  • Новость часаФСБ показала задержание тамбовчанина за связь со спецслужбами Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВС России разрезали группировку ВСУ на Краснолиманском направлении
    Песков объяснил использование китайских номеров на автомобиле Путина в Китае
    Подсчитан прирост состояния богатейших российских миллиардеров
    Тяньцзиньская декларация ШОС не упомянула украинский кризис
    РФПИ анонсировал совместные проекты с Китаем и Индией
    Путин на заседании Совета ШОС высказался об украинском кризисе
    Трамп назвал свой главный страх в случае отмены пошлин
    В перечень противопоказаний к вождению авто добавили несколько заболеваний
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Политическое украинство не может быть цивилизованным

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

    7 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    30 комментариев
    1 сентября 2025, 11:20 • В мире

    Французы сносят правительство перед угрозой финансовой пропасти

    Французы сносят правительство перед угрозой финансовой пропасти
    @ IMAGO/HBLnetwork/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Вербинина

    Экономический кризис во Франции углубляется, госдолг растет, и все, что может предложить текущее правительство Франсуа Байру – крайне непопулярные меры, из-за которых его единственной перспективой стала отставка. На 10 сентября намечены массовые демонстрации, и некоторые призывают в этот день «заблокировать все», в то время как другие хотят отправить за компанию в отставку и президента Макрона.

    91% французов считает, что экономика Франции находится в кризисе – таковы результаты августовского опроса IPSOS, который побил многолетние рекорды французского пессимизма. При этом экономисты клянутся, что инфляция «немного замедлилась», ну, а то, что растут цены, причем больше всего на продукты питания, так это объясняется «сезонным повышением цен» и вообще, мол, не о чем беспокоиться. Но французы беспокоятся, и удивляться тут нечему.

    Как это часто бывает, экономический кризис потянул за собой кризис политический. Инфляция, отсутствие сколько-нибудь значимого роста, госдолг, который распухает катастрофическими темпами, требовали немедленного решения, и не сейчас, а уже давно. Как показали события, нынешний премьер Франсуа Байру не обладает ни талантами политика, ни компетенциями экономиста. В условиях, когда госдолг Франции растет не по дням, а по часам, от правительства Байру требовалось представить проект бюджета, который не просто позволит свести концы с концами, но и сэкономить – чтобы в конце туннеля французской экономики забрезжил хоть какой-то свет.

    Байру рассудил, что свет от огнемета – тоже свет, и осчастливил граждан заявлением, что среди прочего им придется трудиться больше и отдыхать на два дня меньше, потому что два праздника будут вычеркнуты из списка выходных. Предполагается, что это должно позволить сэкономить около 5 млрд евро в год. Стоит заметить, что мнения специалистов по этому поводу расходятся, потому что некоторые считают, что праздничные дни в любом случае позитивно влияют на экономику, поощряя потребление – особенно в сфере туризма и общепита.

    Похоже, что именно два несчастных выходных, которые собрались у них отнять, так разозлили французов, что окончательно настроили их против премьера. Все чаще стали раздаваться призывы к всеобщей забастовке 10 сентября под лозунгом «заблокируем все». СМИ объявили эти призывы «вирусными», но все же вынуждены были признать, что они обрели огромную популярность лишь после действий Байру, которые граждане сочли неприемлемыми.

    Один из тех, кто активно поддерживает лозунг «Заблокируем все», владелец кафе по имени Жюльен Мариссо, объясняет: «Сегодня во Франции существует не одна проблема, их много. Люди страдают…

    Некоторым приходится выбирать между оплатой счетов за отопление и покупкой еды. Мы хотим предпринять действия, которые сломали бы систему, показать, что мы существуем. Это то, что было раньше с движением «желтых жилетов». Мы пытаемся воссоздать эти условия».

    К забастовке призвали и недовольные планами правительства крупнейшие профсоюзы, правда, оговорившись, что не поддерживают идею все заблокировать и устроить всеобщий коллапс. Кроме того, последователи «желтых жилетов» призвали нанести удар по банкам 10 сентября и сделать это следующим образом: не использовать кредитные карты, расплачиваться наличными в этот день и вообще по возможности забрать свои вклады из банков, чтобы не дать последним пользоваться своими деньгами.

    Столкнувшись с серьезным противодействием своим планам, Байру пошел на рискованный шаг. Пытаясь упрочить свое положение, он неожиданно объявил о намерении провести голосование по вопросу доверия правительству. Судьба последнего – а значит, и самого Байру – решится 8 сентября, на внеочередной сессии Национального собрания, но большинство считает, что исход голосования уже предрешен.

    Защищая свой проект бюджета, Байру тщетно напоминал, что «каждый час увеличивает долг нашей страны на 12 млн евро» и что внешний долг стал на триллион больше в период с 2005 по 2015 и еще на триллион больше – с 2015 по настоящее время. Тщетно он расписывал, как растет обслуживание долга – в прошлом году на выплату процентов по долгу ушло 60 млрд, в этом – 66 миллиардов, в следующем, «если повезет, 75 млрд» и что теперь они составляют больше, чем бюджет системы образования и даже французской армии. Вице-президент Национального собрания Клеманс Гетте, представляющая ультралевую «Непокоренную Францию», заявила, что «из этого проекта бюджета спасать нечего» и назвала его «абсолютно чудовищным».

    При известии о грядущем голосовании все оппозиционные партии хищно обрадовались и заранее дали знать, что будут голосовать против Байру и его коллег. Марин Ле Пен и Жордан Барделла заявили, что «Национальное объединение» «никогда не станет голосовать за правительство, приоритеты которого заставляют страдать французский народ». Глава парламентской фракции «Непокоренная Франция» Матильда Пано высказалась лаконичнее: «Мы проголосуем за отставку Байру и его правительства».

    О том, что будут голосовать против, также загодя сообщили представители «зеленых» и коммунистов. «8 сентября надо отправить это правительство в отставку», – заявил коммунист Леон Дефонтен. «Франсуа Байру думает, что сможет уйти непонятым героем. Это голосование по вопросу доверия по сути является отставкой», – написала в своих соцсетях национальный секретарь партии «Экологисты» Марин Тонделье.

    Представляется практически решенным, что в начале осени Франция останется без правительства, без бюджета, да еще с перспективой серьезных осложнений 10 сентября, когда призыв «заблокировать все» может привести к непредсказуемым последствиям.

    Оказавшись в тупике, правительство тем не менее попыталось контратаковать, и министр юстиции Жеральд Дарманен прозрачно намекнул, что в случае вынесения недоверия президент Макрон может в ответ распустить Национальное собрание. «Было бы лучше найти компромисс с политическими группами в парламенте. Конечно, роспуск дорого обходится Франции, но не стоит сбрасывать со счетов эту возможность», – заявил Дарманен. По его словам, «повторяющиеся угрозы нестабильности негативно влияют на положение Франции».

    Однако Макрон уже распускал Национальное собрание в прошлом году – и в итоге лишь ухудшил как свое положение, так и положение своей партии. И сейчас, едва макронисты заикнулись о роспуске, вице-президент «Национального объединения» Себастьен Шеню объявил, что его партия ничего не имеет против:

    «Если он ответственный президент, он повернется к французам, распустит Национальное собрание и скажет им, чтобы они избрали партию большинства… Французы уже видели, что такое жить без большинства (в парламенте)». Само собой, большинством в собрании нового созыва должна стать партия Марин Ле Пен и Жордана Барделла, которая приложит все усилия, чтобы этого добиться. Что касается незадачливого премьера, то, по словам Шеню, голосование 8 сентября станет его «последним провалом».

    Хотя сама Марин Ле Пен в случае роспуска не сможет избираться, она тем не менее заявила, что «только роспуск (Национального собрания) позволит французам выбрать свою судьбу». С этой точки зрения Макрон оказался в незавидном положении: поскольку оппозиционеры требуют претворить угрозу в действительность, она перестает быть угрозой. Вновь распустив за столь короткий срок Национальное собрание, он покажет свою слабость как политика – и не факт, что сумеет хотя бы чего-то добиться.

    Тем более что глава «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон вновь стал требовать, чтобы Макрон ушел в отставку, и его партия намерена поставить 23 сентября на обсуждение импичмент главы государства. «Следует воспрепятствовать месье Макрону в третий раз назначить премьер-министра, который будет проводить ту же самую политику. По этой причине его надо убрать. Макрон – это хаос», – заявил Меланшон.

    Следует отдать Байру должное – в ситуации, когда вся оппозиция против него, он тем не менее не прекращает попыток найти компромисс, который позволит ему избежать отставки. Не отстают и его министры: так, министр внутренних дел Брюно Ретайо выступил с заявлением, что «Франция никогда не была так близка к финансовой пропасти», напомнил, что 54% французского государственного долга находится в руках иностранцев, и заметил, что

    это проблема уже не только для экономики, но и для суверенитета страны, которой может грозить не только экономический, но и политический крах. Поэтому Ретайо призвал депутатов поддержать действующее правительство.

    Сам Байру в последний день августа дал интервью сразу представителям 4 каналов – LCI, Franceinfo, BFMTV и CNews – «за неделю до своего возможного падения», как с обычной своей доброжелательностью отметили местные репортеры – и попытался убедить сограждан, что отечество в беде и только он знает, как его спасти. «Если правительство падет… придется отойти от политики, без которой страна окажется в крайней опасности», – заявил Байру. На голосовании, оказывается, речь будет идти «не о судьбе премьер-министра», а о «судьбе Франции». Нельзя, как предлагают левые, обложить 2% налогом 1800 обладателей состояний более 100 миллионов каждое, потому что «это неконституционно». Да, он готов обсуждать спорную меру об отмене двух праздников – правда, Байру не стал уточнять, к чему эти обсуждения могут привести. Но он «готов протянуть руку всем».

    Начиная с понедельника, Байру будет встречаться с депутатами оппозиционных партий, которых он попытается убедить в том, что они должны позволить ему продолжить работать в качестве премьер-министра, а правительству – следовать далее выбранным курсом. Однако, как написал Le Parisien, «никто не верит в то, что ему удастся 8 сентября спасти свою голову», и уже вовсю обсуждается, кто станет его преемником – военный министр Себастьен Лекорню, министр здравоохранения Катрин Вотрен или министр юстиции Жеральд Дарманен.

    Главное
    Страны ШОС решили учредить Банк развития
    Путин и Моди обсудили развитие экономических отношений
    Полиция Украины опубликовала фото подозреваемого в убийстве Парубия
    Польша выдворила украинца, обещавшего жечь дома за блокировку соцпомощи
    Президент Грузии призвал Трампа обратить внимание на его страну
    Эксперты пояснили, как запрет передачи сим-карт помешает мошенникам
    Ворота генконсульства России в Сиднее протаранил внедорожник

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Перейти в раздел

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации