Обвиняемые в покушении на митрополита Тихона заявили о невиновности

Tекст: Алексей Дегтярев

Защитник Виктор Ларин заявил, что уголовное дело в отношении клиентов завели с нарушениями закона, передает ТАСС.

Он заявил, что его подзащитный – православный, и по этой причине вряд ли мог думать об убийстве.

«По словам Никиты Иванковича, митрополит Тихон для него духовный отец», – добавил адвокат.

Между тем адвокат Поповича Мария Эйсмонт заявила, что доказательства в деле были сфальсифицированы, и отметила, что ее подзащитный невиновен.

В суде рассматривается вопрос о продлении ареста Иванковича и Поповича.

Напомним, ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру Георгий Шевкунов). По делу уже задержаны 27-летний гражданин Украины, уроженец Черновцов Денис Попович (помощник священнослужителя) и 28-летний москвич Никита Иванкович (клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках).

Президент Владимир Путин отмечал, что митрополит не принимает участия в СВО, но даже на него совершили покушение.