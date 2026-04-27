ФСБ предотвратила украинскую диверсию на НПЗ в Коми
В Коми двое граждан по заданию спецслужб Украины планировали атаковать промышленный объект с помощью оснащенных взрывчаткой беспилотников, их план сорвали сотрудники ФСБ, сообщили в спецслужбе.
Злоумышленники собирались устроить теракт в Ухте по заданию спецслужб Украины, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Подозреваемые общались с украинскими кураторами через иностранные мессенджеры. Они передавали противнику данные о региональных нефтеперерабатывающих заводах, а также информацию о российских военнослужащих и силовиках, участвующих в специальной военной операции.
По инструкции украинской разведки фигуранты забрали из тайника дроны с самодельными взрывными устройствами. Следственное отделение УФСБ по Коми возбудило уголовное дело о приготовлении к диверсии. В ведомстве предупредили, что все пособники Киева понесут заслуженное наказание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве сотрудники ФСБ задержали мужчину за подготовку взрыва возле объектов Министерства обороны. В Тюменской области силовики ликвидировали организатора теракта на нефтепроводе компании «Транснефть».