СК завел уголовное дело после взрыва АЗС в Махачкале

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», указали в ведомстве, передает ТАСС.

Отмечается, что ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также виновное лицо.

Ранее сообщалось о четырех погибших при взрыве в Махачкале, позже число жертв увеличилось до пяти, в их числе – ребенок.