Песков: Пока нет задумок по встрече Путина и Трампа в Китае
Возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом во время визита российского лидера в Китай в настоящее время не обсуждается, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На соответствующий вопрос пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Сейчас таких задумок нет», передает ТАСС.
Песков также уточнил, что в рамках предстоящей поездки Путина в Китай планируются контакты на высшем уровне.
По его словам, «Китай – наш особо привилегированный стратегический партнер, и визит, контакты на высшем уровне готовятся». «Мы своевременно вам о сроках этих контактов сообщим», – отметил представитель Кремля.
В среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что Москва и Пекин должны выстраивать более тесное стратегическое взаимодействие для поддержания единства государств Глобального Юга.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что США сейчас сосредоточены на иранском вопросе, а не на посредничестве по Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Ирана и поддерживает контакты с лидерами стран Персидского залива.