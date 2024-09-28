Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
На АЗС в Дагестане выявили тысячи нарушений
На АЗС в Дагестане обнаружили более 4,5 тыс. нарушений безопасности
В Дагестане на автозаправочных станциях выявлено более 4,5 тыс. нарушений требований промышленной безопасности, среди которых установка резервуаров без проекта и отсутствие сигнализаторов загазованности, сообщило министерство энергетики и тарифов республики.
В Дагестане проведены рейдовые проверки автозаправочных станций. На территории региона зарегистрировано 678 АЗС. В результате проверок «сформировано 315 материалов», включая 149 исковых заявлений прокуратуры о приостановлении деятельности АЗС и 166 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, передает ТАСС.
Среди наиболее частых нарушений, выявленных на АЗС республики, отмечены установки дополнительных резервуаров для хранения сжиженного углеводородного газа без проектной документации и неправильное размещение площадок для слива газа. Также зафиксировано отсутствие сигнализаторов загазованности и нарушения сроков проведения экспертиз промышленной безопасности технических устройств.
Министерство энергетики и тарифов Дагестана направило обращения в прокуратуру республики, УФНС по региону и Государственную инспекцию труда в Дагестане с целью принятия мер по устранению нарушений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Дагестане решено объявить день траура в память о жертвах взрыва на автозаправочной станции. В результате трагедии погибли десять человек, включая двух детей.