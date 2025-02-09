С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.44 комментария
ПВО сбила над Черным морем и Крымом три украинских БПЛА
Средства ПВО России сбили три украинских беспилотника: два над Черным морем, один над Крымом.
Министерство обороны России сообщило, что вечером девятого февраля средства ПВО в период с 19.20 до 19.40 по московскому времени уничтожили три украинских беспилотных летательных аппаратов. Как передает РИА «Новости» , двое из этих беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, а третий – над территорией Республики Крым.
В официальном сообщении ведомства говорится: «Девятого февраля с 19.20 до 19.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппаратов: два над акваторией Черного моря и один над территорией Республики Крым».
Ранее сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно нейтрализовали два дрона-камикадзе ВСУ, нацеленных на Энергодар, благодаря чему удалось избежать жертв. Кроме того, ВСУ произвели семь атак дронами-камикадзе на город-спутник Энергодар, но пострадавших и пожаров не зафиксировано.