В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.26 комментариев
В Иране казнили мужчину за передачу секретных данных «Моссаду»
В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля, сообщили СМИ.
Как пишет Nour News, осужденный активно сотрудничал с разведкой «Моссад» и за материальное вознаграждение передавал конфиденциальную информацию, касающуюся Ирана, передает РИА «Новости».
В частности, отмечается, что мужчина предоставлял сведения о частных лицах и других чувствительных вопросах. Он еженедельно направлял отчеты своему куратору, с которым встречался в одной из стран Персидского залива.
В пятницу правоохранительные органы Ирана задержали 30 человек в провинции Хамадан по подозрению в связях с разведывательной службой Израиля «Моссад».
Как писала газета ВЗГЛЯД, агенты израильской разведывательной службы «Моссад» были задержаны в пригороде Тегерана и в иранской провинции Курдистан. В Иране казнили мужчину за передачу конфиденциальной информации о ситуации в стране израильской разведке «Моссад».