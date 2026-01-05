Китай поддержал экстренное заседание ООН по удару США по Венесуэле

Tекст: Валерия Городецкая

«Китай поддерживает созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с нанесением Соединенными Штатами военных ударов по Венесуэле. Мы выступаем за то, чтобы Совет Безопасности сыграл должную роль в соответствии со своими обязанностями», – заявил Линь Цзянь, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Пекин намерен вместе с другими странами отстаивать нормы международного права и сохранять верность уставу ООН. Китай также готов взаимодействовать с мировым сообществом для защиты международной справедливости и правосудия.

Ранее постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский сообщил дату и время заседания СБ ООН по ситуации в Венесуэле.

Напомним, Венесуэла заявила о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США. Россия поддержала запрос на срочное заседание СБ ООН.