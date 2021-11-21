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Китай решил понизить дипломатические отношения с Литвой
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В связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах, сообщил МИД Китая.
Пекин считает открытие представительства Тайваня в Литве нарушением принципа одного Китая и его территориальной целостности. МИД выразил Литве «острое недовольство и решительный протест». Пекин сообщил, что «принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах», передает ТАСС со сылкой на Центральное телевидение Китая.
Как следует из Венской конвенции, класс поверенного в делах является третьим рангом глав диппредставительств после послов и посланников. МИД считает, что Литва «разрушила основание для дипломатических отношений на уровне послов». В результате Пекину «пришлось понизить» их «для отстаивания своего суверенитета и норм международных отношений». Китай считает, что власти Литвы «должны понести всю полноту вытекающей из этого ответственности».
Напомним, сначала Сейм Литвы принял резолюцию, в которой практики КНР в отношении уйгуров названы «геноцидом» и «преступлением против прав человека», а позднее в Литве открылось официальное представительство Тайваня.
Пульмонолог объяснил, почему Гаркалина не спасли прививки от COVID-19
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Народный артист России Валерий Гаркалин относился к числу людей с серьезным износом организма, из-за чего у него после прививки от коронавируса могли не выработаться антитела к COVID-19, заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», – сказал Пурясев «Комсомольской правде».
Он отметил, что в результате таких потрясений формируется неправильная реакция иммунитета, но это крайне редкий случай, он говорит о серьезном износе организма.
«Если мы посмотрим статистику, то увидим, что антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев», – пояснил пульмонолог.
Он призвал вакцинироваться и беречь себя, и подчеркнул, что прививка не исключает ношение маски, мытье рук, соблюдение дистанции и, по возможности, самоизоляции.
«Некоторые думают, что вакцинировались и теперь могут кидаться в омут с головой. А у Гаркалина, кроме хронических болезней, была еще и группа риска по возрасту. Работа артиста – это экстремальный по нагрузке вариант даже для 25-летнего человека: стрессы, ненормированный рабочий день, огромное количество контактов, все время на пределе возможностей. Актер продолжал работать и совсем не берег себя. Работа в его случае – это тоже вредная привычка. Образ и ритм жизни должен быть адекватен возрасту», – заключил специалист.
В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».
«Но она не подействовала, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел, сделал еще и «Спутник-V». Чтобы уже наверняка...Дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность», – поясняла дочь артиста.
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Московские власти сообщили, что в городе могут установить памятную табличку артисту.
Президент Болгарии Радев объяснил свою позицию по Крыму
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Болгарский лидер Румен Радев вновь заявил, что Крымский полуостров является российским, сообщают болгарские СМИ.
Радев в ответ на просьбу прокомментировать недавнее заявление по этому полуострову сообщил, что «аннексия» Крыма является нарушением, но все же территория принадлежит России, передает «Страна.ua» со ссылкой на болгарские СМИ.
«Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», – заявил он.
Ранее Радаев в ходе дебатов со своим оппонентом, претендующим на пост президента страны Анастасом Герджиковым, назвал Крым российским, и отметил, что антироссийские санкции ЕС неэффективны.
Политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Радаев своим высказыванием пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов.
МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. «Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева», – заявили в украинском ведомстве.
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Появилось видео с моментом смертельного ДТП с блогером Губденским
В Сети опубликовали видеозапись с видеорегистратора, на которой запечатлено, как BMW на Кутузовском проспекте в Москве, за рулем которого был блогер Саид Губденский, вылетело на встречную полосу.
В ролике BMW на мокрой дороге занесло на большой скорости, машина выехала на «встречку», врезалась сначала в один автомобиль, а затем во второй. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash.
Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. После этого выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский.
В аварии с блогером Саидом Губденским также погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, сообщал источник.
Позже источник сообщил, что водитель BMW при езде избыточно перестраивался и превышал скорость, из-за этого и попал в аварию.
Умер народный артист России Валерий Гаркалин
Народный артист России Валерий Гаркалин, госпитализированный 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке, умер, сообщил в субботу ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», – приводит ТАСС сообщение ректора.
Ранее сообщалось, что у Гаркалина якобы почти полностью поражены легкие. Также СМИ писали, что актера якобы ввели в состояние искусственной комы.
Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам
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За время президентства Владимиру Путину удалось сделать практически все, чтобы укрепить позиции Москвы в важных областях, западным странам пора отказаться от самолюбивых убеждений в том, что Россия – слабое государство, которому можно навязать свое мнение, пишет The Wall Street Journal.
«Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене. Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлек на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар. Он овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях», – говорится в статье WSJ.
Авторы материала Юджин Румер и Эндрю С. Вайс считают, что российский лидер модернизировал армию, улучшил международную торговлю топливом, окружил свою страну кольцом дружественных государств и дал понять зарубежным партнерам, что основным условием для НАТО остается отказ от расширения на восток.
По мнению аналитиков, с ростом взаимодействия НАТО и Киева Москва стала воспринимать Украину как «нечто вроде авианосца НАТО, припаркованного на границе с Россией». Журналисты также напомнили, что в 2007 году западные лидеры не восприняли всерьез требования, высказанные Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности, и пообещали Украине и Грузии членство в Североатлантическом альянсе. Однако через несколько месяцев Грузия развязала конфликт в Южной Осетии.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщила, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины.
Президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил, что сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими.
До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
Москва не раз отвергала обвинения в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные слова используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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Ургант высмеял признавшегося в убийстве лося Рашкина
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Телеведущий Иван Ургант в своем шоу в юмористической манере проанализировали признание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в убийстве лося на охоте.
Видео выпуска передачи «Вечерний Ургант» опубликовано на YouTube.
Ведущий вспомнил, как сначала Рашкин объяснял, что просто нашел тушу лося, однако позже он заявил, что якобы «перепутал лося с кабаном».
«Потому что лось сам виноват, не надо было стоять и петь «Акуна матата». Любой бы спутал. Ты знаешь, как смотрят «Короля Льва» в КПРФ», – пошутил шоумен.
Урганта также впечатлил стиль изложения запутанной истории. Он сравнил повествование парламентария с произведениями Ивана Тургенева и Константина Паустовского, отметив, что Рашкин достоин получить Нобелевскую премию по литературе.
Ранее Рашкин признался в убийстве дикого лося, тушу которого обнаружили в багажнике его машины. В Госдуму было направлено представление с требованием снять неприкосновенность с депутата.
Сам депутат давал спутанные показания, говоря о том, что он якобы перепутал лося и кабана. При этом он не смог объяснить, почему разделал тушу убитого животного.
Украина и Канада начали строить космопорт
Украина и Канада начали совместное строительство космической пусковой площадки в Новой Шотландии, сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.
Тафтай сообщил в Facebook, что «Канада и Украина начинают строительство космопорта в Новой Шотландии».
По его словам, торжественная церемония и презентация прошли в Галифаксе 19 ноября.
Проект подразумевает создание коммерческого космодрома для ракеты-носителя «Циклон-4М» разработки и производства украинских предприятий КБ «Южное» и ПО «Южный машиностроительный завод», передает RT.
Ранее сообщалось, что Украина собралась установить на Луне свой флаг.
Противники вакцинации начали использовать случай Гаркалина в своих целях
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Антиваксеры начали активно распространять информацию о том, что актеру Валерию Гаркалину, привившемуся от коронавируса, не помогла вакцина от этого заболевания.
Смерть Валерия Гаркалина активно используется в сообществах антиваксеров в соцсетях для аргументации их позиции против прививок, несмотря на пояснения врачей и родственников актера. Пользователи соцсетей, выступающие против вакцинации, заявляют, что смерть Гаркалина – доказательство того, что прививка не помогает в выработке антител.
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Между тем, врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, что прививка от коронавируса не спасла Валерия Гаркалина, поскольку вакцина не выработала у актера антитела. По статистике, вероятность такой реакции в 0,01% - 0,001% случаев.
«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», – объяснил врач.
В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».
«Но она не подействовала, у отца не выработались антител. Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошел, сделал еще и «Спутник V». Чтобы уже наверняка...Дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность», – поясняла дочь артиста.
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Московские власти сообщили, что в городе могут установить памятную табличку артисту.
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В США нашли мертвым одного из самых разыскиваемых беглых преступников
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Тело 70-летнего Фредерика Сесила Маклина обнаружили в доме в Южной Каролине, он был одним из самых разыскиваемых беглецов в Соединенных Штатах, его обвиняли в насилии над детьми.
Маклин умер естественной смертью еще в июле, однако его тело обнаружили лишь в ноябре, когда позвонивший в службу спасения попросил проверить дом соседа, которого давно не видели. Маклин был опознан после проведения судебно-медицинской экспертизы, передает «Российская газета».
Выяснилось, что он жил в этом доме 15 лет под именем Джеймса Фитцджеральда, передает Fox News.
Отмечается, что он имел «многочисленные псевдонимы», а также некоторое время жил в других штатах, где теперь могут быть обнаружены новые его жертвы. Следователи выясняют, были ли у подозреваемого сообщники и кто помог ему получить фальшивые документы.
«Обнаружение тела знаменует конец розыску, но расследование продолжается», – заявил директор Службы маршалов США Рональд Дэвис.
«Мы надеемся, что смерть Маклина принесет некоторое облегчение жертвам и их семьям, особенно зная, что он никогда не сможет причинить вред другому ребенку», – сказал маршал США Стив Стаффорд из Южного округа Калифорнии.
Мужчину впервые объявили в розыск в Сан-Диего 16 лет назад по нескольким обвинениям в сексуальном насилии над ребенком. С 2006 года он находился в списке 15 самых разыскиваемых лиц Службы приставов США.
Напомним, в марте в Барселоне задержали одного из самых разыскиваемых боссов мафии «Ндрангета».
Разведка США предупредила союзников о возможном скором «вторжении» России на Украину
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Представители разведки США предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины, необходимо принять военные и экономические меры для сдерживания Москвы, пишет газета New York Times.
«Представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы», – приводит РИА «Новости» сообщение газеты.
По данным издания, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на этой неделе ездила в Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о возможном «военном вторжении» России на Украину. По утверждению информированных чиновников, растущая озабоченность по поводу России была одной из самых обсуждаемых «краткосрочных угроз».
Как утверждают американские чиновники, Россия якобы «еще не решила», что собирается делать с войсками, которые она «собрала» у границ Украины, однако США относятся к этому серьезно.
Ранее обозреватель Леонид Бершидский в статье для Bloomberg написал, что газопроводу «Северный поток – 2» грозит «гарантированное уничтожение» в случае полномасштабного вторжения России на Украину.
Президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил, что сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими.
До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
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Друзья погибшего блогера Губденского помешали очевидцам рассказать об аварии
Люди, назвавшие себя «друзьями» блогера Саида Губденского на месте происшествия помешали очевидцам происшествия рассказать прессе подробности случившегося.
На место аварии на Кутузовском проспекте в Москве приехали «друзья Саида», которые принялись мешать журналистам расспрашивать очевидцев, сообщает РИА «Новости» в своем Telegram-канале.
Один из очевидцев все же успел сообщить, что слышал громкий звук.
Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. После этого выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский.
В аварии с блогером Саидом Губденским также погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.
Позже источник сообщал, что водитель BMW при езде избыточно перестраивался и превышал скорость, из-за этого и попал в аварию.
В Крыму оценили шансы США прорвать оборону полуострова
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Шансы американского спецназа прорвать оборону полуострова равны нулю, агрессор будет уничтожен на дальних подступах, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Гемпель заявил, что США «только и остается геройствовать на страницах газет», так как «все шансы равны нулю», передает РИА «Новости».
«Агрессор будет уничтожен на дальних подступах. Современная Россия – это не Афганистан и не Украина. Языком силы еще можно было пытаться говорить с Россией в 90-х годах, но не сейчас», – подчеркнул он.
По его словам, в Крыму развернута самодостаточная группировка вооруженных сил, способная защитить полуостров от любой потенциальной агрессии.
«Американцам не надо себя обманывать и нагло врать международному сообществу», – добавил Гемпель.
Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider заявил, что американская армия готовится к прорыву российской обороны в Крыму.
В частности, он привел выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC), где указывается, что современный спецназ должен преследовать несколько ключевых целей. Среди них – поддержка обычных армейских подразделений в ближнем бою, а также умение проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории.
Напомним, Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как обрушение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского породило всплеск небылиц о России.
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В Сети появились фото из сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой
Фото, на которых запечатлены последствия пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой, опубликовали в Сети.
Кадры опубликовала газета «Известия» в Telegram.
На фото видно, что некоторая мебель и детали интерьера сгорели полностью.
Кроме того, на снимках в комнате певицы можно рассмотреть камин, о котором ранее не упоминалось. Он находится рядом с кроватью, где, согласно некоторым версиям, и началось возгорание.
Напомним, Хлебникова пострадала при пожаре в своей московской квартире. Медики доставили ее в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ожогами по всему телу и отравлением угарным газом.
Певица в тяжелом, но стабильном состоянии. Ее подключали к ИВЛ. Врач сообщал, площадь ожогов у Хлебниковой угрожающая, серьезно пострадало лицо.
Дочь певицы считает, что возгорание могло произойти из-за курения. В экстренных службах подтвердили, что «причина пожара – это неосторожное обращение с огнем при курении».
Дональда Туска лишили прав за превышение скорости
Бывший руководитель Европейской комиссии и экс-премьер Польши Дональд Туск лишен права управления автомобилем за превышение скорости.
«Есть нарушение правил дорожного движения, есть лишение водительского удостоверения на три месяца плюс 10 штрафных баллов и штраф», – цитирует Туска РИА «Новости».
Он пояснил, что согласен с наказанием, и принял его, не пытаясь оспорить.
Между тем пресс-секретарь районной комендатуры полиции города Млавы Анна Павловская сообщала, что в населенном пункте Вишнево полиция останавливала 64-летнего водителя Skoda, который превысил скорость более чем на 50 километров в час. Она также подтвердила, что речь идет о Туске.
Напомним, Туск является бывшим председателем Европейского совета, а также экс-премьером Польши. Сейчас он руководит крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции (объединение партий).
Вашингтон выразил беспокойство действиями российских военных на границе с Украиной
Американская сторона обеспокоена активностью российских вооруженных сил у украинской границы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Мы серьезно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. Мы действительно обеспокоены некоторой риторикой, которую мы также наблюдали и слышали как из России, так и в социальных сетях», – сказал Блинкен, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Блинкен добавил, что европейские партнеры США разделяют опасения Вашингтона по этому вопросу.
«Мы не знаем, каковы намерения президента [России Владимира] Путина. Но мы знаем, что происходило в прошлом. Нам известна стратегия [Москвы], которая заключается в том, чтобы ссылаться на иллюзорные провокации со стороны Украины или другой страны и использовать это в качестве предлога для [осуществления] планов России», – заключил он.
Ранее Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым.
Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В МИД предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.