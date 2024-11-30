Ирландский журналист Боуз обвинил западные СМИ во лжи о России

Tекст: Валерия Городецкая

В посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Боуз подчеркнул, что западные СМИ намеренно распространяют ложь о России, особенно на фоне очевидного провала их стратегии на Украине, передает РИА «Новости».

Журналист отметил, что западные страны ожидали развала российской армии и экономики под давлением санкций и международной изоляции. «Российская армия должна была развалиться, но она растет, наступает и побеждает. Российская экономика должна была быть порвана в клочья, но в этом году она превзойдет все другие развитые экономики», – заявил Боуз.

По его словам, западные санкции, которые должны были серьезно ослабить Россию, не оправдали возложенных на них надежд. Вместо этого, считает Боуз, целая «дезинформационная машина стоимостью в миллиард долларов» направлена на распространение лжи о России под полным контролем западной разведки.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных.