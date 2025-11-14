Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
Лихачев назвал «важнейшим политическим сигналом» снятие санкций США с АЭС «Пакш-2»
Решение США о снятии ограничений с проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии является важнейшим политическим сигналом от Вашингтона, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Лихачев прокомментировал снятие США санкций с АЭС «Пакш-2» в Венгрии, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что юридические детали этого шага пока еще не изучены, однако отметил значимость разрешения, выданного американской стороной для продолжения работ. По его словам, это решение является «важнейшим политическим сигналом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты вывели проект строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии из-под санкций.