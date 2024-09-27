Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане достигло десяти

Tекст: Дарья Григоренко

По последним данным спасательных служб, в результате взрыва и последующего пожара погибли десять человек, среди жертв – два ребенка. Еще 21 человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы, уточнили в МЧС, передает ТАСС.

Напомним, в Махачкале произошел взрыв на автозаправочной станции, в результате которого погибло несколько человек. СК завел уголовное дело после взрыва АЗС в Махачкале. В пятницу вечером стало известно, что пожар на АЗС в Дагестане локализован.