Абэ предостерег Китай от вторжения на Тайвань

Бывший премьер-министр Японии и глава крупнейшей фракции в правящей в стране Либерально-демократической партии Синдзо Абэ предостерег Китай от военного вторжения на Тайвань, выразив уверенность, что Токио и Вашингтон не останутся в стороне при таком развитии событий.

«Чрезвычайная ситуация вокруг Тайваня будет чрезвычайной ситуацией и для Японии. И будет чрезвычайной ситуацией для японско-американского альянса. Народу Китая, и в особенности председателю Си Цзиньпину, не следует заблуждаться в своем понимании этого момента», – приводит ТАСС слова Абэ в ходе выступления на онлайн-форуме, организованном тайваньским Институтом изучения национальной политики.

Абэ также рассказал, что на каждой своей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином открыто говорил ему, что не следует недооценивать готовность Японии защищать острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся всего примерно в ста километрах от Тайваня. «Военное вторжение на Тайвань неизбежно станет серьезной угрозой для Японии», – добавил он.

Напомним, в конце ноября Китай сделал США серьезное представление за визит конгрессменов на Тайвань. Несколькими днями ранее глава МИД КНР Ван И потребовал от США воздержаться от эскалации напряженности в отношениях с Китаем и отказаться от поддержки тайваньских сепаратистов, поскольку это негативно отразится на международной ситуации и глобальном развитии. Ранее в ноябре председатель КНР Си Цзиньпин в ходе онлайн-встречи с президентом США Джо Байденом предостерег Соединенные Штаты от игр с независимостью Тайваня. Байден пообещал не поддерживать независимость Тайваня и не создавать союзов против Китая.

Между тем в октябре Байден заявлял о готовности США защищать Тайвань от Китая. Китай призывал Соединенные Штаты прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР, поднимать шум вокруг Тайваня и пытаться подорвать китайский суверенитет и территориальную целостность, так как подобные действия «ведут ситуацию в опасном направлении».

В начале июля председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что Центральное правительство Китая предпримет решительные меры для ликвидации сепаратизма на Тайване. В конце июня в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена объявили о намерении укреплять связи с Тайванем во всех сферах сотрудничества, несмотря на протесты Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.