  • Новость часаУмер народный артист СССР Олег Стриженов
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    Правые силы Европы призвали к восстанию против власти «либерального фашизма»
    Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
    Маск предложил закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки»
    Военный эксперт рассказал о неудачной тактике ВСУ при отступлении из Дзержинска
    Российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР
    В Кремле отреагировали на слова Трампа о разговоре с Путиным
    США: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу
    Задержаны подозреваемые в нападении на полицейского в Дербенте
    Германия заподозрила Россию в шпионаже за обучением украинских военных
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

    С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

    44 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Американцам казалось, что всё просто. Англичане завязли в европейском кризисе, а у жителей колоний не будет никакого стимула сопротивляться. Однако дело обернулось несколько иначе.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    9 февраля 2025, 20:51 • Новости дня

    ПВО сбила над Черным морем и Крымом три украинских БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    Средства ПВО России сбили три украинских беспилотника: два над Черным морем, один над Крымом.

    Министерство обороны России сообщило, что вечером девятого февраля средства ПВО в период с 19.20 до 19.40 по московскому времени уничтожили три украинских беспилотных летательных аппаратов. Как передает  РИА «Новости» , двое из этих беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, а третий – над территорией Республики Крым.

    В официальном сообщении ведомства говорится: «Девятого февраля с 19.20 до 19.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппаратов: два над акваторией Черного моря и один над территорией Республики Крым».

    Ранее сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно нейтрализовали два дрона-камикадзе ВСУ, нацеленных на Энергодар, благодаря чему удалось избежать жертв. Кроме того, ВСУ произвели семь атак дронами-камикадзе на город-спутник Энергодар, но пострадавших и пожаров не зафиксировано.

    9 февраля 2025, 11:56 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным

    Песков не подтвердил и не опроверг публикации о разговоре Путина и Трампа

    В Кремле отреагировали на слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть контакты президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по ситуации на Украине, отметив, что в Вашингтоне активно разворачивается работа новой администрации.

    Песков сообщил, что не может подтвердить или опровергнуть публикации о подобного рода контактах, так как существует множество различных каналов связи, и он может быть не в курсе всех деталей, передает ТАСС.

    Он отметил, что с началом работы новой администрации в Вашингтоне количество коммуникаций между странами значительно увеличилось. Песков добавил, что из-за множества возникающих контактов какие-то из деталей могут оставаться неизвестными даже ему лично.

    Представитель Кремля дал комментарий по этому вопросу в ответ на запрос о том, был ли после инаугурации Трампа телефонный разговор между ним и Путиным.

    Ранее NYP писала, что Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    В пятницу Песков сообщил, что «стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа пока не проводились.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    9 февраля 2025, 11:58 • Новости дня
    Украинские националисты из нацбата «Лють» попали в плен в Дзержинске

    Российские войска взяли в плен боевиков «Лють» в Дзержинске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные выявили и взяли в плен боевиков националистических батальонов «Лють» и «Сафари» в Дзержинске, освобожденном 7 февраля, по словам командира Ивана Шульги.

    В Дзержинске, расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате боевых действий были обнаружены украинские националистические формирования, сообщает РИА «Новости». Командир 132-й отдельной мотострелковой бригады Иван Шульга рассказал о присутствии в городе батальона «Лють» и штурмового полка «Сафари», которые являются частью военизированных подразделений полиции особого назначения Украины. В ходе боев часть боевиков была взята в плен.

    Шульга отметил, что украинские националистические батальоны оказались самыми отчаянными, они не сдавались и сражались до последнего момента.

    Шульга сообщил, что его подразделение взяло в плен пятерых бойцов из батальона «Лють». По его словам, бойцы ВС РФ неожиданно атаковали позиции противника, что позволило разоружить и задержать националистов. Захваченные боевики были переданы в тыл российским спецслужбам для дальнейших действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России освободили Дзержинск в ДНР, что стало важной стратегической победой. В ходе операции штурмовики уничтожили польских наемников, которые действовали на стороне противника. Также сообщалось, что сержант российских войск провел четыре дня в тылу, успешно уничтожая врага во время освобождения Дзержинска.

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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    9 февраля 2025, 11:09 • Новости дня
    Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

    NYP: Трамп обсудил с Путиным завершение конфликта на Украине

    Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Как стало известно изданию The New York Post, Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным о прекращении войны на Украине. Трамп отметил, что Путин «хочет, чтобы люди перестали умирать» и выразил сожаление о гибели «молодых, красивых людей». Трамп уверяет, что если бы он был президентом в 2022 году, война бы не началась.

    Трамп также отметил, что у него хорошие отношения с Путиным, в отличие от предыдущего президента Джо Байдена, которого он назвал «позором американской нации». Трамп заявил, что у него есть конкретный план по завершению конфликта и выразил желание, чтобы это произошло быстро.

    На следующей неделе вице-президент США Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп также предложил сделку на 500 млн долларов с Зеленским для доступа к редкоземельным минералам и газу в обмен на гарантии безопасности в потенциальном мирном урегулировании.

    Говоря об Иране, Трамп выразил желание заключить ядерную сделку, предпочитая переговоры военным действиям. «Я бы предпочел, чтобы мы совершили сделку, чем бомбили их», – сказал он, добавив, что сделка могла бы предотвратить обстрелы со стороны Израиля.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что «стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа пока не проводились.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    9 февраля 2025, 13:31 • Новости дня
    Маск высмеял «независимые» СМИ России и Украины после заморозки USAID

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Илон Маск саркастически высказался о «независимых» СМИ России и Украины, которые оказались без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).

    Илон Маск, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и известный предприниматель, прокомментировал ситуацию с российскими и украинскими СМИ, которые лишились финансирования от Агентства США по международному развитию (USAID), передает РИА «Новости». Маск написал в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирован в России): «Независимые СМИ», надрываюсь от смеха», сопровождая сообщение картинкой о том, что СМИ в России и Украине утратили финансирование из-за заморозки средств USAID.

    Тем не менее Маск не уточнил, какие именно СМИ он имел в виду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, девять из десяти украинских СМИ прямо зависят от иностранного финансирования, основным донором для них было Агентство США по международному развитию (USAID). Азербайджан уведомил США о прекращении деятельности USAID в стране. Госсекретарь Рубио объявил о неподчинении части сотрудников USAID приказам Госдепа.

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    9 февраля 2025, 07:02 • Новости дня
    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске

    Российские военные ликвидировали более десяти польских наемников в Дзержинске

    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российские штурмовики в ходе освобождения Дзержинска ликвидировали группу польских «солдат удачи», находившихся в одном из многоэтажных домов.

    Военнослужащий штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Артур Хазарьян рассказал о ликвидации польских наемников в Дзержинске, передает ТАСС. Он отметил, что операция по зачистке дома, где находились «солдаты удачи», заняла около семи часов. «Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше десятка их было», – заявил боец.

    Хазарьян подчеркнул, что среди украинских военнослужащих, занимавших позиции в Дзержинске, большую часть составляли мобилизованные, которые чаще всего сдавались в плен после уничтожения опытных солдат ВСУ. По его словам, атакующие группы эффективно справлялись с сопротивлением противника.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек. Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант Мастюгин четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска.

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    9 февраля 2025, 06:08 • Новости дня
    Дипломат рассказал о нетипичном поведении США на заседаниях ООН в Женеве

    Американская делегация в Женеве впервые не проявила активности на заседаниях ООН

    Tекст: Максим Попов

    Американская делегация на заседаниях ООН в Женеве отказалась от участия в полемике, что связано с неопределенностью в их действиях после решений Дональда Трампа.

    Как отметил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, делегация США впервые не проявляет активности на заседаниях различных органов ООН, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что американская сторона, обычно активно участвующая в дискуссиях, теперь ограничивается ролью слушателей. Это крайне нетипично для США, которые ранее всегда защищали свои позиции, особенно на конференциях по разоружению, сказал он.

    Гатилов предположил, что такая ситуация объясняется неопределенностью в американской делегации, вызванной новыми решениями президента Трампа.

    «Вероятно, дипломаты США не получили ясных указаний от Госдепа или Белого дома относительно своего поведения в международных организациях. Это и привело к нынешнему состоянию неопределенности и пассивности американской делегации», – приводит агентство слова российского постпреда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов. После этого президент Трамп решил вывести США из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства БАПОР.


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    9 февраля 2025, 14:56 • Новости дня
    ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске

    УФСБ РФ приступило к поиску и уничтожению украинских диверсантов в Дзержинске

    ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения УФСБ начали операцию по поиску украинских диверсантов в освобожденном Дзержинске, включая выявление точек взлета БПЛА и корректировщиков огня.

    Подразделения УФСБ России по Донецкой народной республике начали поисковые операции по выявлению и ликвидации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Дзержинске, сообщает РИА «Новости». Эти действия направлены на обеспечение безопасности в освобожденном городе,. По данным штаба обороны ДНР, задачи УФСБ включают не только поиск диверсантов, но и выявление корректировщиков огня и точек взлета беспилотных летательных аппаратов, с которых ведутся атаки на мирное население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики при освобождении Дзержинска уничтожили польских наемников, сержант в течение четырех дней уничтожал врага в тылу, а также штурмовик рассказал о захвате шахты «Торецкая» в этом городе.

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    9 февраля 2025, 00:11 • Новости дня
    Медсестра накрыла собой раненного бойца при обстреле ВСУ

    Людмила Болилая накрыла собой раненого бойца при обстреле кассетными боеприпасами

    Tекст: Максим Попов

    Ефрейтор Людмила Болилая при обстреле российских позиций на Украине спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя все поражающие элементы кассетных бомб.

    Медсестра ефрейтор Людмила Болилая во время украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами проявила мужество и самоотверженность. Как передает РИА «Новости», она бросилась на помощь раненым, несмотря на продолжающийся обстрел.

    В результате кассетного удара ранения получили несколько российских военнослужащих. Болилая, находясь на пункте управления, незамедлительно выбежала наружу и начала оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Одновременно она подготовила их к эвакуации.

    Когда обстрел продолжился, Болилая осталась на месте, чтобы оказывать помощь одному из тяжелораненых бойцов. Она накрыла его своим телом, принимая на себя поражающие элементы и осколки. Это геройский поступок спас жизнь военнослужащему, но сама Болилая получила множественные ранения и была доставлена в полевой госпиталь.

    Ранее три женщины из Белгородской области присоединились к добровольческому отряду «Барс-Белгород».

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    9 февраля 2025, 19:55 • Новости дня
    Умер народный артист СССР Олег Стриженов

    Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет

    Tекст: Ольга Иванова

    В возрасте 95 лет ушел из жизни актер советской и российской сцены Олег Стриженов, ставший лауреатом многих театральных премий и членом Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.

    Как сообщает РИА «Новости», народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. О смерти артиста сообщила его помощница. «Да, это так», – подтвердила она в ответ на вопрос о кончине.

    Олег Стриженов был признан народным артистом СССР в 1988 году. Он получил множество театральных наград, включая премию «Золотой орел» в 2009 году за вклад в киноискусство. Стриженов также был членом Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. Его вклад в развитие театра и киноискусства высоко ценится не только в России, но и за ее пределами.

    Участие в таких проектах, как «Золотой орел», а также работа в Академии кинематографических искусств делают его фигуру значимой в культурной жизни страны. Его уход стал утратой для многих поклонников и коллег.

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    9 февраля 2025, 11:23 • Новости дня
    Задержаны подозреваемые в нападении на полицейского в Дербенте
    Задержаны подозреваемые в нападении на полицейского в Дербенте

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Дербенте задержаны подозреваемые в нападении на полицейского, вопрос об их аресте будет решен, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.

    По данным ведомства, задержание произошло в рамках оперативно-следственных мероприятий. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных, передает ТАСС.

    Напомним, в воскресенье в Дербенте ночью ранили полицейского при исполнении, возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дербенте неизвестный открыл огонь по сотруднику полиции, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, раненого доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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    9 февраля 2025, 09:29 • Новости дня
    В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на один час

    В Госдуме предложили законопроект о сокращении на час рабочего времени по пятницам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Госдуме разработан законопроект о сокращении рабочей недели на один час для повышения качества жизни работников.

    Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, предполагающий сокращение рабочей недели на один час, передает ТАСС. Документ уже направлен на заключение в правительство.

    Согласно предложенным изменениям в Трудовой кодекс РФ, предполагается уменьшение продолжительности рабочего дня или смены на один час в пятницу при пятидневной рабочей неделе, но с сохранением установленной нормы рабочего времени. Это, как отмечается в пояснительной записке, должно способствовать улучшению качества жизни и здоровья работников.

    Нилов подчеркивает, что в текущих условиях закрепление такой нормы законодательным путем выглядит целесообразным, хотя стороны трудовых отношений уже имеют возможность договариваться о сокращенной продолжительности рабочего времени перед выходными. Законопроект призван повысить производительность и эффективность труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре россиян ждала четырехдневная рабочая неделя, а в январе Минтруд напомнил о двухдневной рабочей неделе из-за новогодних праздников, также сообщалось о сокращенной рабочей неделе в июне из-за празднования Дня России.

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    9 февраля 2025, 06:50 • Новости дня
    В Приморье доставили тела вице-губернатора Ефремова и бойцов отряда «Тигр»

    Tекст: Максим Попов

    Тела вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова и бойцов «Тигра» прибыли в Приморье для прощания, которое пройдет в здании правительства края.

    Военный борт доставил в Приморский край тела вице-губернатора Сергея Ефремова и двух бойцов отряда «Тигр», Александра Иваровского и Сергея Дмитриева, сообщил в своем Telegram глава региона Олег Кожемяко.

    «Встретили наших героев. Сергей Ефремов, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев – на родной земле. Прощание состоится во вторник с 11.00 до 12.00 в здании правительства Приморского края», – написал Кожемяко.

    Напомним, 2 февраля машина командира приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова подорвалась на мине в зоне СВО, возвращаясь с боевого задания. 


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    9 февраля 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР
    Российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска группы «Юг» провели наступательную операцию, освободив населенный пункт Орехово-Василевка в Донецкой народной республике, сообщили в Министерстве обороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что Орехово-Василевка в Донецкой народной республике перешла под контроль российских войск. Как уточнили в ведомстве, освобождение произошло благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Юг».

    В Telegram-канале ведомства добавили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по формированиям украинских бригад в районах населенных пунктов Синельниково, Малые Проходы и Жовтневое в Харьковской области. В результате этого уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, а также два орудия полевой артиллерии и автомобиль.

    Одновременно подразделения группировки войск «Запад» улучшили свои позиции, уничтожив живую силу и технику нескольких украинских бригад в Новоегоровке в Луганской народной республики, Зеленом Гае, Лозовой и других населенных пунктах Харьковской области. Сообщается о потерях до 205 военнослужащих, танка и нескольких боевых бронемашин.

    В пресс-службе уточнили, что подразделения группировки войск «Юг» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино в ДНР. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.

    В то же время группировка войск «Центр» продвинулась вглубь обороны противника, нанеся серьезные потери украинским бригадам, в том числе уничтожив бронетранспортеры американского производства.

    Авиация и артиллерия российских войск продолжает наносить удары по объектам на Украине, уничтожая инфраструктуру и технику противника. Средства ПВО сбили 90 беспилотников и реактивный снаряд HIMARS.

    В пятницу российские военные смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике. Ранее ВС России освободили Барановку в ДНР.

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    9 февраля 2025, 16:21 • Новости дня
    Страны Балтии перешли на европейскую систему электросетей

    Литва, Латвия и Эстония подключились к европейским электросетям

    Страны Балтии перешли на европейскую систему электросетей
    @ Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Балтии успешно присоединились к единой европейской системе электросетей, завершив выход из энергетической системы БРЭЛЛ, объединявшей их с Россией и Белоруссией, сообщил латвийский президент Эдгар Ринкевич.

    Ринкевич в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что Литва, Латвия и Эстония официально стали частью европейской системы электросетей, покинув прежнюю систему БРЭЛЛ. Президент подчеркнул, что этот шаг стал важным достижением для трех стран, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что перед присоединением к европейской системе компании-операторы всех трех стран провели испытания автономного режима работы своих электросетей. Литовский оператор Litgrid подтвердил, что испытания прошли успешно, что позволило плавно интегрировать сети в общеевропейскую систему.

    Ранее глава британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что прибалтийские страны, выйдя из международного электрического кольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), нанесли удар по самим себе.

    Напомним, в субботу Литва завершила процесс отключения от единой энергосистемы БРЭЛЛ и приступила к изолированной работе электросетей до синхронизации с ЕС, запланированной на 9 февраля. До этого Эстония, Латвия и Литва подготовили уведомление для России о выходе из единой энергосистемы.

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    9 февраля 2025, 18:04 • Новости дня
    Германия заподозрила Россию в шпионаже за обучением украинских военных на базе люфтваффе
    Германия заподозрила Россию в шпионаже за обучением украинских военных на базе люфтваффе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкие военные начали расследование по подозрению якобы в российском шпионаже после шести наблюдений дронов над базой в Швезинге, где проходят обучение украинские военные на системах Patriot.

    Немецкие военные начали расследование якобы российского шпионажа, пишет Politico. Причиной стали шесть случаев наблюдения дронов над базой в Швезинге, где проходят обучение украинские военные на системах Patriot. Издания пишут, что события разворачивались с 9 по 29 января, когда якобы неустановленные дроны несколько раз проникали в закрытое воздушное пространство над базой люфтваффе в Швезинге.

    Несмотря на задействование электронных контрмер, включая глушитель HP47, силам бундесвера не удалось сбить дроны или отследить их операторов. Инциденты были классифицированы как потенциальный шпионаж, об этом были уведомлены разведывательные службы. Бундесвер подтвердил факты наблюдения дронов, но воздержался от предоставления дополнительных деталей.

    База в Швезинге представляет собой важную цель для наблюдения из-за обучения на системах Patriot. Германия уже передала Украине несколько таких систем. По данным Suddeutsche Zeitung, военные чиновники считают, что дроны были технологически продвинутыми и не стандартными коммерческими моделями.

    Ранее в окружном суде Роттердама состоялось слушание по делу россиянина, обвиняемого в передаче данных по микрочипам в Россию, где обсуждались детали возможного нарушения санкционного режима.

    Коментарии (5)
    Главное
    Умер народный артист СССР Олег Стриженов
    Украинские националисты из нацбата «Лють» попали в плен в Дзержинске
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 320 военных
    Белый дом отозвал допуски к гостайне у Блинкена и Салливана
    Латвия заявила об успешном выходе стран Балтии из энергосистемы БРЭЛЛ
    В Приморье доставили тела вице-губернатора Ефремова и бойцов отряда «Тигр»
    В Госдуме предложили сократить рабочую неделю

    Россия усложнила Украине доступ к газовым подземельям

    Замедление темпов извлечения газа из подземных хранилищ Украины в Киеве объяснили российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Однако, как отмечают эксперты, в реальности проблемы вызваны плохой подготовкой офиса Зеленского к отопительному сезону. Чем грозит нехватка газа украинской экономике и бытовым потребителям? Подробности

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    Меркель вмешалась в борьбу за власть не на стороне Украины

    Высказывание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Запад не должен допустить победы России на Украине, оказалось выдернутым из контекста. Меркель действительно так считает, но в данной ситуации работает против интересов властей Украины и даже собственной партии. Что это с ней? Подробности

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    «Я была единственная женщина на весь полк». Как многодетная мать прошла СВО

    «Офицеры полка приняли меня как сестру и относились ко мне как к сестре, а для меня они уже – как братья. Я за каждого до сих пор переживаю». Ветеран СВО Зебахан Авазмурадова рассказала газете ВЗГЛЯД, почему многодетная мать решила отправиться в зону спецоперации и как мусульманская замужняя женщина чувствовала себя в полностью мужском коллективе. Подробности

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    Правые силы Европы призвали к восстанию против власти «либерального фашизма»

    Европейские «Патриоты» собрали на саммите в Мадриде правых лидеров стран ЕС. Политики выразили поддержку главе Белого дома Дональду Трампу, выступили против поддержки Украины, радикального ислама, нелегальных мигрантов, гендерного разнообразия и «зеленой повестки». Смогут ли правые выполнить поставленные на съезде задачи, главная из которых – «отвоевать» Европу у либеральных сил? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский в ужасе из-за завтрака

      Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

    • Меркель: Нельзя допустить победы России

      Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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