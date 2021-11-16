Си Цзиньпин призвал усилить сотрудничество с США

Китай и Соединенные Штаты как две крупнейшие экономики мира должны усилить коммуникацию и сотрудничество, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе онлайн-встречи с президентом США Джо Байденом.

«Сегодня в режиме видеоконференции пройдет наша первая встреча. Это, конечно, не очная встреча с глазу на глаз, но тоже неплохо. Очень рад видеть давнего друга», – приводит ТАСС слова председателя КНР в начале онлайн-встречи с президентом США. Как сообщило Центральное телевидение Китая, онлайн-встреча лидеров началась в 03.46 мск.

«В настоящее время Китай и США находятся на ключевом этапе своего развития, человеческая «глобальная деревня» сталкивается с большим количеством вызовов. Будучи двумя крупнейшими экономиками мира и постоянными членами СБ ООН, Китай и США должны усиливать коммуникацию и сотрудничество», – сказал председатель КНР, слова которого приводятся в МИД КНР

«Наша обязанность как лидеров Китая и США – гарантировать, что соперничество между нашими странами не перейдет в конфликт, намеренный или непреднамеренный. Только простая, прямая конкуренция», – приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома.

Байден также отметил, что рассчитывает на личную встречу с Си Цзиньпином. «Надеюсь, что в следующий раз мы будем [говорить] лицом к лицу, как это бывало, когда мы путешествовали по Китаю», – отметил американский лидер. Он добавил, что ожидает «открытого и прямого разговора» с председателем КНР.

По данным администрации США, с американской стороны на онлайн-встрече присутствуют госсекретарь Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, а также ряд сотрудников Совета национальной безопасности Белого дома, которые курируют касающиеся Китая вопросы.

Это первая официальная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и телефонными звонками. Последний телефонный разговор между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.

В прошлую среду Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина к сотрудничеству с Вашингтоном ради решения важных международных и региональных проблем.