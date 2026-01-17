Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?0 комментариев
В РАН заявили о попытках США ограничить влияние России и КНР в Латинской Америке
Американская стратегия в Латинской Америке направлена на ослабление позиций России и Китая, при этом латиноамериканские страны стремятся к диверсификации связей, отметили в РАН.
Президент США Дональд Трамп реализует традиционную стратегию Вашингтона, направленную на вытеснение из Латинской Америки других нерегиональных игроков, прежде всего России и Китая.
Директор Института Латинской Америки Дмитрий Розенталь в интервью РИА «Новости» отметил: «Несомненно, это часть американской стратегической культуры по выдавливанию из Западного полушария других нерегиональных акторов, и прежде всего, конечно, Китая и России. Другое дело, насколько у него это получится. Потому что, да, американцы будут оказывать давление на страны региона для того, чтобы вытеснить и Россию, и Китай, но сами страны Латинской Америки заинтересованы в диверсификации своих связей».
По его словам, государства Латинской Америки нацелены на расширение контактов с разными региональными и мировыми центрами силы, в том числе с Россией и Китаем. Розенталь считает, что такой подход является прагматичным и позволяет странам региона маневрировать между интересами крупных держав.
Эксперт подчеркнул, что способность латиноамериканских стран сохранять баланс во внешней политике зависит от их внутренних возможностей и эффективности дипломатических усилий.
