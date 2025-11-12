ФСБ назвала цель покушения на митрополита Тихона

То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?0 комментариев
ФСБ: Теракт против митрополита Тихона планировался для срыва переговоров с США
Целью готовившегося теракта против митрополита Тихона был срыв переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине, сообщили сообщили в Центре общественных связей ФСБ (ФСБ).
По данным ФСБ, основной целью готовившегося покушения на митрополита Тихона был срыв переговоров между Россией и США по поводу урегулирования украинского конфликта, передает ТАСС.
Спецслужба отметила, что киевский режим рассчитывал, что Россия откажется от мирных переговоров, если бы теракт был реализован.
Оперативные мероприятия прошли 11 ноября 2025 года в Москве, Псковской области и Крыму. В результате обысков были найдены новые доказательства против помощника митрополита Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича, которых ФСБ считает исполнителями теракта по заданию украинских спецслужб. Кроме того, в ходе обысков изъяли агитационную символику запрещенной в России террористической организации.
Сейчас уголовное дело продолжают расследовать по статьям о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ. Попович и Иванкович находятся под стражей.
Согласно чистосердечному признанию фигурантов, после начала специальной военной операции их завербовали украинские спецслужбы для слежки за Тихоном, а также для получения информации о его контактах с представителями религиозных структур и органов власти.
ФСБ также сообщила, что в результате проведенных мероприятий получена информация о причастности к делу новых фигурантов. Следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что подозреваемые в покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона не признали свою вину.
Напомним, ФСБ ранее предотвратила теракт против митрополита Тихона. Задержаны его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович.
Президент Владимир Путин отмечал, что митрополит Тихон не участвует в спецоперации на Украине, однако даже против него совершили покушение.