    Граждане, избиратели, родители. Какое будущее построят для России зумеры и альфы
    Россия опередила мир по темпам потепления климата
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    В России установили норматив приезда скорой помощи
    Армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР
    Кличко повторно призвал киевлян покинуть город
    Посол Германии в Грузии призвал радикалов к «иранизации» процессов
    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за пять лет объемов
    FT сообщила о планах США расширить Совет мира на Украину
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    42 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    15 комментариев
    17 января 2026, 15:28 • Новости дня

    В РАН заявили о попытках США ограничить влияние России и КНР в Латинской Америке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская стратегия в Латинской Америке направлена на ослабление позиций России и Китая, при этом латиноамериканские страны стремятся к диверсификации связей, отметили в РАН.

    Президент США Дональд Трамп реализует традиционную стратегию Вашингтона, направленную на вытеснение из Латинской Америки других нерегиональных игроков, прежде всего России и Китая.

    Директор Института Латинской Америки Дмитрий Розенталь в интервью РИА «Новости» отметил: «Несомненно, это часть американской стратегической культуры по выдавливанию из Западного полушария других нерегиональных акторов, и прежде всего, конечно, Китая и России. Другое дело, насколько у него это получится. Потому что, да, американцы будут оказывать давление на страны региона для того, чтобы вытеснить и Россию, и Китай, но сами страны Латинской Америки заинтересованы в диверсификации своих связей».

    По его словам, государства Латинской Америки нацелены на расширение контактов с разными региональными и мировыми центрами силы, в том числе с Россией и Китаем. Розенталь считает, что такой подход является прагматичным и позволяет странам региона маневрировать между интересами крупных держав.

    Эксперт подчеркнул, что способность латиноамериканских стран сохранять баланс во внешней политике зависит от их внутренних возможностей и эффективности дипломатических усилий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американист Малек Дудаков назвал приоритетные для Дональда Трампа направления во внешней политике. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что повторение венесуэльского сценария возможно и в других странах региона.

    США не смогут установить свой диктат в Латинской Америке, и Бразилия может возглавить антиамериканскую фронду, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. А Китай предупредил, что Вашингтону не стоит использовать другие страны для продвижения своих интересов в Арктике и Латинской Америке.


    16 января 2026, 13:22 • Новости дня
    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи

    Эксперты: Иск по имперским долгам – попытка США заявить претензию на замороженные в Европе активы России

    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    @ SOPA/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США, вероятно, хотят заявить претензию на замороженные в Euroclear российские активы и помешать Брюсселю их экспроприировать. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД выразили экономисты Иван Лизан и Василий Колташов. Ранее американский инвестфонд потребовал с России 225 млрд долларов по долгам Российской империи.

    «Иск к России по долгам Российской империи – попытка американского инвестиционного фонда подыграть правительству США в деле торможения европейских инициатив по конфискации российских золотовалютных резервов (ЗВР)», – считает экономист Иван Лизан.

    Он провел параллель с процедурой банкротства, проводимой не очень чисто. «Иногда для того, чтобы спасти часть имущества, должник создает несуществующий долг перед лицами, которым он доверяет. Составляются липовые договоры займа и расписки. Таким образом, в судебном процессе появляются «кредиторы». Их задача заявить требование на собственность и капитал должника», – говорит Лизан.

    По мнению собеседника, американцы занимаются примерно тем же. «Они хотят заявить претензию на российские ЗВР и помешать Брюсселю экспроприировать активы, которые находятся в депозитарии Euroclear», – уточняет Лизан. Впрочем, цель американской стороны вряд ли состоит в отстаивании интересов России.

    Дело в том, что если резервы перейдут к США, то у Вашингтона появится дополнительный инструмент. «Видимо, Белый дом хочет получить рычаг влияния на Москву, чтобы было легче склонить нас к принятию необходимых решений в рамках переговорного процесса по украинскому вопросу», – допустил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается экономист Василий Колташов. Он напомнил, что план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. «Это было крупное, поистине стратегическое поражение Еврокомиссии», – подчеркнул собеседник. Аналитик допустил, что в США вынесут судебный вердикт, по которому сумма, сопоставимая с замороженными в Бельгии средствами РФ, будет истребована в пользу истца – инвестфонда.

    Колташов назвал американский суд «лукаво-соревновательным». «Доказательства там не очень нужны. Поэтому я не исключаю, что судьи примут решение в пользу Noble Capital RSD. Другой вопрос: что в такой ситуации будет делать Брюссель? Рискнут ли бельгийские политики ради интересов Вашингтона?» – задается вопросом спикер.

    Он подчеркнул, что тема царских долгов была закрыта в XX веке. «Поэтому спекуляции на этой почве необоснованны. Претензии, что называется, высосаны из пальца», – указал эксперт. Тем не менее, по его мнению, Москве нужно отнестись к иску серьезно, более того, подготовить собственные возможные требования к США.

    Ранее стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США затребовать от России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

    Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне 2025 года, внимание на него обратил РБК. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по делу было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

    Комментарии (15)
    14 января 2026, 17:36 • Новости дня
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдепартамент США приостанавливает обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию.

    Об этом сообщает Fox News со ссылкой на внутренний меморандум американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, консульским сотрудникам предписано временно отказывать в выдаче виз в рамках действующего законодательства, пока Госдепартамент проводит пересмотр процедур проверки и отбора заявителей. Речь идет о так называемом принципе «public charge» – риске того, что иммигрант в будущем станет получателем государственных пособий.

    В список стран, граждане которых подпадают под ограничения, вошли, в частности, Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен. Приостановка вступит в силу с 21 января и будет действовать бессрочно – до завершения внутренней переоценки визовой политики.

    Особое внимание федеральные власти США уделяют Сомали. По данным Fox News, это связано с крупным скандалом о мошенничестве в штате Миннесота, где прокуратура выявила масштабные злоупотребления с программами социальной помощи, финансируемыми за счет налогоплательщиков. В расследовании фигурируют выходцы из Сомали и американцы сомалийского происхождения.

    Еще в ноябре 2025 года Госдепартамент направил дипломатическим миссиям по всему миру инструкцию об ужесточении применения нормы «public charge». В рамках новых рекомендаций консульские офицеры должны оценивать широкий круг факторов – состояние здоровья заявителя, возраст, уровень владения английским языком, финансовое положение, а также потенциальную потребность в длительном медицинском уходе. Основанием для отказа может стать и факт получения государственной помощи в прошлом.

    «Госдепартамент будет использовать свои давние полномочия для признания потенциальных иммигрантов недопустимыми, если они могут стать обузой для американской социальной системы», – заявил официальный представитель ведомства Томми Пигготт. По его словам, иммиграция из указанных 75 стран будет приостановлена, чтобы предотвратить въезд лиц, которые могут рассчитывать на пособия и социальные выплаты.

    Исключения из нового порядка будут крайне ограниченными и возможны лишь после прохождения дополнительной проверки на соответствие критериям «public charge».

    Принцип отказа во въезде по причине риска социальной нагрузки существует в американском законодательстве десятилетиями, однако его применение существенно менялось в зависимости от администрации. В 2019 году при президенте Дональде Трампе трактовка этого положения была расширена, однако позднее часть нововведений была оспорена в судах и отменена при администрации Джо Байдена.

    В сентябре президент США Дональд Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов.

    Комментарии (22)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 17:56 • Новости дня
    Россия потребовала отозвать иск о «царском долге» на 225 млрд долларов
    Россия потребовала отозвать иск о «царском долге» на 225 млрд долларов
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия потребовала отозвать из суда США иск о так называемом «царском долге» на 225 млрд долларов.

    Речь идет о старых облигациях 1916 года, по которым американский инвестфонд Noble Capital пытается взыскать средства с Российской Федерации, передает РБК.

    Партнер бюро Marks&Sokolov Сергей Соколов, представляющий интересы ответчиков, заявил, что этот долг был аннулирован советским правительством в 1918 году. «Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них в соответствии с установленным международным правом. Они давно были отправлены в «мусорную корзину истории», – подчеркнул он.

    По словам Соколова, Россия официально потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января. Если этого не произойдет, российская сторона подаст ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании закона США «Об иммунитете иностранных государств» (Foreign Sovereign Immunity Act).

    Напомним, американский инвестфонд потребовал через суд долги Российской империи.

    Экономисты Иван Лизан и Василий Колташов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи.

    Комментарии (29)
    16 января 2026, 11:40 • Новости дня
    Экономист оценил перспективы иска инвестфонда США по долгам Российской империи

    Экономист Любич: РФ не несет правовой ответственности за долги Российской империи

    Экономист оценил перспективы иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    @ Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    При установлении дипломатических отношений между СССР и США в 1933 году был зафиксирован отказ коммунистического государства от долгов Российской империи. Поэтому Российская Федерация не несет правовой ответственности за эти задолженности, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Так он прокомментировал иск американского инвестфонда к России по имперским долгам.

    «Государство Российская Федерация не является правопреемником Российской империи», – отметил экономист Антон Любич. Он также напомнил о событиях 7 ноября 1917 года. «В ходе последовавшей за Октябрьской революцией Гражданской войны победу одержали армии, сражавшиеся за органы власти, выражавшие идеи преемственности государственности. Данный правовой факт зафиксирован во всех конституционных документах Российской Федерации с 1918 по 1978 год», – добавил собеседник.

    «25 декабря 1991 года РСФСР законом, принятым Верховным Советом, была переименована в Российскую Федерацию», – указал Любич, подчеркнув, что это было именно «переименование государства, возникшего в 1917 году, а не учреждение нового или возрождение старого».

    «Конституция, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, в редакции 2020 года фиксирует правопреемство Российской Федерации также по правам и обязательствам СССР – государственного союза, в который РСФСР входила на правах одной из союзных республик с 1922 по 1991 год», – отметил аналитик.

    Кроме того, он напомнил, что при установлении дипломатических отношений между СССР и США в 1933 году отказ коммунистического государства от долгов Российской империи был зафиксирован. «Таким образом, какими бы ни были моральные и политические дискуссии, правовой ответственности за долги Российской империи Российская Федерация не несет», – акцентировал экономист.

    «Факт разовых выплат в адрес США в 1933 году и Франции в 1996 году для снятия требований к СССР/РФ по старым обращениям не является признанием долга, а только формой мирного урегулирования спора», – уточнил Любич.

    Ранее стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США затребовать от России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

    Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне 2025 года, внимание на него обратил РБК. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по делу было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

    Комментарии (4)
    15 января 2026, 04:28 • Новости дня
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва настроена на урегулирование украинского конфликта, в промедлении виноват Киев, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил в интервью Reuters, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «готов» заключить сделку по урегулированию ситуации на Украине, а промедление исходит от украинской стороны. «Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что ему ничего не известно о якобы имеющихся планах поездки спецпосланника США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к контактам с американскими представителями.

    Комментарии (13)
    16 января 2026, 05:55 • Новости дня
    Осужденную на смертную казнь в Китае россиянку передали на Родину
    Осужденную на смертную казнь в Китае россиянку передали на Родину
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Жительница Хабаровска Марина Лопатина, осужденная в Китае за контрабанду героина, была переведена в Россию для дальнейшего отбывания наказания, сказано в судебных материалах.

    Россиянка Марина Лопатина была приговорена чжухайским судом к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года в 2011 году за попытку провоза двух кг героина из Макао в материковую часть Китая, передаёт РИА «Новости».

    Позже приговор был смягчён сначала до пожизненного заключения, затем до 25 лет лишения свободы.

    Лопатина дала письменное согласие на передачу в Россию для дальнейшего отбывания наказания, также согласие предоставили Китай и Россия.

    Российский суд признал китайский приговор и, учитывая положения российского законодательства, назначил Лопатиной 12 лет колонии общего режима. Из них на территории России ей предстоит провести шесть лет шесть месяцев 24 дня.

    Лопатина уже передана в Россию и помещена в исправительную колонию общего режима, отмечается в материалах дела.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре осужденный в Грузии гражданин России объявил голодовку. В ноябре 2025 года двоих граждан Китая осудили за пересечение границы с Россией ради папоротника. ФСБ 8 января сообщило, что Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье.

    Комментарии (4)
    14 января 2026, 19:07 • Новости дня
    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»

    Трамп заявил, что «двух собачьих упряжек недостаточно» для сдерживания РФ и КНР у Гренландии

    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только США способны вытеснить военных России и Китая из водных пространств, прилегающих к Гренландии в Арктике.

    По его словам, Североатлантический альянс должен обратиться к Дании с требованием убрать военных России и Китая из этого региона, где они якобы находятся, передает ТАСС.

    «НАТО: скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда, немедленно! Две собачьи упряжки не справятся! Только США могут это сделать», – написал он в соцсети Truth Social.

    К посту Трампа была прикреплена ссылка на материал Just the News, в котором говорится, что датская военная разведка предупреждала о возможных намерениях России и Китая нарастить присутствие в акватории около Гренландии и в арктическом регионе.

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    Комментарии (3)
    16 января 2026, 01:07 • Новости дня
    Посол России в Дании ответил на слова Трампа о захвате Гренландии Москвой

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики, подчеркнул посол России в Дании Владимир Барбин.

    Дипломат напомнил о пресс-конференции в Вашингтоне, где министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен подтвердил отсутствие угрозы Гренландии со стороны России и Китая, передает ТАСС.

    «Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории», – заявил Барбин в ответ на слова американского президента Дональда Трампа о том, что если США «не возьмут» Гренландию, то это сделают Россия или Китай.

    Барбин выразил мнение, что страны НАТО, включая Данию, используют тему российской или китайской угрозы для оправдания милитаризации Арктики. Он подчеркнул, что привлечение НАТО к вопросам Арктики и Гренландии ведет к усилению военной напряженности, а не к укреплению безопасности региона.

    Как писала  ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками». Европарламент осудил заявления США о Гренландии. Министерство обороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 08:45 • Новости дня
    Дмитриев назвал Канаду 52-м штатом США
    Дмитриев назвал Канаду 52-м штатом США
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал возможное стратегическое партнерство между Канадой и Китаем.

    В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) он иронично поинтересовался: «Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Может ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», передает ТАСС.

    Накануне премьер Госсовета КНР Ли Цян и глава канадского правительства Марк Карни провели переговоры, в ходе которых обсудили расширение двустороннего экономического сотрудничества. Ли Цян заявил, что КНР намерена содействовать стабильному росту торговли между странами, а также упростить таможенные процедуры.

    Китайская сторона подчеркнула заинтересованность в углублении партнерства с Канадой в финансовом секторе, альтернативной энергетике, цифровых технологиях, аэрокосмической промышленности и передовом производстве. По словам Ли Цяна, между двумя государствами существует оптимальная взаимодополняемость экономик и значительный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Канада боится стать следующей целью США после Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев высказал мнение, что США уже определились по вопросу Гренландии, и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    Комментарии (5)
    15 января 2026, 21:32 • Новости дня
    Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский затягивает достижение мира
    Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский затягивает достижение мира
    @ CAP/PLF/The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп дал понять, что Владимир Зеленский намеренно затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Президенту Трампу ясно, что Зеленский саботирует и затягивает достижение мира», – написал Дмитриев в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Напомним, Трамп заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, а ответственность за промедление лежит на Киеве.

    Кремль поддержал позицию США о торможении урегулирования Зеленским.

    Комментарии (2)
    16 января 2026, 13:19 • Новости дня
    Китай полностью остановил закупки российской электроэнергии с 1 января

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай с 1 января 2026 года полностью прекратил импорт электроэнергии из России, сообщили СМИ.

    Решение связано с тем, что впервые экспортные цены на российскую электроэнергию оказались выше внутренних тарифов КНР, что сделало поставки экономически невыгодными для китайской стороны, пишет «Коммерсантъ».

    Действующий контракт на поставку электроэнергии между «Интер РАО» и Государственной электросетевой корпорацией Китая сохраняет силу до 2037 года. Несмотря на это, с августа 2023 года объемы экспорта постепенно сокращались из-за растущего дефицита мощностей в энергосистеме Дальнего Востока. В «Интер РАО» сообщили, что контракт не расторгнут, и подчеркнули: «Стороны активно изучают возможности для осуществления торговли».

    В Минэнерго пояснили, что экспорт может быть возобновлен при поступлении запроса от Китая и достижении взаимовыгодных условий сделки. По оценкам аналитиков, объемы российских поставок для Китая были незначительными, поэтому Пекин без труда может заместить их за счет других источников.

    Ранее сообщалось, что Россия заняла третье место среди стран G20 по доступности электроэнергии для домохозяйств, уступив лишь Турции и Саудовской Аравии.

    В ноябре глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Китай на сегодняшний день можно назвать единственной промышленной супердержавой, от которой зависят производства многих стран.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 22:46 • Новости дня
    Дания подчеркнула отсутствие «сиюминутной угрозы» Гренландии со стороны России

    Глава МИД Дании Расмуссен: Нет сиюминутной угрозы Гренландии со стороны России

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Гренландии отсутствует непосредственная угроза безопасности со стороны Китая и России, заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после переговоров в Белом Доме.

    «Нет сиюминутной угрозы со стороны Китая и России, по крайней мере угрозы, с которой мы не можем справиться», – приводит слова Расмуссена ТАСС.

    Он указал на предотвращение китайских инвестиций «благодаря тесному сотрудничеству между Данией и Гренландией».

    Расмуссен также опроверг заявления президента США Дональда Трампа о наличии китайских военных кораблей у берегов Гренландии. По словам министра, ВМС Китая не появлялись в этих водах уже около десяти лет, что подтверждается данными датской разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обратился к жителям Гренландии с предложением выбрать между сотрудничеством с США или с Китаем и Россией. Вашингтон считает, что «так или иначе» получит контроль над островом, в противном случае Гренландию, по мнению Трампа, заберут Россия или Китай.

    14 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Белый дом предложил Гренландии выбрать между США и Китаем с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом обратился к жителям Гренландии с предложением сделать выбор между США и Китаем с Россией.

    Сообщение Белого дома в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) сопровождается изображением двух собачьих упряжек, стоящих на перепутье.

    «Какой путь, гренландец?», – говорится в публикации.

    Ранее Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками».

    Европарламент осудил заявления США о Гренландии.

    В общенациональном исследовании только небольшая часть граждан США выразила одобрение инициативе Трампа по покупке Гренландии, остальные выступили против.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 14:04 • Новости дня
    Песков напомнил о позиции Трампа по международному праву и Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для президента США Дональда Трампа международное право не было приоритетом.

    Песков, говоря о ситуации вокруг Гренландии, напомнил слова Дональда Трампа о том, что международное право «не является для него приоритетом», передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что ситуация с Гренландией выглядит экстраординарной с точки зрения международного права.

    «Ситуация развивается по какой-то другой траектории, и мы будем вместе со всем миром наблюдать, по какой», – отметил Песков.

    Президент США Дональд Трамп объяснил, зачем ему необходима Гренландия.

    Песков заявил, что Россия наблюдает за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Датского королевства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что схватка за Гренландию приближает конец НАТО.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 13:39 • Новости дня
    Кремль поддержал позицию США о торможении урегулирования Зеленским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле считают, что Владимир Зеленский затягивает принятие решений, которые могли бы способствовать достижению мира на Украине, несмотря на готовность Москвы к диалогу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль согласен со словами президента США Дональда Трампа о том, что именно президент Украины Владимир Зеленский тормозит мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Здесь можно согласиться. Это действительно так. Президент (Владимир) Путин и российская сторона сохраняют свою открытость». Песков отметил, что позиция России по этому вопросу известна как американским переговорщикам и Трампу, так и руководству киевского режима, и она носит последовательный характер.

    Кроме того, Песков подчеркнул, что уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять решения, способствующие миру. «Мы еще в прошлом году говорили, что, конечно же, уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять соответствующее решение. Пока в Киеве этого не делают», – сказал пресс-секретарь, комментируя текущую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, а ответственность за промедление лежит на Киеве. Заявления Трампа о Владимире Зеленском вызвали обеспокоенность у европейских союзников.

    Комментарии (0)
    ГАЗ подал иск к Starrag GmbH почти на 500 тыс. евро
    ФСБ раскрыла данные о массовых казнях нацистами душевнобольных под Ленинградом
    Италия арестовала судно с российскими металлами
    Макрон объяснил необходимость временно носить солнцезащитные очки
    Марочко сообщил об обрушении фронта ВСУ у Гуляйполя
    Антикоррупционный суд Армении вернул Карапетяна под домашний арест
    Названы самые популярные имена новорожденных в начале года москвичей

    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников

    2025 год стал переломным для российских Вооруженных сил с точки зрения применения малых БПЛА. Беспилотники тактического звена стали главной ударной силой российских войск. Как этого удалось добиться и какие беспилотные аппараты сегодня играют ключевую роль на поле боя в зоне спецоперации? Подробности

    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО

    Европейские страны начали направлять в Гренландию военнослужащих с целью поддержать Данию в ее противостоянии с США. Планируется проводить совместные учения. Европейские союзники Дании предупреждают, что захват Гренландии американцами будет означать конец НАТО. Можно ли считать альянс эффективным оборонным союзом, если страны-члены начали воспринимать своего главного гаранта безопасности как угрозу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

