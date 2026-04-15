NYT рассказала, как Китай десятилетиями поставлял оружие Ирану

Tекст: Мария Иванова

В последние два десятилетия Китай поддерживал хрупкий баланс в военных отношениях с Ираном, предпочитая оказывать косвенную помощь вместо прямых продаж оружия, пишет The New York Times. Однако сейчас этот подход вновь привлек внимание после сообщений чиновников США о том, что спецслужбы проверяют информацию о возможной отправке китайских зенитных ракет в Иран в последние недели.

Президент США пригрозил ввести дополнительные пошлины в размере 50% на китайские товары, если эти оценки подтвердятся. В ответ Пекин решительно отверг обвинения. «Это чистой воды фабрикация», – заявили представители Китая, пообещав принять жесткие ответные меры в случае введения тарифов администрацией Трампа.

Американские чиновники признают, что полученные разведкой данные пока не являются окончательными. Тем не менее, если они подтвердятся, это будет означать серьезное тактическое изменение в том, как Пекин поддерживает своего ключевого стратегического партнера на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что Китай получает около трети всего импорта сырой нефти из Персидского залива, что делает его крайне заинтересованным в стабильности региона.

Продажи китайского оружия Ирану достигли пика в 1980-х, но практически прекратились в последнее десятилетие из-за эмбарго ООН и санкций США. В последние годы поддержка со стороны Китая в основном заключалась в поставках компонентов двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских технологиях, так и при создании ракет и беспилотников.

Министерство финансов США уже ввело санкции против подставных компаний в Китае и Гонконге, которые, по их данным, закупали детали для иранских баллистических ракет и дронов. Кроме того, растут подозрения, что Иран в военных целях использует доступ к китайской спутниковой навигационной системе BeiDou – альтернативе американской GPS.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран.

Ранее телеканал CNN сообщал о подготовке Пекином поставок систем противовоздушной обороны для Ирана через третьи страны.