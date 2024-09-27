День траура объявлен в Дагестане в память о жертвах взрыва на АЗС

Tекст: Константин Сергеев

«28 сентября, в Дагестане объявлен днем траура в память о погибших в результате ЧП на автозаправочной станции», – приводит ее слова РИА «Новости».



Ответственные структуры будут выяснять все обстоятельства взрыва на АЗС в Дагестане, виновные понесут наказание, заявил глава республики Сергей Меликов.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на АЗС в Республике Дагестан», – сообщило ведомство.

В пятницу на АЗС, расположенной на федеральной трассе в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным МЧС, погибли десять человек, из них двое – дети, пострадали еще 11. Ведомство также сообщало, что открытое горение ликвидировано.

