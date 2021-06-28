Путин и Си Цзиньпин продлили договор о добрососедстве

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 28 июня провели встречу в формате видеоконференции. Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», – цитирует сообщение Центрального телевидения КНР РИА «Новости».

Напомним, Путин и Си Цзиньпин в понедельник провели закрытую видеоконференцию по специальному закрытому каналу под высоким грифом секретности.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан в июле 2001 года, в марте 2021 года Москва и Пекин договорились об автоматическом продлении договора в феврале 2022 года на очередной пятилетний срок.