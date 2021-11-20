Китай предупредил США о глобальных последствиях эскалации отношений

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Соединенные Штаты должны воздержаться от эскалации напряженности в отношениях с Китаем и отказаться от поддержки тайваньских сепаратистов, поскольку это негативно отразится на международной ситуации и глобальном развитии.

«Мы надеемся, что США будут верны своему слову <…> и не станут затевать новую холодную войну, не будут стремиться к противостоянию и противоречиям, откажутся от оказания поддержки идеи так называемой независимости Тайваня. От того, смогут ли Пекин с Вашингтоном урегулировать двусторонние отношения, зависит будущее всего мира», – приводит ТАСС слова главы МИД КНР в ходе выступления на Глобальном саммите аналитических центров в онлайн-формате.

Как уточнил китайский министр, в условиях глобализации «необходимо действовать в ногу со временем», в частности, отказаться от протекционистских мер, поскольку они «противоречат всеобщей тенденции» и наносят ущерб международным отношениям. «Конфликт не принесет пользу ни КНР, ни Соединенным Штатам и к тому же создаст невыносимые трудности для всех других стран», – подытожил он.

Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе онлайн-встречи с президентом США Джо Байденом предостерег Соединенные Штаты от игр с независимостью Тайваня. Байден пообещал не поддерживать независимость Тайваня и не создавать союзов против Китая.

Между тем в октябре Байден заявлял о готовности США защищать Тайвань от Китая. Китай призывал Соединенные Штаты прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР, поднимать шум вокруг Тайваня и пытаться подорвать китайский суверенитет и территориальную целостность, так как подобные действия «ведут ситуацию в опасном направлении».

В начале июля председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что Центральное правительство Китая предпримет решительные меры для ликвидации сепаратизма на Тайване. В конце июня в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена объявили о намерении укреплять связи с Тайванем во всех сферах сотрудничества, несмотря на протесты Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.