Французы сносят правительство перед угрозой финансовой пропасти

Tекст: Валерия Вербинина

91% французов считает, что экономика Франции находится в кризисе – таковы результаты августовского опроса IPSOS, который побил многолетние рекорды французского пессимизма. При этом экономисты клянутся, что инфляция «немного замедлилась», ну, а то, что растут цены, причем больше всего на продукты питания, так это объясняется «сезонным повышением цен» и вообще, мол, не о чем беспокоиться. Но французы беспокоятся, и удивляться тут нечему.

Как это часто бывает, экономический кризис потянул за собой кризис политический. Инфляция, отсутствие сколько-нибудь значимого роста, госдолг, который распухает катастрофическими темпами, требовали немедленного решения, и не сейчас, а уже давно. Как показали события, нынешний премьер Франсуа Байру не обладает ни талантами политика, ни компетенциями экономиста. В условиях, когда госдолг Франции растет не по дням, а по часам, от правительства Байру требовалось представить проект бюджета, который не просто позволит свести концы с концами, но и сэкономить – чтобы в конце туннеля французской экономики забрезжил хоть какой-то свет.

Байру рассудил, что свет от огнемета – тоже свет, и осчастливил граждан заявлением, что среди прочего им придется трудиться больше и отдыхать на два дня меньше, потому что два праздника будут вычеркнуты из списка выходных. Предполагается, что это должно позволить сэкономить около 5 млрд евро в год. Стоит заметить, что мнения специалистов по этому поводу расходятся, потому что некоторые считают, что праздничные дни в любом случае позитивно влияют на экономику, поощряя потребление – особенно в сфере туризма и общепита.

Похоже, что именно два несчастных выходных, которые собрались у них отнять, так разозлили французов, что окончательно настроили их против премьера. Все чаще стали раздаваться призывы к всеобщей забастовке 10 сентября под лозунгом «заблокируем все». СМИ объявили эти призывы «вирусными», но все же вынуждены были признать, что они обрели огромную популярность лишь после действий Байру, которые граждане сочли неприемлемыми.

Один из тех, кто активно поддерживает лозунг «Заблокируем все», владелец кафе по имени Жюльен Мариссо, объясняет: «Сегодня во Франции существует не одна проблема, их много. Люди страдают…

Некоторым приходится выбирать между оплатой счетов за отопление и покупкой еды. Мы хотим предпринять действия, которые сломали бы систему, показать, что мы существуем. Это то, что было раньше с движением «желтых жилетов». Мы пытаемся воссоздать эти условия».

К забастовке призвали и недовольные планами правительства крупнейшие профсоюзы, правда, оговорившись, что не поддерживают идею все заблокировать и устроить всеобщий коллапс. Кроме того, последователи «желтых жилетов» призвали нанести удар по банкам 10 сентября и сделать это следующим образом: не использовать кредитные карты, расплачиваться наличными в этот день и вообще по возможности забрать свои вклады из банков, чтобы не дать последним пользоваться своими деньгами.

Столкнувшись с серьезным противодействием своим планам, Байру пошел на рискованный шаг. Пытаясь упрочить свое положение, он неожиданно объявил о намерении провести голосование по вопросу доверия правительству. Судьба последнего – а значит, и самого Байру – решится 8 сентября, на внеочередной сессии Национального собрания, но большинство считает, что исход голосования уже предрешен.

Защищая свой проект бюджета, Байру тщетно напоминал, что «каждый час увеличивает долг нашей страны на 12 млн евро» и что внешний долг стал на триллион больше в период с 2005 по 2015 и еще на триллион больше – с 2015 по настоящее время. Тщетно он расписывал, как растет обслуживание долга – в прошлом году на выплату процентов по долгу ушло 60 млрд, в этом – 66 миллиардов, в следующем, «если повезет, 75 млрд» и что теперь они составляют больше, чем бюджет системы образования и даже французской армии. Вице-президент Национального собрания Клеманс Гетте, представляющая ультралевую «Непокоренную Францию», заявила, что «из этого проекта бюджета спасать нечего» и назвала его «абсолютно чудовищным».

При известии о грядущем голосовании все оппозиционные партии хищно обрадовались и заранее дали знать, что будут голосовать против Байру и его коллег. Марин Ле Пен и Жордан Барделла заявили, что «Национальное объединение» «никогда не станет голосовать за правительство, приоритеты которого заставляют страдать французский народ». Глава парламентской фракции «Непокоренная Франция» Матильда Пано высказалась лаконичнее: «Мы проголосуем за отставку Байру и его правительства».

О том, что будут голосовать против, также загодя сообщили представители «зеленых» и коммунистов. «8 сентября надо отправить это правительство в отставку», – заявил коммунист Леон Дефонтен. «Франсуа Байру думает, что сможет уйти непонятым героем. Это голосование по вопросу доверия по сути является отставкой», – написала в своих соцсетях национальный секретарь партии «Экологисты» Марин Тонделье.

Представляется практически решенным, что в начале осени Франция останется без правительства, без бюджета, да еще с перспективой серьезных осложнений 10 сентября, когда призыв «заблокировать все» может привести к непредсказуемым последствиям.

Оказавшись в тупике, правительство тем не менее попыталось контратаковать, и министр юстиции Жеральд Дарманен прозрачно намекнул, что в случае вынесения недоверия президент Макрон может в ответ распустить Национальное собрание. «Было бы лучше найти компромисс с политическими группами в парламенте. Конечно, роспуск дорого обходится Франции, но не стоит сбрасывать со счетов эту возможность», – заявил Дарманен. По его словам, «повторяющиеся угрозы нестабильности негативно влияют на положение Франции».

Однако Макрон уже распускал Национальное собрание в прошлом году – и в итоге лишь ухудшил как свое положение, так и положение своей партии. И сейчас, едва макронисты заикнулись о роспуске, вице-президент «Национального объединения» Себастьен Шеню объявил, что его партия ничего не имеет против:

«Если он ответственный президент, он повернется к французам, распустит Национальное собрание и скажет им, чтобы они избрали партию большинства… Французы уже видели, что такое жить без большинства (в парламенте)». Само собой, большинством в собрании нового созыва должна стать партия Марин Ле Пен и Жордана Барделла, которая приложит все усилия, чтобы этого добиться. Что касается незадачливого премьера, то, по словам Шеню, голосование 8 сентября станет его «последним провалом».

Хотя сама Марин Ле Пен в случае роспуска не сможет избираться, она тем не менее заявила, что «только роспуск (Национального собрания) позволит французам выбрать свою судьбу». С этой точки зрения Макрон оказался в незавидном положении: поскольку оппозиционеры требуют претворить угрозу в действительность, она перестает быть угрозой. Вновь распустив за столь короткий срок Национальное собрание, он покажет свою слабость как политика – и не факт, что сумеет хотя бы чего-то добиться.

Тем более что глава «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон вновь стал требовать, чтобы Макрон ушел в отставку, и его партия намерена поставить 23 сентября на обсуждение импичмент главы государства. «Следует воспрепятствовать месье Макрону в третий раз назначить премьер-министра, который будет проводить ту же самую политику. По этой причине его надо убрать. Макрон – это хаос», – заявил Меланшон.

Следует отдать Байру должное – в ситуации, когда вся оппозиция против него, он тем не менее не прекращает попыток найти компромисс, который позволит ему избежать отставки. Не отстают и его министры: так, министр внутренних дел Брюно Ретайо выступил с заявлением, что «Франция никогда не была так близка к финансовой пропасти», напомнил, что 54% французского государственного долга находится в руках иностранцев, и заметил, что

это проблема уже не только для экономики, но и для суверенитета страны, которой может грозить не только экономический, но и политический крах. Поэтому Ретайо призвал депутатов поддержать действующее правительство.

Сам Байру в последний день августа дал интервью сразу представителям 4 каналов – LCI, Franceinfo, BFMTV и CNews – «за неделю до своего возможного падения», как с обычной своей доброжелательностью отметили местные репортеры – и попытался убедить сограждан, что отечество в беде и только он знает, как его спасти. «Если правительство падет… придется отойти от политики, без которой страна окажется в крайней опасности», – заявил Байру. На голосовании, оказывается, речь будет идти «не о судьбе премьер-министра», а о «судьбе Франции». Нельзя, как предлагают левые, обложить 2% налогом 1800 обладателей состояний более 100 миллионов каждое, потому что «это неконституционно». Да, он готов обсуждать спорную меру об отмене двух праздников – правда, Байру не стал уточнять, к чему эти обсуждения могут привести. Но он «готов протянуть руку всем».

Начиная с понедельника, Байру будет встречаться с депутатами оппозиционных партий, которых он попытается убедить в том, что они должны позволить ему продолжить работать в качестве премьер-министра, а правительству – следовать далее выбранным курсом. Однако, как написал Le Parisien, «никто не верит в то, что ему удастся 8 сентября спасти свою голову», и уже вовсю обсуждается, кто станет его преемником – военный министр Себастьен Лекорню, министр здравоохранения Катрин Вотрен или министр юстиции Жеральд Дарманен.