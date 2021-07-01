Пекин пообещал ликвидировать сепаратизм на Тайване

Центральное правительство Китая будет активно поддерживать социально-экономическую стабильность в Гонконге и предпримет решительные меры для ликвидации сепаратизма на Тайване, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы будем защищать национальный суверенитет, свои интересы безопасности и развития, обеспечивать стабильность в Гонконге, а также в специальном административном районе Макао. Мы также должны предпринять решительные меры для того, чтобы нанести сокрушительный удар по попыткам обеспечить т. н. независимость Тайваня», – передает ТАСС речь китайского лидера на пекинской площади Тяньаньмэнь по случаю 100-й годовщины Компартии Китая.

По его словам, Пекин намерен сохранить высокую степень автономии Гонконга, однако одновременно будет усиливать механизмы по эффективному обеспечению там национальной безопасности. «Никто не должен недооценивать решимость и силу воли китайского народа, который будет твердо защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны», – подытожил Си Цзиньпин.

Он отметил также, что власти Китая должны превратить Народно-освободительную армию Китая в одну из сильнейших вооруженных сил мира для защиты национальных интересов КНР. «Извлекая уроки из прошлого и защищая свое будущее, необходимо ускорить модернизацию национальной обороны и вооруженных сил. Сильная страна должна иметь сильную армию, только мощные вооруженные силы способны обеспечить национальную безопасность», – добавил он.

Китайский лидер подчеркнул, что эпоха национального унижения и навязывания Китаю чужой воли навсегда ушла в прошлое. «Это послужило определяющим условием для великого национального возрождения китайской нации. Героическая и упорная борьба Коммунистической партии Китая и китайского народа торжественно провозгласила всему миру: китайская нация поднялась на ноги, а те времена, когда китайский народ позволял другим распоряжаться его судьбой, эпоха унижений, ушли безвозвратно», – заявил глава государства.

«Китайский народ выступает за справедливость, он не боится насилия, наша нация обладает сильным чувством национальной гордости и уверенностью. Китайский народ никогда не унижал, не угнетал и не порабощал другие нации. Этого не было в прошлом, нет сейчас и никогда не будет», – сказал он.

«В то же время китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 млрд человек и разобьет себе голову», – отметил глава государства.

«Мы хотим учиться у достижений других культур и приветствуем полезные предложения и критику с добрыми намерениями. Однако мы отвергаем заносчивые поучения от тех, кто вообразил себя наставником», – сказал он.

Китайский лидер сказал, что КНР успешно достигла первую цель столетия по искоренению абсолютной бедности и построению общества средней зажиточности. «И теперь мы уверенными шагами идем к достижению нашей второй цели столетия – превращению Китая в великое, современное социалистическое государство во всех отношениях», – отметил глава государства.

Согласно китайской идеологии, цели «двух столетий» заключаются в построении общества «сяокан» (средней зажиточности) к 100-летию КПК в 2021 году, а также превращении Китая в «сильное, демократическое, цивилизованное, гармонизированное и современное социалистическое государство» к столетней годовщине основания КНР в 2049 году.

В понедельник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.