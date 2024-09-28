  • Новость часаЛавров призвал наказать нарушителей резолюции СБ ООН по Ливану
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    Взятие Гуляйполя станет ключом к взлому обороны ВСУ у Запорожья
    Пашинян готов изменить конституцию Армении по требованию Азербайджана
    Ирина Винер назвала свою зарплату
    Психотерапевт рассказал, как распознать паническую атаку
    Рябков объяснил нежелание Москвы вести диалог с США по ДСНВ
    Медведев: От Эстонии останется «мокрое место» в случае удара по России
    Венгрия заявила о присоединении к платформе «Друзья мира»
    В Узбекистане предложили запретить представителю МИД РФ Захаровой въезд в страну
    Назван размер жалованья 72-летнего наемника из США на Украине
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    12 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    20 комментариев
    28 сентября 2024, 00:59 • Новости дня

    На АЗС в Дагестане выявили тысячи нарушений

    На АЗС в Дагестане обнаружили более 4,5 тыс. нарушений безопасности

    Tекст: Антон Антонов

    В Дагестане на автозаправочных станциях выявлено более 4,5 тыс. нарушений требований промышленной безопасности, среди которых установка резервуаров без проекта и отсутствие сигнализаторов загазованности, сообщило министерство энергетики и тарифов республики.

    В Дагестане проведены рейдовые проверки автозаправочных станций. На территории региона зарегистрировано 678 АЗС. В результате проверок «сформировано 315 материалов», включая 149 исковых заявлений прокуратуры о приостановлении деятельности АЗС и 166 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, передает ТАСС.

    Среди наиболее частых нарушений, выявленных на АЗС республики, отмечены установки дополнительных резервуаров для хранения сжиженного углеводородного газа без проектной документации и неправильное размещение площадок для слива газа. Также зафиксировано отсутствие сигнализаторов загазованности и нарушения сроков проведения экспертиз промышленной безопасности технических устройств.

    Министерство энергетики и тарифов Дагестана направило обращения в прокуратуру республики, УФНС по региону и Государственную инспекцию труда в Дагестане с целью принятия мер по устранению нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Дагестане решено объявить день траура в память о жертвах взрыва на автозаправочной станции. В результате трагедии погибли десять человек, включая двух детей.

    27 сентября 2024, 10:14 • Новости дня
    Стало известно о гибели новейшей китайской атомной подлодки

    The Wall Street Journal: Новейшая китайская атомная подлодка класса Zhou затонула около Уханя

    Стало известно о гибели новейшей китайской атомной подлодки
    @ Planet Labs Inc/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Новейшая китайская атомная подлодка класса Zhou, построенная на верфи Wuachang, затонула около города Ухань, пишет The Wall Street Journal.

    По данным источников издания, недалеко от города Ухань затонула новейшая атомная подводная лодка класса Zhou, построенная компанией China State Shipbuilding Corp, передает The Wall Street Journal.

    Газета отмечает, что инцидент произошел в конце мая – начале июня, когда в последний раз подлодку видели на реке Янцзы. Согласно спутниковым снимкам, в начале июня к месту предполагаемого затопления направили краны для подъема субмарины со дна.

    WSJ указывает, что китайские власти пытались скрыть данный факт.

    По данным газеты, субмарина могла перевозить ядерное топливо.

    «Инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней ответственности и надзоре НОАК за оборонной промышленностью, которая давно страдает от коррупции», – приводит издание слова американского чиновника.

    Отмечается, что информацию публикуют также агентства Reuters, AFP и AP.

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    27 сентября 2024, 08:14 • Новости дня
    Румынская ПВО помогала ВСУ отразить удар по Измаилу

    Подполье: Два румынских истребителя участвовали в украинской защите Измаила от удара

    Румынская ПВО помогала ВСУ отразить удар по Измаилу
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Румынские силы ПВО и два истребителя приняли участие в отражении ночной атаки по Измаилу на юге Украины, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, румынские силы ПВО приняли участие в отражении удара по Измаилу, передает РИА «Новости». Два истребителя ВВС Румынии оказались на украинской территории.

    В ночь на пятницу украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле, который расположен в Одесской области Украины. В отражении атаки участвовали не только украинские, но и румынские силы ПВО. По словам Лебедева, в конце атаки румынские истребители залетели на территорию Украины.

    Лебедев отметил, что румынские самолеты удалились после пролета вдоль береговой линии. Он подчеркнул участие Румынии в защите Измаила.

    Ранее Лебедев сообщал, что в порту Южное Одесской области, куда направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв, который привел к детонации боеприпасов. Вслед за этим сообщалось, что суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные беспилотники, находились в этом порту во время взрыва.

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    27 сентября 2024, 19:07 • Видео
    Итоги визита Зеленского в США: не дали

    Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

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    27 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    Кимаковский: ВС России внезапно ударили к северу от Часова Яра
    Кимаковский: ВС России внезапно ударили к северу от Часова Яра
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные развили успешное наступление у Калиновки и Григоровки, к северу от Часова Яра в ДНР, что было неожиданно для украинской армии, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    В результате успешного штурма Калиновка фактически освобождена, сказал Кимаковский в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Он отметил, что ВСУ ранее на этой высоте корректировали артиллерийский огонь, это повышает стратегическое значение этого успеха.

    ВСУ сосредоточили свои основные усилия на Угледарском направлении, это открыло возможность для внезапной атаки у Часова Яра. При этом у Угледара наблюдается высокая активность украинских дронов, но артиллерия натовского калибра 155 мм работает реже, чем ранее, сказал Кимаковский.

    «Туда (на Угледарское направление – прим. ВЗГЛЯД) на самом деле сегодня брошены те остатки того, что у него [противника] есть на Донецком направлении. <…> Оборона противника сильно поредела после курской авантюры. Туда брошены основные силы, а здесь они уже делают очаговую оборону», – подвел итог советник главы ДНР.

    Ранее Кимаковский сообщал, что город Селидово в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон.

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    27 сентября 2024, 10:04 • Новости дня
    Российские войска вышли на окраину Гуляйполя

    Балицкий: ВС России находятся на окраине города Гуляйполе в Запорожской области

    Российские войска вышли на окраину Гуляйполя
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продолжают продвижение и уже находятся на окраине города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий, при этом основные боевые действия происходят в воздухе.

    По его словам, несмотря на продвижение, Гуляйполе не является основным участком фронта, передает РИА «Новости». Балицкий добавил, что перемещения российских сил на этом направлении остаются незначительными.

    Балицкий отметил, что основные боевые действия в регионе разворачиваются в воздухе. «Противник не перестает обстреливать Запорожскую область FPV-дронами, беспилотниками, ствольной артиллерией и ракетной артиллерией. Это наносит значительный ущерб нашей инфраструктуре», – сказал он. Город Гуляйполе, расположенный в Пологовском районе, находится под контролем украинских вооруженных сил.

    Губернатор добавил, что военные силы России сосредоточены на борьбе с последствиями обстрелов со стороны противника. «Мы практически вынуждены в большей степени бороться с последствиями обстрелов со стороны укранацистского режима», – подчеркнул Балицкий.

    Ранее ВС России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем и беспилотников. В это же время украинские войска отступили в районе трех сел на Ореховском направлении, что позволило российским силам улучшить свои позиции и расширить серую зону на переднем крае.

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    27 сентября 2024, 01:55 • Новости дня
    Столтенберг отверг обещание не расширять НАТО

    Столтенберг заявил об отсутствии соглашения США и России о нерасширении НАТО

    Столтенберг отверг обещание не расширять НАТО
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Йенс Столтенберг на семинаре в США подчеркнул, что соглашение о нерасширении НАТО с Россией никогда не существовало, несмотря на обсуждения в 1990 году.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США могли обсуждать с Россией вопрос о нерасширении Североатлантического альянса, но такого соглашения никогда не было. Об этом он сообщил на семинаре Совета по международным отношениям в США, передает ТАСС.

    Столтенберг отметил, что в 1990 году США обсуждали с Москвой возможность нерасширения НАТО в контексте объединения Германии.

    «Эта тема обсуждалась, но когда было достигнуто соглашение по Германии, в нем не было пункта о том, что Восточная Германия не может стать частью НАТО», – заявил Столтенберг.

    В своей речи в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин напомнил о существовании заверений о нерасширении, данных альянсом после распада Организации Варшавского договора.

    Как писала немецкая газета Spiegel, в 2022 году стали известны архивные документы, подтверждающие обещание западных стран руководству Советского Союза не расширять НАТО за счет восточноевропейских стран.

    Однако, несмотря на наличие таких документов, Йенс Столтенберг продолжает утверждать, что никаких официальных обещаний со стороны НАТО никогда не давалось.

    Ранее сообщалось, что в Китае призвали НАТО уйти за Столтенбергом в отставку за провалы в мире.

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    27 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    Трамп назначил встречу с Зеленским в Нью-Йорке

    Трамп назначил встречу с Зеленским в Trump Tower 27 сентября в Нью-Йорке

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке 27 сентября в Trump Tower, где они обсудят важные политические вопросы.

    Дональд Трамп, кандидат на пост президента США от республиканцев, заявил, что в пятницу, 27 сентября, встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, пишет ТАСС.

    Встреча пройдет в Trump Tower в 09:45 по местному времени (16.45 мск).

    Трамп заявил на пресс-конференции, что встреча назначена по просьбе Зеленского, подчеркнув значимость диалога между США и Украиной.

    «Президент Зеленский попросил меня встретиться с ним. И я встречусь с ним завтра утром около 09:45 в Trump Tower», – произнес он, подтверждая намерение укреплять отношения между двумя странами.

    Отмечается, что планируется обсуждение актуальных политических и экономических вопросов, касающихся взаимодействия США и Украины на международной арене.

    Ранее сообщалось, что Зеленский отказался ехать в имение Трампа.

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    27 сентября 2024, 11:12 • Новости дня
    Галкин запретил съемку на концертах после скандала в Дубае
    Галкин запретил съемку на концертах после скандала в Дубае
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Юморист Максим Галкин (признан иноагентом в России) запретил использовать телефоны на своих концертах после того, как в Дубае был оштрафован на 2,4 млн рублей за произнесение проукраинского лозунга со сцены.

    «Любой, кто будет замечен в использовании телефона на концерте, будет выдворен с места проведения», – передает обновленное соглашение «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Уточняется, что данное соглашение теперь обязаны подписывать все посетители перед покупкой билетов на концерты Галкина.

    Помимо запрета на съемку, комик усилил меры безопасности на своих концертах в рамках тура по США и Канаде. Известно, что за порядком будут следить увеличенные группы охраны.

    Также отмечается, что организацией тура занимается Ирина Заграничная, которую юморист встретил на корпоративе в Италии. Она пообещала ему помочь с организацией мероприятий и привлечением богатых поклонников.

    Напомним, Галкина* включили в список иноагентов в сентябре 2022 года. В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал ему в исключении из реестра иностранных агентов.

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    27 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Мариновку в ДНР
    Российские войска освободили Мариновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Центр» в последние сутки освободили Мариновку в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    За последние семь дней группировка также поразила формирования шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, она отразила 67 контратак украинских штурмовиков. За неделю в зоне ее действия ВСУ потеряли до 3880 человек, танк, 15 боевых бронированных машин и 44 орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии, отразила 12 контратак штурмовиков.

    В зоне ее ответственности ВСУ за семь дней потеряли до 960 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 13 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ.

    Группировка «Днепр» поразила формирования пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ее ответственности за семь дней украинская армия потеряла до 410 человек, 12 орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поздравлял военнослужащих с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР.

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    27 сентября 2024, 19:40 • Новости дня
    Ирина Винер назвала свою зарплату

    Винер сообщила, что ее зарплата от Минспорта составляет 168 тыс. рублей в месяц

    Ирина Винер назвала свою зарплату
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на форуме «Спорт Бизнес Конгресс» раскрыла свой ежемесячный доход от Министерства спорта России.

    Винер, выступая на форуме, посвященном спорту и бизнесу, поделилась деталями своего заработка. По ее словам, она получает 168 тыс. рублей в месяц от государственного ведомства за свою работу, передает РИА «Новости».

    Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что всероссийские федерации по гимнастическим видам спорта приняли решение объединиться в единую организацию, что позволит оптимизировать работу и более эффективно развивать гимнастику в России.

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    27 сентября 2024, 11:59 • Новости дня
    Премьер Грузии напомнил о призывах Украины к войне с Россией
    Премьер Грузии напомнил о призывах Украины к войне с Россией
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия сделает все для того, чтобы избежать «второго фронта» с Россией, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы сделаем все для того, чтобы избежать «второго фронта». Вспомните призывы к Грузии открыть «второй фронт» со стороны секретаря Совбеза Украины или советника президента», – сказал глава правительства.

    В связи с появлением на улицах Тбилиси баннеров с изображением разрушений на Украине и мирной Грузией по соседству, он сказал, что «грузинскому народу надо сказать, какие результаты приносит война и какие результаты приносит мир».

    «Власти Украины прямо призывали нас (к войне)», – сказал Ираклий Кобахидзе, комментируя протест МИД Украины по поводу появления таких баннеров.

    По его словам, «единственная цель тех, кто хочет вернуть во власть после выборов в парламент 26 октября саакашвилевское «Единое национальное движение», состоит в том, чтобы через неделю открыть «второй фронт».

    Он также обвинил саакашвилевский режим в начале войны-2008, подчеркнув при этом, что «Россия является «оккупантом» 20% территории Грузии, и это неопровержимый факт».

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    27 сентября 2024, 02:21 • Новости дня
    Банки заморозили 30 тыс. счетов за день по новому закону о возврате средств

    Банки России заблокировали 30 тыс. счетов в первый день действия нового закона

    Tекст: Денис Тельманов

    В первый день действия нового закона о возврате средств банки заблокировали 30 тыс. счетов, в целях предотвращения мошенничества при переводах.

    По данным, опубликованным РБК, в первый же день вступления в силу нового закона о возврате средств в рамках борьбы с кражами с банковских счетов граждан, кредитные организации в России заморозили 30 тыс. счетов.

    Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров отметил, что это связано с требованиями возвращать клиентам средства, если банк допустил перевод на мошеннический счет.

    Новый закон, вступивший в силу 25 июля 2024 года, предусматривает, что банки обязаны возвращать украденные средства в случаях, когда перевод был произведен на счет, указанный в специальной базе ЦБ. База данных составляется на основе информации, передаваемой банками и другими платежными операторами, и включает информацию о подозрительных операциях.

    Кроме того, банки теперь блокируют на два дня подозрительные операции, чтобы удостовериться в добровольности переводов. Ежедневно системно значимые банки «охлаждают» около 20 тыс. переводов. Некоторые клиенты не всегда понимают причины таких блокировок и обращаются в банки за разъяснениями.

    Председатель правления НКО «Мобильная карта» Елена Шейкина рассказала о проблемах легальных клиентов, чьи данные могли быть использованы мошенниками для открытия счетов. Она предложила улучшить механизм исключения из базы данных мошеннических переводов, чтобы у клиентов была возможность подтвердить свою личность в обслуживающем банке. Уваров отметил, что это обсуждение возможно, но делать выводы о необходимости изменений в законе пока рано.

    В 2023 году мошенники похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей, осуществив 1,17 млн операций. Банки вернули только 8,7% украденных средств. По сравнению с 2022 годом количество мошеннических операций увеличилось на треть, однако было предотвращено хищений на сумму 5,8 трлн рублей.

    Ранее ВТБ сообщил о мошенничестве через обновление банковских приложений.

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    27 сентября 2024, 20:12 • Новости дня
    Назван размер жалованья 72-летнего наемника из США на Украине

    Прокурор: Обвиняемому в наемничестве 72-летнему американцу платили 1 тыс. долларов в месяц

    Назван размер жалованья 72-летнего наемника из США на Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский пенсионер Стефан Хаббард, который обвиняется в том, что в феврале 2022 года добровольно вступил в ряды украинских вооруженных сил, получал 1 тыс. долларов в месяц и служил в батальоне теробороны в Изюме Харьковской области, заявила прокурор на заседании суда.

    Прокурор сообщила, что в феврале 2022 года у Хаббарда в Изюме «возник преступный умысел, направленный на участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне украинских вооруженных формирований против представителей силовых структур ДНР, ЛНР, а также военнослужащих РФ». Она добавила, что участие Хаббарда в вооруженном конфликте обусловлено получением денежного вознаграждения, передает РИА «Новости».

    Как указала прокурор, обвиняемый заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма и прошел соответствующую военную подготовку. По ее словам, ему выдали оружие, боеприпасы и обмундирование, однако в апреле 2022 года его задержали российские военные.

    Следствие считает, что действиями американца был умышленно причинен вред жизни и здоровью российских военнослужащих, а также гражданскому населению. Его действия квалифицированы как наемничество, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

    Напомним, в пятницу Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела 72-летнего американца Стефана Хаббарда, которого обвиняют в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемника.

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    27 сентября 2024, 10:37 • Новости дня
    Стало известно о возможной полной блокировке Discord в России
    Стало известно о возможной полной блокировке Discord в России
    @ Fabian Sommer/DPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мессенджер Discord, популярный среди геймеров и администраторов криптопроектов, может быть заблокирован на территории России из-за нескольких нарушений законодательства, выявленных Роскомнадзором.

    Как сообщает «Коммерсант», с 20 сентября Роскомнадзор направил в адрес мессенджера Discord пять новых решений о нарушении законодательства. Эти решения внесены в реестр запрещенных сайтов, что может послужить основанием для блокировки ресурса в соответствии с законом «об информтехнологиях и защите информации».

    Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил изданию, что блокировка Discord в России может произойти в ближайшие дни. В начале сентября пользователи мессенджера уже жаловались на сбои в его работе, однако тогда решения о полной блокировке не последовало.

    Discord остается популярным среди корпоративной IT-культуры, геймеров и администраторов криптопроектов. Участники рынка отмечают, что он является значимой платформой для общения и координации в профессиональных и игровых сообществах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший летчик Джейсон Грей на платформе Discord поделился изображением, которое, похоже, было секретным, со сторонниками антиправительственного движения Boogaloo. Ранее военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра в чате в Discord рассекретил планы НАТО о помощи ВСУ и материалы о боях за Артемовск, включая операцию «Бахмутская мясорубка».

    Популярное приложение Discord столкнулось с техническими проблемами, когда пользователи со всего мира начали жаловаться на невозможность войти в программу из-за блокировки IP-адреса, при том, что противоправных действий они не совершали.

    Коментарии (8)
    27 сентября 2024, 11:51 • Новости дня
    Румыния подняла истребители для перехвата российского БПЛА
    Румыния подняла истребители для перехвата российского БПЛА
    @ Andreea Alexandru/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на пятницу четыре румынских истребителя были задействованы для мониторинга ситуации после обнаружения российского БПЛА у границы с Украиной, но его вторжение в воздушное пространство Румынии длилось менее трех минут, сообщило Минобороны Румынии.

    Румынские силы отметили, что российские военные провели серию атак против Украины вблизи речной границы с Румынией на дунайском рукаве Килия, передает ТАСС. Военные также подчеркнули, что были зафиксированы группы БПЛА, которые приближались к воздушному пространству Украины в непосредственной близости от границы с Румынией.

    В 01:52 (местное время) два румынских истребителя F-16 поднялись в воздух для мониторинга ситуации. Позже, в 03:22, к ним присоединились два самолета F-18 ВВС Испании. Все четыре истребителя завершили свою миссию и вернулись на базу около 04:00. Радарная система наблюдения Румынии указала на возможность того, что один из БПЛА пересек национальное воздушное пространство в зоне границы с Украиной около 03:00, находясь там менее трех минут.

    По данным Минобороны Румынии, информации о падении БПЛА на национальной территории не поступало. Тем не менее министерство начало поисковые операции как с воздуха, так и с земли в указанной зоне. «Силы Минобороны ведут, начиная с этого утра, воздушными средствами и наземными группами поиски в зоне», – подчеркнули в ведомстве. В настоящее время ситуация остается под контролем, угрозы национальной безопасности не выявлено.

    Ранее координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что румынские силы ПВО и два истребителя приняли участие в отражении ночной атаки по Измаилу на юге Украины.

    Коментарии (3)
    27 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    Вучич предсказал корейский сценарий для Украины
    Вучич предсказал корейский сценарий для Украины
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликт на Украине завершится по корейскому сценарию, но фундаментальное решение отложится на десятилетия, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    В конечном итоге будет достигнут мир, однако до этого времени будут происходить жесткие столкновения за территории, заявил Вучич, передает РБК со ссылкой на Informer.

    Политик отметил, что ситуация на Украине не разрешится окончательно в течение ближайших 10, 20 или даже 30 лет. Американская сторона продолжит активную борьбу с российской, которая не прекратит защищать свои интересы. «Глупо недооценивать Российскую армию, также недооценили российскую экономику, которая не ощутила последствий», – заключил он.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что если украинский конфликт будет заморожен, а не урегулирован, то Запад даст нацистам на Украине лицензию на убийство русских.

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