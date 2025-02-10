Украинские националисты из нацбата «Лють» попали в плен в Дзержинске

Российские войска взяли в плен боевиков «Лють» в Дзержинске

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Дзержинске, расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате боевых действий были обнаружены украинские националистические формирования, сообщает РИА «Новости». Командир 132-й отдельной мотострелковой бригады Иван Шульга рассказал о присутствии в городе батальона «Лють» и штурмового полка «Сафари», которые являются частью военизированных подразделений полиции особого назначения Украины. В ходе боев часть боевиков была взята в плен.

Шульга отметил, что украинские националистические батальоны оказались самыми отчаянными, они не сдавались и сражались до последнего момента.

Шульга сообщил, что его подразделение взяло в плен пятерых бойцов из батальона «Лють». По его словам, бойцы ВС РФ неожиданно атаковали позиции противника, что позволило разоружить и задержать националистов. Захваченные боевики были переданы в тыл российским спецслужбам для дальнейших действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России освободили Дзержинск в ДНР, что стало важной стратегической победой. В ходе операции штурмовики уничтожили польских наемников, которые действовали на стороне противника. Также сообщалось, что сержант российских войск провел четыре дня в тылу, успешно уничтожая врага во время освобождения Дзержинска.