позже Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях завершения конфликта, так как считает, что «вопрос территориальной целостности» страны не может решаться только главой государства.

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    1 августа 2024, 07:22 • Новости дня
    ВСУ потеряли за месяц более 60 тыс. человек

    Минобороны: ВСУ потеряли за июль более 60 тыс. военных

    ВСУ потеряли за месяц более 60 тыс. человек
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за июль потеряли в зоне специальной операции более 60 тыс. военнослужащих, больше всего погибших зафиксировано в период с 20 по 31 июля, следует из данных Министерства обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, с 1 по 5 июля потери ВСУ составили до 9875 военных в зоне СВО, с 6 по 12 июля – до 14 070 человек, с 13 по 19 июля – 13 075, с 20 по 31 июля – до 23 610 человек.

    Таким образом, в среднем ежедневно ВСУ теряют около 2 тыс. человек, всего за месяц – более 60 тыс. человек, передает ТАСС.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что с начала года безвозвратные потери ВСУ, вероятно, превысили 700 тыс. человек.

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    31 июля 2024, 14:36 • Новости дня
    Один из 22 подсудимых участников «Азова» не дожил до приговора в Ростове-на-Дону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из 22 подсудимых по делу об участии в украинском националистическом батальоне «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Александр Ищенко умер в Ростове-на-Дону, сообщил его адвокат в ходе заседания в Южном окружном военном суде, попросив суд истребовать справку о его смерти.

    Одного из подсудимых по делу 22 участников «Азова» не доставили в среду из СИЗО на судебное заседание, адвокат сообщил, что его подзащитный умер, передает ТАСС.

    «Суд удовлетворил ходатайство истребовать справку о смерти Ищенко», – сказал судья.

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    31 июля 2024, 13:05 • Новости дня
    В Кремле объяснили выплаты в 400 тыс. за контракт на участие в СВО
    В Кремле объяснили выплаты в 400 тыс. за контракт на участие в СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Увеличение до 400 тыс. рублей единовременной выплаты за заключение военного контракта для участия в спецоперации направлено на поддержку бойцов и их семей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, это увеличение не связано с изменением задач в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    «Это связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО и их семей», – отметил Песков.

    Ранее президент Владимир Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза.

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    31 июля 2024, 04:54 • Новости дня
    Подорвавший железную дорогу под Рязанью признался в атаке на военный аэродром

    Устроивший взрыв на железной дороге в Рязанской области Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России и Италии Руслан Сидики, который признал свою вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году, также признался в атаке на военный аэродром Дягилево, сообщили в правоохранительных органах.

    Сидики сообщил, что использовал для атаки четыре квадрокоптера, которые сам сделал «по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины». Он подробно изложил детали атаки и «раскаялся в содеянном», передает ТАСС.

    Напомним, Сидики признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Сообщается, что ГУР Минобороны Украины якобы перевело ему 15 тыс. долларов и обещало подданство Великобритании.


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    1 августа 2024, 13:45 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ под Харьковом и в Сумской области
    Группировка «Север» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ под Харьковом и в Сумской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 127-й бригад теробороны около населенного пункта Порозок в Сумской области, а также возле Липцов, Старицы и Волчанска Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777 и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 14-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й бригады теробороны и националистам 12-й бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) под Купянском, Синьковкой Харьковской области, Надией, Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР), Красным Лиманом Донецкой народной республики (ДНР) и у Серебрянского лесничества.

    За последние сутки отражены две контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.

    Противник потерял до 535 военнослужащих, танк, американскую бронемашину HMMWV.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Град», американская 155-мм гаубица М198, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30 и британское 105-мм орудие L-119. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Хортица-М», «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

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    2 августа 2024, 11:39 • Новости дня
    Эксперты: Разговорами о перемирии Украина и Запад пытаются обмануть Россию

    Политологи оценили призыв украинских военных к Киеву начать переговоры с Москвой

    Эксперты: Разговорами о перемирии Украина и Запад пытаются обмануть Россию
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    До тех пор, пока Запад не изменит отношение к России, а также к Украине, которую используют против Москвы, заявления о переговорах и урегулировании конфликта нужно считать симуляцией и информационной завесой, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Лариса Шеслер и Владимир Скачко. Ранее украинские военные в разговоре с журналисткой французского телеканала LCI призвали Киев начать переговоры с Москвой.

    «Некоторые бойцы ВСУ и прежде жаловались на большие потери, в связи с чем призывали руководство страны начать переговоры с Россией. Подобные интервью с ними появлялись как на украинских каналах, так и в западной прессе. Очень многие военные говорили, что чем дальше человек от фронта, тем больше ему хочется границ 1991 года», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

    Впрочем, выход материала на французском телеканале она сочла не случайным. «LCI считается очень проукраинским и антироссийским медиа, фактически это рупор «ястребов» во Франции. Париж, как и все западные страны, руководствуется исключительно собственными интересами. А им сейчас выгодно принудить Киев пойти на переговоры с Москвой, чтобы в очередной раз обмануть Россию. Отсюда и это интервью с бойцами ВСУ, и идея Владимира Зеленского о референдуме», – пояснила собеседница.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Скачко. Он убежден: Запад использует переговоры исключительно как некий маневр, цель которого – получить передышку в конфликте. «Они понимают, что терпят поражение, и на этом фоне им нужен «Минск-3» или «Стамбул-2». Расчет делается на то, что пока стороны будут пытаться договориться, западные страны не только не остановят, но и усилят дальнейшую подготовку к войне», – считает политолог.

    По его мнению, именно поэтому западная пресса основательно и со всех направлений подошла к этому вопросу: прозвучало заявление Зеленского о переговорах, теперь призыв военных. «Нам не стоит поддаваться на это. Важно понимать, что пока Запад не изменит отношение к России, а также к Украине, которую используют против Москвы, все выступления, звучащие с той стороны, – чистая обманка, симуляция, информационный дымовой завес», – заключил Скачко.

    Ранее представители ВСУ призвали офис Зеленского к переговорам с Россией. В разговоре с журналисткой французского телеканала LCI Шарлин Юрель они признались, что в настоящий момент уже не испытывают иллюзий по поводу возможности возвращения потерянных Украиной территорий. По их мнению, диалог с Москвой необходим, поскольку армия уже понесла огромные потери.

    До этого Владимир Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией. В интервью газете Le Monde он пояснил, что «вопрос территориальной целостности» Украины не может решаться только главой государства, поэтому свою позицию также должен выразить народ.

    Однако и такой вариант Зеленский назвал «не самым лучшим». По его словам, переход под контроль России части территорий станет «победой» для Москвы. Кроме того, он допустил начало переговоров с Кремлем без привязки к «выводу российских войск», хотя ранее он сам называл этот нюанс принципиально важным. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему украинское руководство пытается переложить ответственность за территориальные уступки на народ.

    При этом фоном для изменения риторики Зеленского стала серия социологических опросов, результаты которых широко обсуждались и на Украине, и в России. Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть украинцев «внезапно» готова к переговорам с Москвой, и более того – доля тех, кто готов на уступки ради мира, увеличилась втрое – до 32%. При этом военный выход ВСУ на границы 1991 года вообще не вошел в варианты ответов.

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    1 августа 2024, 10:57 • Новости дня
    Эксперт: Референдум по отказу от территорий на Украине станет иллюзией демократии

    Политолог Шеслер: Окончание военных действий зависит не от мнения украинского народа, а от воли Запада

    Эксперт: Референдум по отказу от территорий на Украине станет иллюзией демократии
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Идея Владимира Зеленского о проведении референдума – очередная уловка, с помощью которой украинское руководство попытается загнать Россию в невыгодные условия по заморозке конфликта, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Зеленский назвал вопрос о территориальной целостности Украины сложным и заявил, что он не может быть решен одним человеком.

    «В украинском обществе наблюдается усталость от конфликта. Очень многие граждане, в том числе и некоторые националисты, хотят, чтобы военные действия прекратились, потому что практически у каждого из них среди знакомых и близких есть погибшие. Другое дело, что инициатива Владимира Зеленского не приведет к миру», – считает политолог Лариса Шеслер.

    Она убеждена: идея о проведении референдума – «очередная уловка», с помощью которой украинское руководство «попытается загнать Россию в очень невыгодные условия по заморозке конфликта».

    «Очевидно, подобный опрос, организованный на территории, контролируемой Киевом, будет всегда давать тот результат, который нужен офису Зеленского. Ничего общего с позицией населения итоги референдума иметь не будут», – детализировала собеседница. Политолог напомнила: мнение жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые уже высказались о том, что они являются частью России, не интересует ни Киев, ни Вашингтон, ни Брюссель.

    То есть слова Зеленского – это некая иллюзия демократии. «Окончание военных действий зависит вовсе не от мнения украинского народа, как это пытаются подать в Киеве, и не от результатов референдума, а от воли западных кураторов. Напомню, что в украинском законодательстве закреплен отказ страны от переговоров с Москвой. На этом фоне они, говоря о референдуме и о возможном участии России в мирной конференции, лишь пытаются маневрировать. Все их заявления – абсолютная ложь», – заключила Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях завершения конфликта с Россией. В интервью французскому изданию Le Monde он допустил возможность отказа от возвращения границ государства 1991 год военным путем. Однако, по его словам, вопрос территориальной целостности не может решаться только правительством – свое мнение по данному вопросу должен выразить и народ.

    При этом вариант с уступками части регионов Зеленский назвал «не самым лучшим», поскольку в этом случае конфликт фактически закончится «победой» Москвы. Тем не менее он также допустил возможность присутствия российской стороны на втором «саммите мира», так как многие лидеры других государств считают это необходимым.

    До этого Зеленский заявлял, что Украина готова начать детальное обсуждение вопроса о территориальной целостности страны с союзниками. Кроме того, он подчеркивал, что в его офисе уже ведутся работы по составлению плана действий по достижению мира. По его словам, итоговый документ будет выпущен до конца ноября.

    Он также считает, что к справедливому завершению конфликта может привести лишь укрепление украинской армии и международное дипломатическое давление на Россию. При этом Зеленский добавил, что ему уже поступали неофициальные предложения о заморозке боевых действий, но он не мог на них согласиться.

    До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не могут принудить к диалогу с Москвой. Так он прокомментировал свой визит в Китай. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить, и мы сами будем принимать любые решения», – подчеркнул он. Сенатор Андрей Климов отмечал нелепость подобных высказываний, поскольку офис Зеленского подчиняется указам западных стран.

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