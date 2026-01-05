Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.0 комментариев
Китай поддержал экстренное заседание ООН по удару США по Венесуэле
Китай поддерживает проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН по поводу военного удара США по Венесуэле, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Китай поддерживает созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с нанесением Соединенными Штатами военных ударов по Венесуэле. Мы выступаем за то, чтобы Совет Безопасности сыграл должную роль в соответствии со своими обязанностями», – заявил Линь Цзянь, передает ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что Пекин намерен вместе с другими странами отстаивать нормы международного права и сохранять верность уставу ООН. Китай также готов взаимодействовать с мировым сообществом для защиты международной справедливости и правосудия.
Ранее постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский сообщил дату и время заседания СБ ООН по ситуации в Венесуэле.
Напомним, Венесуэла заявила о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США. Россия поддержала запрос на срочное заседание СБ ООН.