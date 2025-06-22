В Иране казнили мужчину за передачу секретных данных «Моссаду»

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Nour News, осужденный активно сотрудничал с разведкой «Моссад» и за материальное вознаграждение передавал конфиденциальную информацию, касающуюся Ирана, передает РИА «Новости».

В частности, отмечается, что мужчина предоставлял сведения о частных лицах и других чувствительных вопросах. Он еженедельно направлял отчеты своему куратору, с которым встречался в одной из стран Персидского залива.

В пятницу правоохранительные органы Ирана задержали 30 человек в провинции Хамадан по подозрению в связях с разведывательной службой Израиля «Моссад».

Как писала газета ВЗГЛЯД, агенты израильской разведывательной службы «Моссад» были задержаны в пригороде Тегерана и в иранской провинции Курдистан. В Иране казнили мужчину за передачу конфиденциальной информации о ситуации в стране израильской разведке «Моссад».