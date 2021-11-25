Китай будет долго наказывать Литву

На фоне кипения страстей по поводу вероятных поворотов в судьбе Украины несколько незамеченным остается в России другой забавный сюжет восточноевропейской политики – резкое обострение отношений между маленькой Литвой и гигантским Китаем.

Последним «подвигом» официального Вильнюса на этом направлении стало фактическое признание независимости Тайваня и решение об открытии у себя представительства этой части Китайской народной республики. На этом фоне блекнет даже выход Литвы из программы партнерства «Китай + 17 стран Восточной Европы», в рамках которой Поднебесная собирается подкармливать региональные режимы.

Для китайской стороны эта ситуация является совершенно неприемлемой, поскольку Тайвань – это не просто сепаратизм, а попытка создания альтернативного китайского государства. Примерно, как в романе «Остров Крым» Василия Аксенова. И для Пекина невероятно оскорбительным является сам факт существования Тайваня в международной политике. В России мы не знаем такого опыта и поэтому не можем до конца понять природу китайского гнева по поводу поведения литовских властей. Сейчас Пекин настроен по поводу Литвы исключительно серьезно и не собирается делать скидок на тяжелое детство или проблемы с образованием своего случайного «противника».

Китайцам, при этом, совершенно невдомек, с чем могут быть связаны более фундаментальные причины такого странного поведения. Но они, собственно, и не обязаны с этим разбираться. Это мы в России привыкли внимательно прислушиваться к чувствам маленьких и обиженных на весь мир государств по соседству. В России есть понимание того, какая непростая судьба выпала на долю Литовской республики. Она сначала утеряла свою государственность в пользу Польши несколько сот лет назад, потому случайно получила независимость в момент распада российской империи, но вновь оказалась включенной в состав СССР уже через 20 лет.

За последующие годы там выросло уникальное поколение государственных деятелей на основе особо хитрой и пронырливой сельской интеллигенции. А после того, как эта благодатная почва обогатилась многочисленными выходцами из диаспоры в 1990-е годы то, что получилось образовало действительно гремучую смесь. Из России понятно, что литовская элита представляет собой собрание глубоко провинциальных деятелей, которые наблюдают за миром с перспективы сельского трактира. Но в Китая, повторим, все это знать и понимать совершенно не обязаны и будут действовать исходя из конкретной ситуации.

Функционально для Пекина Литва и Гаити – это в принципе одно и то же – маленькие государства, которые пытаются что-то приобрести через конфликт с Поднебесной. Хотя бы становятся замеченными китайскими гигантом на фоне его многочисленных достижений и проблем. Кроме того, в Пекине уверены в том, что единственная причина странных действий Вильнюса – это его попытки сыграть на руку США в их разворачивающемся противостоянии с Китаем по всем фронтам. В Китае сейчас вообще все видят через призму козней, которые в отношении интересов азиатского гиганта устраивает Вашингтон.

Такая версия, конечно, является наиболее справедливой. При этом мало сомнений, что для антикитайского выпада властям Литвы даже не понадобился телефонный звонок из Государственного департамента США. Просто потому, что в ненормальное с точки зрения обычной логики поведение вполне вписывается в их видение мира и логику действий. Ну и похвала со стороны Вашингтона здесь тоже остается аргументом. Литовское правительство и МИД возглавляют деятели, для которых одобрительный кивок из-за океана действительно, не понарошку, является важным событием и достижением. Поэтому в чем-то китайцы правы, даже если им глубоко безразличны другие поведенческие особенности бывшей советской республики.

Пока позиция литовских властей основана еще на том, что торговый оборот между их страной и Китаем является мизерным и особенного экономического ущерба китайские санкции не нанесут. Получить что-то от постоянно растущего китайского транзита в Европу Литва тоже не сможет – слишком испорчены отношения с другим транзитным соседом Белоруссией. Те планы на использование транзитных возможностей прибалтийских республик, которые у Китая и России были всего несколько лет назад давно забыты на фоне рыночной целесообразности работать напрямую с Западной Европой.

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Россия нет повода обращаться к услугам литовских портов на фоне того, что ее мощности в Санкт-Петербурге вполне достаточны для того, чтобы вообще перехватить у Восточной Европы весь контейнерный транзит из Азии в Европу по суше. Приграничный кризис Польши и Белоруссии в этом отношении очень хорошо служит российским интересам – торговля постепенно будет идти именно через возможности РЖД и российские порты на Балтике. Так что литовские власти действуют по принципу «сгорел сарай, гори и хата», от ухудшения отношений с КНР им особенно хуже уже не будет.

Но вот здесь могут начаться сюрпризы. Вряд ли можно рассчитывать на то, что символическим возмущением со стороны Китая и замораживанием двусторонней торговли все и закончится. Неприятная для Литвы особенность китайского поведения состоит в том, что смесь конфуцианства и марксизма, на которой основано мировосприятие Пекина, не предполагает признания безнадежности отдельных индивидов или государств. Согласно этой философии, как бы плох не был человек или его поступки он все равно подлежит перевоспитанию и, что самое главное, способен осознать собственные ошибки. Те, кто помнит процессы времен «культурной революции» прекрасно представляют себе, что цель нападок на противников курса Мао была не в том, чтобы их уничтожить. Основная задача состояла в перевоспитании – эти люди должны были осознать свои ошибки и встать на путь правильной жизни.

В этом базовое отличие от России, где вполне в порядке вещей «махнуть рукой» на человека или государство в полном понимании того, что его поведение может не нравится, но имеет объективные причины. Китайцы не способны забыть даже про незначительного противника, особенно если он поступает по их представлениям нецивилизованно. Тем более, что Литва – это все-таки не Тувалу и не Гватемала, которые также отрицают принадлежность Тайваня Китайской народной республике. Эта страна – член Европейского союза и может оказывать на его поведение какое-никакое влияние. А на Европу у Пекина большие планы, там не верят, что крупные страны Старого света будут готовы пожертвовать экономическими выгодами отношений с КНР ради желания США. Поэтому ответ на литовский вызов со стороны Китая будет системным и продолжительным.

Для России все происходящее –еще одна иллюстрация того, насколько связан между собой окружающий нас мир. Китай является стратегическим партнером России и солидарно выступает с ней по наиболее важным международным вопросам. Он тщательно дозирует свое присутствие в чувствительных для России регионах, особенно в Центральной Азии. Однако привычно это для нас или нет, но Китай, в силу его экономического могущества, является уже органичной частью не только мировой, но и европейской политики.

Давление Пекина на Литву, которая доставляет достаточно много хлопот и самой России, неизбежно станет фактором российской политики на европейском направлении.