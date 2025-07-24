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«Град» уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском
В ходе спецоперации расчет «Град» атаковал укрепления ВСУ на красноармейском направлении, выполнив серию залпов и уничтожив опорный пункт противника.
Расчет реактивной системы залпового огня «Град» из состава мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, передает РИА «Новости». Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
В ведомстве подчеркнули: «Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» нанесли мощный удар по укрепленным позициям украинских боевиков на красноармейском направлении специальной военной операции».
Минобороны пояснило, что расчет быстро занял заранее подготовленную огневую позицию, развернул боевую машину и выполнил две серии залпов на дистанцию более 15 километров. В результате удара укрепрайон противника был уничтожен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении. Военные Украины перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска. К Красноармейску также перебросили наемников и батальон «Скала».