Захарова упрекнула Макрона за резкие слова о России

Tекст: Елизавета Шишкова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за его заявления о России, передает РИА «Новости».

Она отметила, что высказывания французского лидера зачастую являются «странными» и переходят черту приемлемого, становясь оскорблениями не только для российского государства, но и для его народа.

Захарова напомнила, что Макрон недавно заявил, будто Россия – «хищник, словно людоед у наших дверей, ей нужно питаться». По словам Захаровой, такие характеристики недопустимы на уровне глав государств.

Дипломат также подчеркнула, что, по ее мнению, Франция сама ведет себя как хищник, сыграв значительную роль в разжигании кризиса на Украине. Захарова заявила: «Сначала они заваливают такое государство, как Украина, и ведут дело к тому, чтобы граждане Украины погибали из-за поставок, в том числе западного оружия, – в первую очередь западного оружия – а потом питаются с целью получения этой самой политической для себя выгоды. Это действительно такая идеология падальщиков».

Захарова обвинила Францию в поддержке госпереворота на Украине в 2014 году и в последующем подталкивании конфликта своими действиями.

