Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Обвиняемые в покушении на митрополита Тихона заявили о невиновности
Подозреваемые в покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона – его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович – не признали вину в этом деянии в Мосгорсуде.
Защитник Виктор Ларин заявил, что уголовное дело в отношении клиентов завели с нарушениями закона, передает ТАСС.
Он заявил, что его подзащитный – православный, и по этой причине вряд ли мог думать об убийстве.
«По словам Никиты Иванковича, митрополит Тихон для него духовный отец», – добавил адвокат.
Между тем адвокат Поповича Мария Эйсмонт заявила, что доказательства в деле были сфальсифицированы, и отметила, что ее подзащитный невиновен.
В суде рассматривается вопрос о продлении ареста Иванковича и Поповича.
Напомним, ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру Георгий Шевкунов). По делу уже задержаны 27-летний гражданин Украины, уроженец Черновцов Денис Попович (помощник священнослужителя) и 28-летний москвич Никита Иванкович (клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках).
Президент Владимир Путин отмечал, что митрополит не принимает участия в СВО, но даже на него совершили покушение.