Казачий атаман: Первыми из Северска побежали украинские командиры

Казачий атаман Полуполтинных рассказал подробности операции по освобождению Северска

Город Северск являлся последним крупным форпостом на направлении наступления Южной группировки войск перед выходом к Краматорско-Славянской агломерации. Об этом заявил атаман Луганского казачьего округа, советник главы луганской народной республики, Герой ЛНР Владимир Полуполтинных Первому информационному казачьему агентству (ПИКА). По его словам, за городом располагаются «незначительные такие населенные пункты», после которых открывается «прямой путь наступления на Славянск».

Полуполтинных подчеркнул, что операция по освобождению Северска готовилась заранее, а ключевая сложность заключалась в необоходиости сосредоточить как можно больше личного состава, вооружений и боеприпасов для рывка на штурм города. «А перед городом Северск около десяти километров открытого поля, которое нужно преодолевать под вражескими дронами. Вот это было самое сложное», – пояснил атаман.

Советник главы ЛНР пояснил, что накопление сил происходило в дни, когда над местностью стояли туманы. «И когда для наступления были силы собраны, пошел штурм города» – заявил он.

Сам город, пояснил казак, разделен рекой Бахмутка на две части. «В первой половине города украинские войска еще сопротивлялись», – рассказал он – Но как только половину наши зачистили, дальше у них пошла паника – они начали сами убегать. Первыми, как всегда, у них бегут командиры. А рядовой состав на это смотрит и тоже начинает валить».

Напомним, в минувший четверг на совещании о ходе спецоперации на Украине Владимиру Путину доложили, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных.

Северск долгое время являлся насущной проблемой для ВС РФ. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил значение преодоления «Северского выступа».