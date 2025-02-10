Украинский БПЛА повредил жилой комплекс в Краснодаре

Обломки украинского дрона повредили ЖК «Центральный» в Краснодаре

Tекст: Максим Попов

Как отметил Кондратьев в своем Telegram, обломки дрона упали на техническую надстройку на 19 этаже жилого комплекса «Центральный». По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. Территория вокруг ЖК оцеплена для обеспечения безопасности жителей и дальнейшего расследования.

Позднее стало известно, что в поселке Афипском Северского района Краснодарского края силы ПВО сбили еще один беспилотник. Как сообщил губернатор Кондратьев, в результате падения обломков БПЛА был поврежден частный дом.

Ранее система ПВО сбила три украинских дрона в Брянской области.