Tекст: Ольга Иванова

Министерство обороны России сообщило, что вечером девятого февраля средства ПВО в период с 19.20 до 19.40 по московскому времени уничтожили три украинских беспилотных летательных аппаратов. Как передает РИА «Новости» , двое из этих беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, а третий – над территорией Республики Крым.

В официальном сообщении ведомства говорится: «Девятого февраля с 19.20 до 19.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппаратов: два над акваторией Черного моря и один над территорией Республики Крым».

Ранее сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно нейтрализовали два дрона-камикадзе ВСУ, нацеленных на Энергодар, благодаря чему удалось избежать жертв. Кроме того, ВСУ произвели семь атак дронами-камикадзе на город-спутник Энергодар, но пострадавших и пожаров не зафиксировано.